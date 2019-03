Pieni konttori Virossa oli täynnä isoja riskejä – Danske Bank on selvinnyt rahanpesukohusta vielä vähällä, ellei Yhdysvallat vedä "töpseliä seinästä"

Puhtoisina pidetyt pohjoismaiset pankit ovat yhtäkkiä ryvettyneet rahanpesuepäilyissä.

Tanskalaisen Danske Bankin Viron-konttorin tapaus on isoin ja merkittävin, ja sitä on puitu pian kaksi vuotta (siirryt toiseen palveluun). Epäily ei ole mikään pieni kupru, vaan skandaali joka pudottaa päitä ja tärisyttää seiniä. Pankin johto on mennyt uusiksi.

Danske on jättipankki: Tanskan suurin, Pohjoismaiden toiseksi suurin, Suomen kolmanneksi suurin ja Euroopassa mittarista riippuen kahden- tai kolmenkymmenen suurimman joukossa.

Myös Nordea on joutunut epäilyjen kohteeksi, kun sen kautta mahdollisesti tehtyä rahanpesua tutkitaan suursijoittaja Bill Browderin ilmoitusten pohjalta. Ruotsissa väitteitä ei otettu tutkintaan, mutta Suomessa tutkinta on käynnissä. Lisäksi tuoreimpana on puitu ruotsalaisen Swedbankin Baltian-konttorien rahanpesuskandaalia, joka saattaa olla kytköksissä Dansken tapaukseen.

Dansken rahanpesuepäilyä tutkitaan monessa maassa. Viron-konttorin kautta virtasi miljardien eurojen edestä hämäräperäistä rahaa, eikä johto puuttunut asiaan vaikka hälytyskellot soivat useasti.

Mitä ihmettä Danskessa tapahtui ja voiko pankki jopa kaatua?

Asiantuntijana jutussa toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori Vesa Puttonen.

1. Miksei Danske toiminut, vaikka ilma oli sakeana varoituksista?

Dansken Viron-konttorin kautta tehtiin epäilyksenalaisina vuosina 2007–2015 vuosittain kymmenien miljardien eurojen arvosta ulkomaisten asiakkaiden epäilyttäviä tilisiirtoja.

Konttorin kautta virtasi siis valtava määrä epäilyttävää rahaa.

Tiedot ovat peräisin tanskalaisen asianajotoimiston Bruun & Hjejlen viime syksynä valmistuneesta selvityksestä Viron-konttorin toiminnasta (siirryt toiseen palveluun).

Venäjän keskuspankki varoitti Tanskan finanssivalvontaa Viron-konttorin epäilyttävistä rahavirroista jo vuonna 2007. Konttori oli suomalaista perua, ja siirtyi Danskelle kun tanskalaispankki osti finanssikonserni Sammon pankkitoiminnot vuonna 2006.

Venäjän keskuspankki varoitti miljardien ruplien eli vähintään kymmenien miljoonien eurojen "todennäköisesti rikollisista" summista kuukausittain.

Laki velvoittaa pankit toimiin, mikäli ne epäilevät rahanpesua.

– Puhuttiin hämmentävän suurista summista ajatellen Viron-yksikön kokoa. Ja jos Venäjän keskuspankki heti aluksi varoittaa toiminnasta, niin kyllä minä kahdesti katsoisin, mistä on kyse, Puttonen sanoo.

Venäjän keskuspankin varoitus ei jäänyt viimeiseksi. Epäilyttäviä asiakkaita oli jatkuvasti, ja Viron finanssivalvonta seurasi Dansken toimintaa. Riskiasiakkaita oli raportin mukaan yli 6 000.

Voiko olla mahdollista, ettei pankin ylin johto tiennyt, mitä Virossa tapahtuu?

Puttonen ei ota siihen kantaa, mutta huomauttaa, että yksikkö oli kokoonsa nähden hyvin tuottoisa.

– Lypsävää lehmää on hankala tappaa. Sen toimintaan ei ehkä haluttu liikaa puuttua, hän sanoo.

Vuonna 2011 Viron-konttori tuotti 11 prosenttia Dansken tuloksesta, vaikka se oli kooltaan vain 0,5 prosenttia koko pankista. Elettiin finanssikriisin vuosia, ja Dansken kannattavuus oli heikko.

Rahanpesu Rahanpesussa pyritään häivyttämään rikollisen rahan alkuperä. Tämä tapahtuu esimerkiksi hankkimalla rahoilla omaisuutta tai siirtämällä rahaa maasta toiseen, jotta sen rikollinen alkuperä häivyttyisi. Pankit ovat keskeisiä toimijoita rahanpesun estämisessä.

Varoituksiin ei reagoitu. On myös mahdollista, että syynä oli ainakin osittain kielimuuri.

Viron-yksikköön päätettiin vuonna 2008 jättää oma, muusta pankista erillinen tietojärjestelmänsä, jonka dokumentit olivat pääasiassa kahdella kielellä: viroksi ja venäjäksi.

Puttosen mukaan tietämättömyys ei kuitenkaan ole pankin ylimmälle johdolle selitys livetä vastuusta.

– Asian luonne ja mittakaava on sellainen, että se pitää tietää, hän sanoo.

Epäilyttävän toiminnan huippuvuosi oli 2013. Danske puuttui Viron-konttorin toimintaan kunnolla vasta vuonna 2015, jolloin se lopetti ulkomaisten asiakkaiden salkun.

Pari viikkoa sitten Viron finanssivalvonta määräsi Viron-konttorin suljettavaksi. Samalla Danske kertoi lopettavansa pankkitoiminnot myös muissa Baltian maissa ja Venäjällä.

2. Asiakkaat eivät ole äänestäneet jaloillaan

Skandaalin suuruuteen nähden pankki on menettänyt vain vähän asiakkaita.

Tanskassa pankista lähti kävelemään viime vuonna 11 000 asiakasta, pankki kertoo omassa ilmoituksessaan. Riippumattoman tanskalaisen Voxmeter-selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähtijöitä olisi tosin ollut ainakin 49 000.

Suomessa lähtijöiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta Danske on pysynyt Nordean ja OP:n jälkeen kolmanneksi suosituimpana pankkina. Sen suosiota esimerkiksi asuntolainoittajana lisää se, että pankki tarjoaa ammattijärjestö Akavan jäsenille muita pankkeja edullisemmat lainaehdot.

Uskollisuuden syy lienee arkinen. Se mitä tapahtuu Tanskassa ja Virossa, ei tapahdu meillä, tässä ja nyt.

– Ajatellaan, että se tapahtui siellä jossain muualla, ettei se meitä koske. Ja ihmisten kynnys vaihtaa pankkia on melko iso, Puttonen sanoo.

Yrityspuolella pankki ei ole horjunut käytännössä tuumaakaan. Tanskassa esimerkiksi Kööpenhaminan kaupunki ja kauppakorkeakoulu ovat ilmoittaneet lopettavansa yhteistyön Dansken kanssa, mutta laajaa boikottia ei ole näkyvissä.

Pankin maine on yritysten ja sijoittajien keskuudessa edelleen hyvä. Yritysten, sijoittajien ja julkisten tahojen suhtautuminen skandaaliin selviää vasta pitemmän ajan kuluessa. Jos huono maine jää vaivaamaan, asiakkaat liukenevat vähitellen.

– Toki maineriski vaikuttaa. Jos jokin pankki tahriintuu, huonon maineen pelätään tarttuvan. Mutta pitää muistaa, että Danske ei ole ainoa, vaan näitä on ollut useammalla pankilla, Puttonen sanoo.

3. Selviääkö Danske?

Pankki syöksyi viime vuonna taloudellisesti.

Sen osakekurssi Kööpenhaminan Nasdaq Nordic -pörssissä puolittui. Samalla yhtiön tulos (siirryt toiseen palveluun) putosi edellisvuoden runsaasta 2,6 miljardista eurosta noin 2 miljardiin euroon.

Tulos oli kuitenkin markkinaodotusten mukainen, joten heti julkistuksen jälkeen pankin osakekurssi vahvistui lievästi. Suomen-yksikön muutokset olivat viime vuonna vain lievästi miinuksella.

Yhtiö on joutunut kiireesti investoimaan rahanpesun torjuntaan ja tekemään imagosyistä 200 miljoonan euron lahjoituksen rahanpesua ehkäisevälle säätiölle.

Ne syövät tulosta, mutta pankilla ei ole akuuttia hätää. Se on Euroopan mittakaavassa yhä moderni ja vakavarainen pankki. Asiakastyytyväisyyskin on kutakuinkin entisellään.

Puttosen mukaan ei ole näyttöä siitä, että rahanpesuepäilyt pudottaisivat luotettavina pidettyjä pohjoismaisia pankkeja jalustalta. Pohjoismaiset pankit ovat uudistuneet huomattavasti onnistuneemmin kuin vaikkapa liemeen joutuneet italialaispankit, mikä pitää luottamuksen niihin korkealla.

Danskella on lisäksi Tanskan valtion tuki takanaan.

– Danske on ollut Tanskan ylpeys. Poliitikot ja virkamiehet tekevät kaikkensa, jotta firma ei mene nurin, Puttonen sanoo.

4. Maailmanpoliisi Yhdysvallat ratkaisee

Viron-tapaus on useiden finanssivalvojien luupin alla. Viranomaiset tutkivat Dansken rahanpesuepäilyä Tanskan ja Viron lisäksi EU:ssa, Britanniassa, Ranskassa ja Sveitsissä.

Mutta näyttää siltä, että Dansken kohtalo ratkeaa lopullisesti Atlantin takana. Yhdysvalloissa sekä oikeusministeriö että finanssivalvoja SEC tutkivat tapausta (siirryt toiseen palveluun), ja tutkintaa seurataan herkeämättä.

– Yhdysvallat on finanssimaailman poliisi. Jos se tuomitsee Dansken toimet ja siirtää yhtiön sellaisille listoille, ettei sen kanssa saa olla tekemisissä, se voi olla pankille oikeasti kriittinen paikka, Puttonen sanoo.

Puttosen mukaan asiaan sekoittuu vääjäämättä politiikkaa. Danske on iso pankki, eikä ole amerikkalaistenkaan intresseissä päästää sitä kaatumaan. Roiskeet lentäisivät ympäri maailmaa.

Jos pankin todetaan syyllistyneen rahanpesurikokseen, se voi joka tapauksessa joutua maksamaan muhkeat korvaukset.

Tutkinnan etenemistä voi vain arvailla.

Dansken johtoa ollaan vaihtamassa. Uusi johto vakuuttaa, että vastaavia ongelmia ei enää koskaan tule, ja korostaa joka välissä luottamuksen palauttamisen tärkeyttä.

Se voi pelastaa Dansken, ellei Yhdysvallat vedä töpseliä seinästä.