Pohjois-Korean ruokapula pahenee – apua pyydetään myös Suomesta

Samalla, kun Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen johtajat tapaavat Vietnamissa, Pohjois-Koreaa koettelee paha ruokapula.

Sadot ovat olleet heikot kahtena vuonna peräkkäin, eikä tästäkään vuodesta odoteta hyvää.

– Tilanne on pahin kymmeneen vuoteen. Käytännössä toukokuussa maasta loppuu ruoka suurelta osalta kansaa, kertoo kehitysyhteistyöjärjestö Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola.

Aliravitsemus on vaivannut erityisesti maaseudun asukkaita Pohjois-Koreassa jo pitkään, mutta nyt tilanne on pahentunut.

– Kriittisin aika on kesällä, kun edellisvuoden sato on syöty, Hakola toteaa.

Samoilla linjoilla on Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

– Haittana on ollut sekä kuivuus että kovat tulvat. Lisäksi maassa on pulaa lannoitteista. Eli tässä vaikuttaa monta tekijää, Hemberg kertoo.

Fida on toimittanut apua Pohjois-Koreaan jo noin 20 vuotta. Kirkon ulkomaanapu ei toimi maassa tällä hetkellä, mutta harkitsee avustushankkeen käynnistämistä.

– Suomella ja Pohjoismailla on avun antajina melko hyvä maine, Hakola sanoo.

Avunpyyntöjä YK:lle ja suoraan järjestöille

Sekä Kirkon ulkomaanapu että Fida ovat saaneet Pohjois-Koreasta suoraan järjestöille esitetyt pyynnöt ruoka-avusta. Hanoin huippukokouksen alla Pohjois-Korea esitti yleisen avunpyynnön myös YK:n kautta (siirryt toiseen palveluun).

Hemberg tai Hakola eivät silti usko, että pyyntö ennen huippukokousta olisi taktikointia esimerkiksi pakotteiden lieventämiseksi.

Kirkon ulkomaanapu pääsi tutustumismatkallaan kuvaamaan olosuhteita Pohjois-Korean maaseudulla. Kirkon ulkomaanapu/ Jussi Ojala

–Totta kai kokous voi vaikuttaa pyynnön tarkkaan ajankohtaan, mutta viestiä hädästä on välitetty jo pitkään, Hemberg toteaa.

Maailman ruokaohjelma arvioi, että yli 40 prosenttia pohjoiskorealaisista on aliravittuja.

Maan YK:lle esittämän pyynnön mukaan huonojen satojen aiheuttamaa vajetta paikkaamaan tarvittaisiin tänä vuonna noin 1,4 miljoonaa tonnia ruokaa. Pohjois-Korea on myös ilmoittanut, että kansalaisten päivittäin saamia ruoka-annoksia supistetaan.

Pakotteet vaikuttavat myös avustustyöhön

Kirkon ulkomaanapu teki tammikuussa arviointimatkan kolmeen eri maakuntaan Pohjois-Koreassa. Tarkoituksena oli selvittää, onko avun antamiselle edellytyksiä.

– Tässä kohtaa voi sanoa, että halukkuus ja valmius lähteä liikkeelle löytyvät. Seuraavaksi pitää löytää resurssit apuun, toiminnanjohtaja Jouni Hemberg sanoo.

Avustusjärjestöjen työhön vaikuttavat myös Pohjois-Koreaan kohdistuvat pakotteet.

– Matkustuslupien saamista on kiristetty, materiaaleja on vaikea viedä maahan ja maksuliikenne on hankaloitunut, Hemberg luettelee.

– Pankit eivät halua välittää rahaa Pohjois-Koreaan liittyvissä asioissa, vaikka itse avustustuotteet ostettaisiin muualta, Fidan Harri Hakola sanoo.

Olosuhteet Pohjois-Korean maaseudulla ovat usein karut. Myös ruokapula on pahin kaupunkien ulkopuolella. Kirkon ulkomaanapu/ Jussi Ojala

Pakotteet vaikuttavat siihen, kuinka moni järjestö Pohjois-Koreassa toimii. Hakolan mukaan esimerkiksi Fidan toiminta Pohjois-Korean sisällä on silti helpompaa kuin vielä muutama vuosi sitten.

– Jännittyneisyys ulkomaita kohtaan tiukkeni pari vuotta sitten tosi paljon. Mekin jouduimme pohtimaan, voimmeko jatkaa toimintaa. Mutta nyt on liennytystä ilmassa, Hakola kertoo.

– Jossain määrin historiallista lienee sekin, että viime uuden vuoden puheessaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un mainitsi myös oman väestön hyvinvoinnin, ei vain ulkoisia uhkia, Kirkon ulkomaanavun Hemberg pohtii.

