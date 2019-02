Ruotsin suojelupoliisi otti kiinni henkilön – epäillään olevan venäläisten vakooja

Yksi henkilö on pidätetty ja häntä epäillään laittomasta tiedustelutoiminnasta, kertoi Ruotsin suojelupoliisi tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun). Tiistaina Tukholman keskustassa kiinniotetun epäillään olevan venäläisten vakooja.

– Kyse on henkilöstä, jonka Venäjän turvallisuusviranomainen on ilmeisesti värvännyt tehtävään ja joka on diplomaattisessa asemassa Ruotsissa, sanoo Ruotsin Säpon vastavakoilun yksikön päällikkö Daniel Stenlig.

Säpön mukaan henkilö työskentelee teknologiateollisuudelle tehtävässä, joka saattaa kiinnostaa muiden maiden tiedusteluviranomaisia.

Poliisi on tutkinut tapausta jo pitkään ja kertoo, että epäillyt rikokset ovat alkaneet vuonna 2017.

– Uhat Ruotsia kohtaan ovat suurempia kuin viime vuosina. Teknologinen kehitys on aiheuttanut sen, että valtioiden verkkotiedustelu on muuttunut taidokkaammaksi. Toisaalta tietoja kerätään myös perinteisesti ihmisten avulla vakoojia värväämällä. Tämä yhdistelmä takaa valtiollisille toimijoille mahdollisuuden salaisen tiedon keräämiseen eri tasoilla, kirjoittaa Stenlig.

SVT:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Säpo ei tällä hetkellä epäile tapaukseen liittyvän muita henkilöitä. Säpon tiedottaja Karl Melin ei kommentoinut lisää asiaa tai sitä, mikä on pidätetyn kansalaisuus.

Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) kertoo aiemmin kirjoittaneensa Säpon tarkkailemasta verkostosta, jolla olisi aikeita vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta. Syyttäjä Mats Ljungqvistin mukaan tiistaina kiinniotettu mies ei liity kyseiseen epäiltyyn verkostoon.

Syyttäjä aikoo kertoa perjantain puoleen päivään mennessä, pääseekö pidätetty vapaaksi vai ei, kertoo syyttäjä tiedotteella.

Tarkennettu 10.42 Päivitetty Stenligin sitaatilla.