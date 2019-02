Saarikko: Hallituksen vastaukset sotelain puutteista ovat valmiina – myös EU-notifikaatiosta tulossa esitys

Sote-asioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) on toiveikas sen suhteen, että sote ehdittäisiin saada valmiiksi ennen hallituskauden loppua. Saarikko totesi A-studion haastattelussa, että virkamiehet aloittivat hallituksen vastausten työstämisen jo heti perjantaina, kun perustuslakivaliokunnan lausunto sotelakien perustuslainmukaisuudesta tuli.

Osan ratkaisuehdotuksista sote-valiokunta sai jo tänään. Keskiviikkoaamuna valiokunta saa eteensä ratkaisuehdotukset liittyen valinnanvapauteen, tietosuojaan ja palvelujen tuottajamalliin, lupaa Saarikko.

Myös EU:n hyväksynnästä tulossa esitys

Yksi perustuslakivaliokunnan esittämistä ponsista oli toistamiseen EU:n hyväksynnän eli EU-notifikaation hakeminen valinnanvapauslaille. Tähän mennessä hallitus on ollut sitä mieltä, ettei uusi sote edellyttäisi EU:lta kannan kysymistä.

Saarikon mukaan keskiviikkoaamuna sote-valiokunnalle annettava esitys tulee sisältämään tiedon siitä, miten hallitus tulee ilmoituksen EU:lle tekemään. Hän ei kuitenkaan halunnut vielä tarkentaa, millainen ilmoitus on suunnitteilla.

– EU-notifikaatio on yleiskäsite, jonka alle mahtuu erityyppisiä toimintatapoja. Koska on juridisesti aika monimutkaisesta asiasta kysymys, on oikein ja reilua, et se esitellään huomenna sote-valiokunnalle. Tämä notifioinnin polku tullaan kuitenkin osoittamaan.

Ei uskoa kevytsoteen

Saarikon mielestä on mahdollista, että sotelait saataisiin valmiiksi tällä vaalikaudella. Tänään ilmeni, että eduskunnan istuntokautta saatetaan jopa pidentää asian vuoksi.

Jos sote karahtaa karille, ei Saarikko näe mahdollisena niin sanottua kevytsotea, jossa ensi vaalikaudella jatkettaisiin siitä, mihin nyt jäätiin.

– Minun käsitykseni mukaan se on joko tämä esitys tai sitten tarvitaan uusi hallitus, uudet esitykset ja taas sote siirtyy, Saarikko sanoo.

