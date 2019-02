Näyttelijä Maria Ylipää kotimaisesta fiktiosta: "Vihdoinkin alkaa tulla moniulotteisia naisrooleja"

Maria Ylipää on toisessa pääosassa maaliskuun alussa ensi-iltaan tulevassa Baby Jane -elokuvassa. Se perustuu Sofi Oksasen samannimiseen romaaniin ja elokuvan on ohjannut Katja Gauriloff. Helmikuun lopussa alkaa myös Aallonmurtaja-televisiosarjan toinen kausi.

– Minä en ole koskaan aikaisemmin päässyt tekemään pääroolia pitkässä tv-sarjassa. Tämä on ihan mahtava rooli. Siinä on niin kova ristiriita. Olen Tuula Aaltonen Kotkasta. Perheenäiti, mutta toimeentulo on tullut rikollisuudesta. On ihana tehdä tuollaista roolia, joka pomottaa miehiä.

Lisää merkityksellisiä naisrooleja

Toinen vahva rooli on Baby Janen Piki. Elokuva on tummansävyinen kahden naisen rakkaustarina. Ylipään mukan nämä kaksi, Tuula Aaltonen ja Piki, ovat hänen koko tähänastisen tv- ja elokuvauransa tärkeimmät roolit. Ja vahvojen naisroolien lisääntyminen fiktiomaailmassa on muutenkin nähtävissä.

– Nyt pikkuhiljaa niitä onneksi tulee lisää. Suomessahan tehdään nyt paljon rikossarjoja, ja ainakin kolmessa niistä on naispääosa. Kaikissa niissä on kiinnostava asetelma: niissä on myös teemoina vanhemmus ja äiteys ja ristipaine työssä.

Ylipään mukaan jotain positiivista naisrooleissa on tapahtumassa.

– Olen toiveikas, että yhä enemmän tulee monipuolisia, vakavasti otettavia ja moniulotteisia naisrooleja. Se on nyt näkyvissä. Mitä enemmän me saamme tuottaviin ja päättäviin paikkoihin naisia, sitä enemmän me saamme monipuolista naiskuvaa.

Teatteri pelasti perfektionistin

Maria Ylipää kertoi Puoli seitsemän -ohjelman haastattalussa olleensa nuorena suorittaja ja perfektionisti. Taustalla olivat lapsuuden ja nuoruuden viulunsoitto- ja balettiharrastukset.

– Ne ovat lajeja jotka vaativat kovaa kurinalaisuutta. Siellä on monesti vahvat auktoriteetit opettajina, ja minä olen aina ollut hirveän ahkera ja kiltti. Ja sitten myös intohimo on kohdannut ne kiinnostuksen kohteet. Se on tietysti myös positiivinen voimavara. Olen päämäärätietoinen, intohimoinen ja pitkäjänteinen. Enhän minä olisi tässä pisteessä ilman niitä ominaisuuksia.

Ylipää pääsi samaan aikaan Sibelius Akatemiaan ja Teatterikorkeakouluun. Nyt hän pitää pelastuksena sitä, että valitsi niistä kahdesta Teatterikorkeakoulun.

– Yht'äkkiä minulla ei ollutkaan nuotteja tai koreografiaa minkä kanssa teen, vaan se vaati toisella lailla uskallusta olla läsnä ja heittäytyä, ja keskittyä ilmaisuun. Nyt kun ajattelen taaksepäin, niin se on ollut hyvä polku minulle.

