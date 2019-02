Valtio jakoi eläinhoitoloiden rahat uusiksi – Pyhtään lintuhoitola jatkaa selvästi pienemmällä avustuksella

Ympäristöministeriö on päättänyt eläinhoitoloille myönnettävistä valtionavustuksista. Avustusta myönnettiin yhteensä 252 400 euroa viidelle eri taholle. Rahaa myönnettiin vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi.

Avustusta saavat Korkeasaaren eläintarhan säätiö (90 000 euroa), Pyhtään lintuhoitola (60 000), Heinolan lintutarha (50 000), Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY (19 900) ja Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys (32 500).

Ministeriön mukaan myönteisen päätöksen edellytyksenä oli käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta sekä erinomainen asiantuntemus. Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia toiminnan kuluista.

Rahoitusta yhä useammalle yhdistykselle

Eläinhoitoloiden rahoitusta on muutettu, ja sen vuoksi avustettavia hoitoloita on nyt enemmän kuin aiemmin. Aiemmin avustusta saivat käytännössä vain Pyhtään lintuhoitola ja Korkeasaaren villieläinsairaala. Tukisumma on ollut vuosittain noin 200 000 euroa.

Rahoituksen varmistuminen on hyvä uutinen varsinkin Pyhtään lintuhoitolalle, jonka jatko oli vielä syksyllä epävarma. Tuolloin paikallinen luonnonsuojelupiiri ilmoitti lopettavansa hoitolan hallinnoinnin. Vuoden vaihteessa hoitolaa pyörittämään perustettiin uusi yhdistys.

Pyhtään lintuhoitola aloitti toimintansa vuonna 1998, jolloin Kaakkois-Suomen ympäristökeskus kunnosti Pyhtään kunnan kanssa Stockforsin vanhalta tehdasalueelta tilat lintuhoitolaa varten.