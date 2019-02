Poliisi epäilee Parkanon surmatyötä murhaksi suunnitelmallisuuden vuoksi – eristykset purettiin keskiviikkona rikospaikan ympäriltä

Surman tunnustaneen parkanolaismiehen lisäksi vangittuna on yhä vuonna 2001 syntynyt nainen.

Poliisi on purkanut keskiviikkona puolenpäivän jälkeen Parkanon aseman läheisyydestä ylöjärveläismiehen surmaan liittyvän rikospaikan kaikki eristykset. Rikoskomisario Pasi Niemisen mukaan tutkimukset alueella on nyt saatu päätökseen.

– Tapahtumapaikka on nyt purettu ja tutkinnat siellä on saatettu maaliin ja saatu valmiiksi. En mene yksityiskohtiin, mutta poliisi sai tarvittavat toimenpiteet tehtyä, Nieminen kertoo.

Poliisin tutkimukset ja kuulustelut jatkuvat yhä. Kuultavina on muun muassa todistajia ja kaksi epäiltyä.

Poliisi vapautti tiistaina kaksi viime perjantaina vangittua miestä. Molemmat olivat vangittuina epäiltynä rikoksentekijän suojelemisesta ja hautarauhan rikkomisesta.

Yhä vangittuna on pääepäillyn lisäksi vuonna 2001 syntynyt nainen.

Poliisille on tutkimusten aikana muodostunut kuva siitä, mitä surmailtana 28. joulukuuta 2018 on tapahtunut. Motiivi teolle on kuitenkin edelleen epäselvä.

– Yksityiskohdat ja motiivi tarkentuvat aikanaan oikeudessa, Nieminen toteaa.

Pääepäilty, 32-vuotias parkanolaismies tunnusti surman maanantaina. Rikoskomisario Niemisen mukaan uhri ja tekijä tunsivat toisensa monen kuukauden takaa.

Tekoa tutkitaan murhana, sillä poliisi epäilee surmaa suunnitelmalliseksi.

Parkanon juna-aseman läheltä löytyi viime viikon torstaina vainaja. Poliisin tietojen mukaan vainaja on tammikuun alussa kadonneeksi ilmoitetty ylöjärveläismies.

