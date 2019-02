Uusi kansanäänestys Britannian EU-erosta? Näin britit voisivat päätyä äänestämään uudelleen

BrysselPolku uuteen kansanäänestykseen Britannian EU-erosta on kapea ja mutkikas, mutta sellainen näyttäisi olevan nyt olemassa.

Opposition työväenpuolue ilmoitti maanantaina kannattavansa uutta brexit-kansanäänestystä. Puolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn täsmensi eilen tiistaina, että äänestys pitäisi järjestää, jos Britannian erosopimus saadaan osittainkin voimaan: kansalta pitää kysyä, kelpaako sopimus heille.

Corbynin puoluetoveri Richard Corbett on tallannut Brysselin ja Strasbourgin käytäviä työväenpuolueen europarlamentaarikkona vuodesta 1996. Hänen mukaansa uuden kansanäänestyksen todennäköisyys on noussut selvästi.

Miksi uusi brexit-äänestys on nyt todennäköisempi?

– Kaikki tärkeimmät oppositiopuolueet, labour, liberaalidemokraatit, vihreät, Skotlannin ja Walesin nationalistit, tukevat nyt toista kansanäänestystä, Corbett sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että ehdotuksen hyväksyminen vaatisi sitä, että merkittävä osa myös konservatiivien kansanedustajista kääntyisi uuden kansanäänestyksen puolelle.

Toinen ongelma on, että ne labourin kansanedustajat jotka on valittu EU-eroa kannattaneista vaalipiireistä epäröivät uuden kansanäänestyksen puoltamista. Osa heistä eittämättä vastustaisi ajatusta.

Muuttaisiko uusi brexit-äänestys mitään?

Corbett viittaa mielipidetiedusteluihin, joiden mukaan suurin osa briteistä on kääntynyt kannattamaan EU-jäsenyyden jatkamista. Kesäkuun 2016 äänestyksessä kannattajia oli 48 prosenttia, nyt noin 55.

Kannatus on vielä suurempaa jos äänestäjiä pyydetään valitsemaan Britannian hallituksen neuvotteleman erosopimuksen ja EU:hun jäämisen väliltä.

– Ihmiset näkevät nyt, miltä brexit näyttää ja mitä se tarkoittaa. Moni on alkanut sanoa, että ehkä se ei olekaan niin hyvä idea, Corbett sanoo.

Riittääkö aika uuden kansanäänestyksen järjestämiseen?

Britannian on määrä erota EU:sta reilun kuukauden päästä, 29. maaliskuuta. Jos uuteen kansanäänestykseen päädyttäisiin, eropäivää pitäisi lykätä.

Corbett arvioi, että EU myöntäisi auliisti lykkäystä, jos sen tarkoitus olisi kansanäänestyksen tai uusien parlamenttivaalien järjestäminen.

Lykkäyksen ongelma on, että jos Britannia on EU:n jäsen europarlamenttivaalien jälkeen, sillä pitää olla edustus myös parlamentissa. Britannia ei aio kuitenkaan järjestää eurovaaleja.

Corbettin mukaan ongelma voitaisiin ratkaista muuttamalla EU-sääntöjä siten, että Britannian ei tarvitsisi järjestää vaaleja. Mutta tämäkin edellyttäisi sitä, että muutos hyväksyttäisiin kaikkien jäsenmaiden parlamenteissa ennätysajassa.

Mitä reittiä uuteen brexit-kansanäänestykseen voitaisiin päätyä?

Corbettin mukaan uuteen kansanäänestykseen on kolme polkua. Parlamentin alahuone voi pyytää uutta kansanäänestystä, jos sitä puoltavan ehdotuksen taakse saadaan riittävä enemmistö. Tämä on ainakin tällä hetkellä epätodennäköistä.

Toinen vaihtoehto on, että pääministeri Theresa Mayn neuvottelema sopimus kaatuu parlamentissa uudelleen, ja May itse päätyisi alistamaan sopimuksen kansanäänestykselle. May on ilmoittanut, että parlamentin alahuoneen ratkaiseva äänestys erosopimuksesta järjestetään viimeistään 12. maaliskuuta.

Kolmannessa skenaariossa työväenpuolue suostuu tukemaan Mayn erosopimusta sillä ehdolla, että se tulee voimaan vain jos se hyväksytään kansanäänestyksessä. Jos kansa ei sopimusta hyväksy, Britannia jäisi unioniin.

Mitä äänestyslipussa kysyttäisiin?

Kysymyksen ratkaisisi parlamentti. Työväenpuolueen kanta on, että vaihtoehtoja olisi kaksi: Joko Mayn sopimuksen hyväksyminen tai jääminen EU:hun.

Konservatiivien oikealla laidalla ollaan sitä mieltä, että jos kansanäänestykseen jostain syystä päädyttäisiin, siinä pitäisi tarjota myös sopimuksettoman eron vaihtoehtoa. Eli tarjolla olisi ero neuvotellun sopimuksen ehdoilla, ero ilman sopimusta, tai jääminen EU:n jäseneksi.

– Kummin päin vaan, mielipidemittaukset osoittavat, että kansalaiset äänestäisivät EU:hun jäämisen puolesta jos uusi kansanäänestys järjestettäisiin nyt, Corbett sanoo.

Miten todennäköistä uuden kansanäänestyksen järjestäminen on?

Corbett ei suostu arvioimaan todennäköisyyksiä. Hän tyytyy toteamaan, että äänestys on nyt todennäköisempi kuin se oli aiemmin.

Video kertoo miten britit päätyivät kansanäänestykseen, joka erottaa heidät Euroopan Unionista. Erotarinassa on selkeitä käännekohtia.

Mitä Corbett itse aikoo tehdä?

Työväenpuolue ei ole alkanut valmistautua eurovaaleihin siltä varalta, että brexit lykkäytyisi tai peruuntuisi. Esimerkiksi vihreät ja liberaalidemokraatit sen sijaan valitsevat jo ehdokkaita. Britannian itsenäisyyspuolue Ukipin entinen johtaja Nigel Farage varautuu hänkin kampanjoimaan eurovaaleissa.

Työväenpuolueen 20-henkistä europarlamentaarikkoryhmää johtava Corbett aikoo asettua uudelleen ehdolle, jos vaaleihin päädytään.

Tällä erää todennäköisempi vaihtoehto kaikesta huolimatta on kuitenkin se, että Britannia eroaa, joko 29. maaliskuuta tai pari kuukautta myöhemmin jatkoajan jälkeen. Siinä tapauksessa brittimepit pakkaavat tavaransa ja palaavat kanaalin toiselle puolelle.

– Säästän rahaa, jotta voin ostaa hevosen ja ratsastaa sillä auringonlaskuun, Corbett sanoo.

