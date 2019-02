Mielenterveyspotilaan omaiset joutuvat koville ja ovat riskissä sairastua myös itse – Tapio Suominen: Lähipiirini usko on ollut koetuksella

Kotityöt, laskut, lastenhoito, ehkä avun saamisesta taisteleminen, poliklinikalle kuskaaminen, sairastuneen hoitaminen tai pahimmillaan jopa jatkuva valvominen, ettei tämä vahingoita itseään tai muita.

Mielenterveyspotilaan omaisen hartaille jää valtava taakka, kun läheinen sairastuu. Lisäksi on huoli läheisestä ja tarve saada tietoa, mistä sairastuminen johtuu ja miten toisen oloa voisi helpottaa.

– Kun olin osastolla, ex-vaimoni maksoi laskuni ja katsoi, että kotona on kaikki hyvin sekä vieraili osastolla. Sairauteni on kohdellut lähipiiriäni aika konkreettisesti, kertoo urheiluselostajana tunnetuksi tullut Tapio Suominen.

Suominen sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Siihen kuuluvat voimakkaat masennusjaksot, jolloin sairastuneen mieli on maassa, mutta myös maniajaksot, jolloin sairastuneen mieliala on kohonnut tavallisesta ja energiaa tuntuu riittävän kaikkeen.

Pahimpina aikoina Suomista tukivat ex-vaimo, tytär, kaksi veljeä, äiti ja serkku. Heille Suominen on kiitollinen.

– He ovat olleet käytettävissä tai läsnä silloin, kun apua on tarvinnut. He ovat kuunnelleet, keskustelleet ja hoitaneet käytännön asioita, kun en ole päässyt ylös sängystä. Se tuki on ollut korvaamatonta.

Lähes puolet omaisista vaarassa sairastua itse

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen kertoo, että läheisten rooli auttajina on merkittävä, mutta moni jää yksin tilanteen kanssa.

– Sairastuminen vaikuttaa aina koko perheeseen. Moni omainen kokee itsensä äänettömäksi ja näkymättömäksi. Kukaan ei välttämättä kysy omaiselta, että kuinka sinä voit, Hytönen toteaa.

Terveydenhuollossa keskitytään Hytösen mielestä liikaa vain sairastuneeseen, kun myös läheiset kaipaavat tietoa ja tukea.

Kun rakkaansa eteen haluaa tehdä mitä vain, mutta esimerkiksi kuntoutus maksaa, ajautuu osa pikavippikierteeseen. Moni läheinen myös häpeää hauskanpitoa tai oman ajan ottamista, koska toisella on niin paha olla.

Tutkimustenkin mukaan omaiset kannattaisi huomioida, sillä heillä on kohonnut riski sairastua itse.

FinFamin tekemässä omaiskyselyssä havaittiin, että 46 prosentilla omaisista on vaara sairastua itse. Riskitekijöitä ovat hoiva- ja valvontavastuu esimerkiksi itsetuhoisesta läheisestä sekä yksinäisyyden ja häpeän tunteet.

Lapsilla ja nuorilla riski on vielä suurempi. Noin 60 prosentilla, joiden vanhempi sairastaa mielenterveydenhäiriötä, on itsellä riski sairastua. Monet peittelevät vanhemman sairautta huostaanoton pelossa.

"Aistin, että lähipiirini on voinut hengähtää"

Myös Tapio Suominen on huomannut, että hänen lähipiirinsä vointi on paljon riippuvainen Suomisen omasta voinnista.

– Heidän uskonsa on ollut koetuksella, kun sairauteni on ollut voimakkaampaa varsinkin viime keväänä ja kesänä. Nyt, kun olen puolisen vuotta voinut paremmin, aistin ja tiedän, että lähipiirini on voinut hengähtää.

Suomisen lähipiiri on myös pystynyt puhumaan aiheesta keskenään ja saanut sitä kautta vertaistukea.

Lähipiirin panos on ollut erityisen tärkeä siinä vaiheessa, kun Suominen ei suostunut myöntämään itselleen, että kaikki ei ole kunnossa. Viimeinen sysäys avun hakemiseen tuli juuri lähipiiriltä.

– Ensimmäisen kerran, kun päädyin osastohoitoon, velipoikani tuli kotiini hakemaan, mutta olin päättänyt, etten lähdekään. Hän sanoi, että nyt mennään, hänellä on kyllä aikaa odotella.

Sannikka & Ukkola -ohjelmassa puhutaan Yle TV1:llä perjantaina klo 20.00 alkavassa suorassa lähetyksessä mielenterveysongelmien omaisten roolista. Vieraana Tapio Suominen ja Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin toiminnanjohtaja Pia Hytönen. Puolueiden puheenjohtajasarjassa Li Andersson.