Kansainvälinen lehdistökeskus on Kulttuurisen ystävyyden palatsissa. Mika Hentunen / Yle

HANOI Jättimäinen Kulttuurisen ystävyyden palatsi on yksi Vietnamin pääkaupungin maamerkeistä. Tällä viikolla palatsi on yksi Donald Trumpin ja Kim Jong-unin kohtaamisen tapahtumapaikoista: Siellä on kansainvälinen lehdistökeskus, jossa Vietnamiin saapuneet ulkomaiset toimittajat ja kuvaajat työskentelevät.

Palatsin sisäpuolelle pääsee vain lehdistökortilla. Sen portin edessä parveilee selfien ottajia.

Yksi heistä on etelävietnamilainen it-insinööri Hang, joka on pääkaupunki Hanoissa työmatkalla.

– Mielestäni Kim Jong-un on merkittävä johtaja. Toivottavasti Vietnam voi auttaa rauhan tuomisessa Korean niemimaalle, Hang sanoo.

Paikalliset asukkaat pysähtyvät lehdistökeskuksen edessä ottamassa kuvia itsestään ja toisistaan. Mika Hentunen / Yle

Vietnamilaisia on kehotettu vieraanvaraisuuteen. Huipputapaaminen kääntää maailman katseet maata kohti, ja hallitus toivoo sen auttavan varsinkin matkailun edistämisessä, kertoo valtiollisen tv-kanavan toimittaja Nguyen Thi Van Huong.

– Singapore viime kesänä oli pelkkä Trumpin ja Kimin ensitapaaminen. Nyt tarvitaan konkreettisia poliittisia tuloksia ja olisi hienoa, jos Vietnam jäisi historiaan paikkana, jossa niitä saavutettiin, Nguyen sanoo.

Hanoin kaduille on määrätty tuhansia poliiseja ja sotilaita huipputapaamisen ajaksi. Mika Hentunen / Yle

Trump ja Kim luottavat Vietnamiin

Vietnamin hallitus lobbasi voimakkaasti päästäkseen tapaamisen isännäksi. Valinnassa auttoi ensinnäkin maantieteellinen sijainti. Lentämistä karsastava Kim saattoi matkustaa Hanoihin 4 000 kilometriä junalla.

Sitäkin enemmän vaakakupissa painoivat kansainväliset suhteet. Vietnam on yksi harvoista maista, joilla on kohtalaisen hyvät välit sekä Yhdysvaltain että Pohjois-Korean kanssa.

– Ehkä meillä sotahistoriamme takia on annettavaa välittäjänä. Olemme olleet samassa tilanteessa kuin Pohjois-Korea nyt on, henkilöstöhallinnon asiantuntijana työskentelevä Manh Dang Van arvelee.

Manh Dan Vang arvelee, että Vietnamilla voi historiansa takia olla annettavaa välittäjänä Pohjois-Korean kriisissä. Mika Hentunen / Yle

Vietnam saattaa olla Pohjois-Korealle kiinnostava esikuva taloudellisesti. Se on kehittynyt rutiköyhästä, sodan runtelemasta takapajulasta voimakkaan talouskasvun maaksi. Kimiä myös varmasti kiinnostaa yhteiskuntamalli, jossa Vietnam on yhdistänyt markkinatalouden ja kommunismin.

Panssarivaunut takapihalla

Hanoissa on 7,9 miljoonaa asukasta. Huipputapaamisesta on kerrottu etukäteen julkisuuteen vain vähän, ehkä siksi, ettei jo nyt kaoottinen liikenne menisi entistä pahempaan jumiin.

Turvatoimet Hanoissa ovat järeät, mutta viime kesäiseen Singaporen huipputapaamiseen verrattuna näkymättömät. Kulttuurisen ystävyyden palatsiin sisään pyrkiviä tarkastavat sotilaat, joilla ei ole aseita.

Niitä löytyy palatsin takapihalta. Siellä on kolme panssarivaunua lähtövalmiina.

Viranomaisilla oli vain 1,5 viikkoa aikaa organisoida turvajärjestelyitä. Singaporen kokousta ehdittiin sentään organisoida liki kaksi kuukautta.

Tapaamista koskevien tietojen epämääräisyyden takia moni turvatoimi jäi turhaksi. Esimerkiksi kaikkia kaavailtuja liikennejärjestelyjä ei ole tarvittu. Mielenilmauksiin kaduilla ei ole tarvinnut varautua kuin mahdollisten maahan saapuvien ulkomaalaisten anarkistien takia, sillä Vietnamissa mielenosoitukset ovat kiellettyjä.

Turvatoimet ovat Hanoissa massiiviset, mutta panssarivaunut ovat vain takapihoilla ja sivukujilla. Mika Hentunen / Yle

