Kauppakeskus on evakuoitu Helsingin Ruoholahdessa – Ihmisiä on jumissa hisseissä

Kiinteistön sähkönjakelu on häiriintynyt maan alla olleen kaapelipalon vuoksi.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva kauppakeskus Ruoholahti on evakuoitu palohälytyksen takia. Kauppakeskuksen tiloissa sijaitsee kauppojen lisäksi muun muassa liikuntakeskus Motivus, Hoplop ja STT:n toimitus.

Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Palo on aiheuttanut rakennukseen laajan sähkökatkon, ja ihmisiä on jumissa rakennuksen hisseissä.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Tomi Kuusamon mukaan tulipalo on ollut kaapelikourussa maan alla, mutta se on saatu sammutettua. Kiinteistön sähkönjakelu on kuitenkin häiriintynyt. Kuusamo kertoi Ylelle, että Helenin asentajat ovat menossa paikalle.

Sähkölaitos on paikalla tutkimassa vaurioita. Sähkökatkon kestosta ja vaurioiden laajuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Itämerenkadulla hieman ennen puolta kuutta iltapäivällä. Kauppakeskuksen vartijat olivat tyhjentäneet kauppakeskuksen jo ennen pelastushenkilöstön saapumista.

Lähteet: STT