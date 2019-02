Levin matkailun suurnaiselle sakkoja ympäristön turmelemisesta

Lapin käräjäoikeus on tuominnut Päivikki Palosaaren päiväsakkoihin laittoman kaatopaikan vuoksi.

KittiläLapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa jutussa, joka koskee ympäristön turmelemista Kittilässä lähellä Levin matkailukeskusta. Rikossyytteessä oli kaksi henkilöä.

Heistä Hullu Poro Oy:n ja Taivaanvalkeat Oy:n toimitusjohtaja-omistaja Päivikki Palosaari sai oikeudelta 50 päiväsakkoa (6 700 euroa). Hullu Poro Oy:n kiinteistöpäällikön syyte hylättiin kokonaan.

Tuomio tuli laittomasta kaatopaikasta Kittilässä Könkään kylällä Ainola-nimisellä tilalla, noin 15 kilometrin päässä Levin keskustasta. Ainolan maaperästä on löytynyt noin 0,2 hehtaarin alalta noin 44 tonnia jätteitä, muun muassa rakennusjätettä, kyllästettyä puuta ja yhdyskuntajätettä.

Ainolan maaperästä on löytynyt ohjearvot ylittäviä määriä muun muassa arseenia, elohopeaa ja kadmiumia sekä erilaisia hiilivetyjä.

Laiton kaatopaikka tuli Kittilän kunnan tietoon nelisen vuotta sitten. Poliisi kertoi vuonna 2016 epäilevänsä, että maa-alalla on poltettu ja sinne on haudattu erilaisia jätteitä. Syyttäjän mukaan jätteitä on poltettu Ainolan lisäksi myös toisessa paikassa.

Yle Uutisgrafiikka

Kihlakunnansyyttäjä Ritva Pelttari vaati syytetyille ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta. Hänen mukaansa Hullu Poro Oy on pitänyt vuosien ajan laitonta kaatopaikkaa ja turmellut sen ympäristöä joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Lisäksi syyttäjä vaati kaksikolle 6 999 euron korvausta rikoksen tuottamasta taloudellisesta hyödystä sekä Hullu Poro Oy:lle vähintään 40 000 euron yhteisösakkoa. Lapin käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän vaatimukset niistä.

Kolmen henkilön osalta syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen eli ei nostanut syytteitä poliisin esitutkinnan perusteella.

Syytetyt ovat kieltäneet syyllisyytensä esitutkinnassa ja oikeudessa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Päivikki Palosaari on Hullu Poro Oy -konsernin ainoa omistaja. Matkailukonserniin kuuluvat Hullu Poro -hotellin lisäksi muun muassa Hullu Poro Areena, Hotelli Taivaanvalkeat sekä lukuisia ravintoloita. Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuosina lähes 15 miljoonaa euroa vuodessa.

