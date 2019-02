Kouluja ohjeistettiin lukemaan ääneen presidentin kampanjaslogania oppilaille – Brasilian opetusministeri veti erikoisen kehotuksensa takaisin

Brasilian opetusministeriö on joutunut perumaan kouluille antamansa ohjeistuksen, jossa muun muassa koulujen opettajia kehotettiin lukemaan ääneen oppilaille presidentti Jair Bolsonaron presidentinkampanjan iskulausetta "Brasilia kaiken yläpuolella, Jumala jokaisen yläpuolella".

Samalla opettajia ja muuta kouluhenkilökuntaa kehotettiin kuvaamaan koululaisia laulamassa kansallishymniä Brasilian lipun edessä. Kunkin koulun olisi pitänyt tämän jälkeen lähettää videotaltioinnit opetusministeriölle.

Ministeriön sähköpostitse kouluille lähettämä ohjeistus otettiin tyrmistyneenä vastaan rehtoreiden, opettajien ja koulutusasiantuntijoiden keskuudessa. Eikä vähiten siksi, että Brasilian kouluissa painiskellaan valtavien ongelmien, kuten opettajapulan kanssa. Lisäksi lukutaidottomuus on yleistä ja koulurakennukset ovat kehnossa kunnossa ympäri maata.

Asiantuntijat myös muistuttavat, ettei alaikäisiä saa edes kuvata ilman vanhempien suostumusta.

– Tämä on epätodellista. Koulut ovat ylikuormittuneita muutenkin, meillä on tuhansia ongelmia. Nytkö meidän pitäisi keskittyä tällaiseen? Tämä on valtion propagandaa, latasi yläkoulun apulaisrehtori Rosana Lima Rio de Janeirosta The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

– Koulurakennuksen murenevat käsiin. Meiltä puuttuu opettajia, valitteli Belford Roxo -kaupungin yläkoulun rehtori Pedro Mara.

Opetusministeri Ricardo Vélez Rodríguez veti ohjeistuksensa takaisin yleisen tyrmistyksen jälkeen.

– Ymmärrän virheeni, myönsi ministeri.

Opetusministeriön uusista ohjeistuksista on poistettu presidentin kampanjasloganin ääneen lausuminen oppilaille. Lisäksi ministeriö kehottaa kaikkia kouluja kysymään oppilaiden vanhemmilta lupa lasten kuvaamiseen, mikäli koulut päättävät osallistua ministeriön tempaukseen.

