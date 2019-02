Kaksi ministeriä valaisee hallituksen sote-ratkaisujen sisältöä, perustuslakivaliokunta vaati pariakymmentä muutosta – Yle näyttää suorana klo 15

Muutosten toteuttamisella on kova kiire, koska eduskunnan vaalitauon on määrä alkaa ensi kuun puolivälisssä.

Hallitus on saanut valmiiksi ratkaisuehdotuksensa maakunta- ja sote-lakeihin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ja kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä kaksi keskeistä sote-virkamiestä täsmentävät iltapäivällä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa, millaisilla keinoilla ongelmakohtia on tarkoitus ratkoa.

Voit seurata tiedotustilaisuutta suorana klikkaamalla yllä olevaa kuvaa. Seuraamme tiedotustilaisuutta myös tässä artikkelissa.

Perustuslakivaliokunta vaati perjantaina pariakymmentä muutosta Juha Sipilän (kesk.) halituksen suurimpaan uudistukseen. Ratkaisuehdotuksista on jo kerrottu yleisesti.

Saarikon ja Vehviläisen lisäksi sote-problematiikka purkavat maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä jaylijohtaja Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin on toimitettu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka valmistelee parhaillaan lausuntoa uudistuksesta. ratkaisuehtotukset on julkaistu alueuudistus.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla.

Perustuslakivalokunnalla on edelleen puntaroitava uudistukseen keskeisesti liittyvä toinen laaja lakipaketti. Sillä myös muita kuin terveyden- ja sosiaalihuoltoon liittyviä tehtäviä siirrettäisiin maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi siinä säädetään tulevasta uudesta monialaisesta valvontaviranomaisesta.

Muutoksilla on kova kiire, sillä eduskunnan vaalitauon on määrä alkaa 15. maaliskuuta. Monet asiantuntijat epäilevät uudistuksen toteutumista, vaikka eduskunnan puhemiesneuvoston pohdittavana on eduskuntakauden jatkaminen.

Lisää aiheesta:

Yksinkertainen opas sote-finaaliin: Tätä vuosikausia kestäneellä hankkeella tavoitellaan, ja näin se voisi vielä edetä

Analyysi: Sote kiertyy yhä hankalampaan umpisolmuun –

löytyykö hallituksesta avaajia?

Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan useita muutoksia sote-uudistukseen – “Tässä on kyllä työtä”

Asiantuntijoilta kylmää kyytiä eloonjäämistaistelua käyvälle sotelle – "Ehkä 10 prosentin todennäköisyys läpimenoon"