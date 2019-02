UN Womenin pääjohtaja helsinkiläiskoululaisille: "Jos sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa, se on voitto kaikille maailman naisille"

Helmikuun viimeisenä tiistaina Musiikkitalon terassilämpiö on aamukahdeksalta täynnä vielä unenrapeita koululaisia. He ovat saapuneet Suomen UN Womenin järjestämään Tasa-arvoa nyt! -aamupalatilaisuuteen.

Tarjolla olevien croissanttien ja marmeladin voimin tartutaan suureen kysymykseen: mitä nuoret voivat tehdä tasa-arvon toteutumiseksi?

UN Women on YK:n tasa-arvojärjestö Maailman johtavan tasa-arvojärjestön UN Womenin pääjohtaja eteläafrikkalainen Phumzile Mlambo-Ngcuka vierailee Suomessa 25.–27.2.2019. UN Womenin tavoitteena on saavuttaa maailma, jossa on yhtä arvokasta syntyä tytöksi kuin pojaksi – jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. UN Women puolustaa naisten oikeuksia yli 90 maassa.

– Hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti petasitte sänkynne, vaikka jouduitte heräämään niin aikaisin. UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka tervehtii.

Hän on maailman johtavan tasa-arvojärjestön UN Womenin (siirryt toiseen palveluun) globaali pääjohtaja, Etelä-Afrikan entinen varapresidentti ja ihmisoikeustaistelija, joka on toiminut aktiivisesti rotuerottelupolitiikan eli apartheidin lopettamiseksi.

Hänen lisäkseen paneelissa istuvat suomalaiset nuoret vaikuttajat: Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen, Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laitin sekä Suomen YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist.

Aikainen herätys on tarpeen, koska pääjohtajan kaksipäiväisellä Suomen vierailulla on minuuttiaikataulu. Mutta ylös on syytä nousta varhain myös siksi, koska tasa-arvon toteutumiseksi on vielä paljon tehtävää.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcukan kanssa paneelissa keskustelivat Suomen YK-nuorisodelegaatti Jenni Sundqvist (vas.), Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laitin ja Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Roosa Pajunen. Kristiina Lehto / Yle

Mitä aikaisemmin herää, sitä enemmän aikaa on taistella.

Ja taisteluun Mlambo-Ngcuka kuulijoitaan kannustaa:

– Meidän kaikkien pitää olla aktivisteja. Varsinkin nuorena pitää uskoa johonkin itseään suurempaan ja taistella sen puolesta. Kun tytöt ja pojat taistelevat yhdessä, silloin olette pysäyttämättömiä, hän sanoo.

Pääjohtaja sanoo, että etenkin nuorilta odotetaan järjestäytymistä paremman maailman puolesta.

– Maailmassa ei ole koskaan aiemmin ollut niin paljon nuoria ihmisiä kuin nyt. Teillä on numerot puolellanne ja siksi mahdollisuus muutokseen, hän sanoo eikä kellään ole enää unihiekkaa silmissään.

Nuoret tasa-arvon eturintamassa

Helsinkiläisen Ressun lukion englanninkielisellä IB-linjalla opiskelevat Labiba Abdul, Sofia Laine ja Julia Valo saapuivat kuulemaan Mlambo-Ngcukaa ja nuorisopäättäjiä luokkansa kanssa.

– Mutta aihe on niin kiinnostava, että olisin tullut varmaan ihan itsekin. Tasa-arvosta on tärkeää keskustella, Valo kertoo.

Miten 17-vuotiaat ystävykset määrittelevät tasa-arvon?

– Se on suuri kysymys, mutta helppo vastaus on se, että naiset ja miehet ovat keskenään tasa-arvoisia. Kaikille tulee antaa samat mahdollisuudet ja velvollisuudet eikä kukaan saa mitään ekstraa tai vähemmän. Ihan vaan, että samoja juttuja kaikille, Laine summaa.

Ressun lukion tokaluokkalaisten Labiba Abdulin (vas.), Sofia Laineen ja Julia Valon mielestä tasa-arvoasioista ei voi keskustella liikaa. "Kaikille tulee antaa samat mahdollisuudet ja velvollisuudet eikä kukaan saa mitään ekstraa tai vähemmän", Laine summaa. Lena Nelskylä / Yle

Abdul sanoo, että hänelle tasa-arvo ei tarkoita tasa-arvoa pelkästään sukupuolten välillä, vaan myös tasa-arvoa eri kulttuurien ja rotujen välillä:

– Tasa-arvo on sitä, ettei mikään perustu ulkonäköön tai ennalta määriteltyihin asioihin, vaan meidät kohdataan omien arvojemme ja persoonallisuutemme kautta. Nuoret ovat hyvin voimaantuneita ja vievät kaikille kuuluvaa tasa-arvoa eteenpäin. Ehkä vanhemmat sukupolvetkin huomaavat, että heidän kannattaisi tehdä samoin.

Laine ja Valo ovat Abdulin kanssa samoilla linjoilla.

Voimaantumiseen tarvitaan Phumzile Mlambo-Ngcukan kaltaisia voimahahmoja, esikuvia.

– Mä odotan, että saan tänään girl poweria! Ja empowermentia! Sitä, että tuntee itsensä voimakkaaksi naiseksi ja saa taas sisäistä voimaa tuleviin koettelemuksiin! Laine innostuu.

"Jotta voit taistella, sinun pitää ottaa myös rennosti"

Vaikka Suomea on usein totuttu pitämään tasa-arvon edelläkävijämaana, tehtävälista tasa-arvon saavuttamiseksi on täälläkin vielä pitkä.

Tiistaiaamun paneelissa pöydälle nostettiin tasa-arvon tiellä olevat epäkohdat, kuten hoitovastuun epätasainen jakautuminen, sukupuolten väliset palkkaerot, naisiin kohdistuva väkivalta ja erilaisten vähemmistöjen oikeudet.

Phumzile Mlambo-Ngcuka keskusteli tasa-arvosta ja nuorten roolista sen edistämisessä tiistaina Musiikkitalolla Helsingissä. Kristiina Lehto / Yle

UN Womenin pääjohtaja Mlambo-Ngcuka kertoo paneelin jälkeen, ettei ennen aamun keskustelua tiennyt Suomen alkuperäiskansan saamelaisten alisteisesta asemasta tai muunsukupuolisten kohtaamasta syrjinnästä.

– Tehtävää on paljon täälläkin, kuten kaikkialla maailmassa. Suomella on kuitenkin erityisen hyvät mahdollisuudet saavuttaa tasa-arvo vuoteen 2030 mennessä, Mlambo-Ngcuka sanoo paneelin jälkeen.

Tasa-arvo on yksi YK:n maailmanlaajuisen kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelman (siirryt toiseen palveluun) tavoitteista ja samalla edellytys kaikkien muidenkin tavoitteiden toteutumiselle.

– Jos sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa, se on voitto kaikille maailman tytöille ja naisille, hän sanoo.

Pääjohtaja korostaa, että tasa-arvon edistäminen on jokaisen vastuulla ja että meidän pitää aktiivisesti purkaa rakenteita ja normeja, jotka ovat sen esteenä.

– Kaikenlaiselle huonolle käytökselle ja syrjinnälle on laitettava nollatoleranssi!

Vaikka Mlambo-Ngcuka haluaa meidän kaikkien olevan aktivisteja ja ottavan osaa taisteluun, hän sanoo, että on osattava myös löytää tasapaino.

– Jotta voit taistella, sinun on pidettävä myös huolta itsestäsi. Muista ottaa myös rennosti, se on tärkeää. Just chill.