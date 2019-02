Riitelemään ryhtynyt sote-valiokunta kävi "pukukoppikeskustelun" – Kiuru: Kaikille edustajille tehtiin selväksi, miten mennään

Sote-valiokunta on pyytänyt lisäaikaa työlleen. Sillä on enää muutamia päiviä aikaa saada sote-lait valmiiksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa sote-lakien viimeistelyä kiireisessä aikataulussa.

Valiokunta puhdisti aamulla ilmaa käsittelemällä keskiviikkoista riitaansa. Valiokunnan oppositiojäsenet suuttuivat päätöksestä lopettaa ulkopuolisten asiantuntijoiden kuuleminen.

Äänestys käytiin sillä aikaa, kun valiokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue SDP:n Krista Kiuru oli rientänyt puhemiesneuvostoon ja varapuheenjohtaja, hallituspuolue keskustan Hannakaisa Heikkinen veti kokousta.

Puheenjohtaja Kiuru kertoi kokouksen tauolla, että valiokunnassa käytiin aamulla "pitkähkö pukukoppikeskustelu".

– Eduskunnan työjärjestyksen ja perustuslain hengessä mennään. Ne kannattelevat tätä taloa. Tämä on tänä aamuna tehty kaikille edustajille selväksi, hän summasi keskustelun antia.

Varapuheenjohtaja Heikkisen mukaan aiheeseen palattiin "aivan rauhallisissa äänensävyissä".

– Se oli meidän valiokunnallemme tyypillinen pitkä ja perusteellinen keskustelu. Olennaista oli ja se tuli selväksi, että Kiuru oli itse vielä puheenjohtajana, kun esitys asiantuntijakuulemisten päättämisestä oli jo tehty. Hän ei tullut millään tavalla yllätetyksi, Heikkinen sanoi.

Heikkinen on sanonut, ettei asiassa tapahtunut mitään erikoista.

"Otetaan nyt rauhallisesti"

Kiurun mukaan episodin merkitystä riitaisana tunnetun valiokunnan jatkotyöskentelylle kannata suurennella.

– Tärkeintä on, että valiokunnassa on hyvä tahto viedä asioita eteenpäin ja meillä on kuitenkin joitakin päiviä aikaa, joten en halua myöskään tehdä tästä liian isoa kysymystä. Otetaan nyt rauhallisesti. Säilytetään tässä maltti, hän rauhoitteli.

Heikkisen mukaan ratkaisu asiantuntijakuulemista päättämisestä oli keskeinen valiokunnan työskentelyn etenemiselle.

– Olemme kuulleet jo toista tuhatta asiantuntijaa. Oli ratkaisevaa, että nyt tämä kuuleminen saadaan päätettyä ja keskitytään siihen vastaukseen, jonka ministeriön virkamiehet ovat virkavastuulla meille antaneet.

Heikkinen toisti, että perustuslakivaliokunnan kanssa voidaan yhä tehdä yhteistyötä normaaliin tapaan.

Kiireinen valiokunta pyytänyt lisäaikaa

Sote-valiokunnan on huhkittava erittäin kiireisessä aikataulussa. Mietintö tulisi käytännössä saada valmiiksi ensi viikon alkuun mennessä, jotta sote-lait ehtivät eduskunnan täysistuntoon päätettäväksi tällä vaalikaudella.

Puheenjohtaja Kiuru kertoi, että valiokunta onkin pyytänyt lisäaikaa työskentelylleen puhemiesneuvostosta.

Kiuru ei halunnut tarkentaa, kuinka paljon lisäaikaa halutaan.

Hannakaisa Heikkisen mukaan se, riittääkö esimerkiksi pari päivää lisäaikaa, riippuu siitä, miten valiokunta haluaa työskennellä.

– Onko se ratkaisukeskeistä, halutaanko mennä eteenpäin.

Puhemiesneuvoston odotetaan päättävän mahdollisista muutoksista eduskunnan istuntosuunnitelmaan ja sote-valiokunnan aikatauluun torstaina iltapäivällä.

Lisää aiheesta:

Sote-valiokunnassa syntyi heti riita – oppositio pillastui päätöksestä, ettei asiantuntijoita enää tarvitse kuulla: "Kertoo paniikista"

Asiantuntijoilta kylmää kyytiä eloonjäämistaistelua käyvälle sotelle – "Ehkä 10 prosentin todennäköisyys läpimenoon"

Oikeusoppinut soten rahoituksesta: Hallitus on muuttanut perustuslakivaliokunnan sitovan kannanoton mielipidekysymykseksi

Sote-uudistus vaatii entistä enemmän aikaa – lakipaketin molemmat osat hyväksyttävä ennen kuin uudistus voi astua voimaan

Analyysi: Kello tikittää yhä nopeammin sotelle – eduskunnan nykyinen aikataulu ei riitä uudistukselle