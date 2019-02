Lapin pelastuslaitos riimitteli kalevalaisen varoitusrunon: "Pohjapato petollinen nostaa pohjan pyörtehitä"

Jäälläliikkujien on syytä olla tarkkana vaaranpaikkojen varalta. Jääpeite voi muuttua nopeasti.

Sosiaalisessa mediassa on torstaiaamuna herättänyt riemastusta Lapin pelastuslaitoksen varoitustiedote, joka on riimitelty kalevalaiseen poljentoon. Heti ensitunteina runomittainen viesti oli tavoittanut satoja lukijoita ja sitä on myös vilkkaasti jaettu sosiaalisessa mediassa.

Pelastuslaitos haluaa varoittaa erityisesti moottorikelkalla liikkuvia sulapaikoista, joita löytyy eri puolilta Lappia. Samalla pelastuslaitos toivoo ihmisten ilmoittavan uusista vaaranpaikoista – ja mielellään sommiteltuna kalevalaiseen runomittaan.

Tässä pelastuslaitoksen Facebookissa julkaisema runo:

Kun sä nouset Lynxin selkään,

kapuat kelkan kainalohon,

varo vaaraa virran luona,

uhkua, uveavantoa.

Tässä teille vaaranpaikka,

Pellon virran vierehessä.

Pohjapato petollinen

nostaa pohjan pyörtehitä.

Vasemmalla varottavaa,

uhku puolla oikealla.

Toinen turma tuonnempana

Järven jäällä Ylläksellä.

Monta uhkuavantoa,

kelkansurmaa Kesängillä.

Aja reitillä auratulla,

vilistele viittain mukaan!

Yksi vaara sillan alla,

Kraaselissa Kemin kylän.

Jopa ajoi salasulaan,

kelkka pohjaan porhalsi.

Itse pääsi pälkähästä

palokunnan päästämättä.

Jos sä tiedät vaaranpaikan,

itse upota aionnut,

kerro siitä kommenteissa,

laula siitä laajemmalti.

Kalevalan kunniaksi,

runosuonta sujauttele :)

Jää voi elää ja muuttua nopeasti

Valmiuspäällikkö Ari Soppela kertoo, että erilaisia railoja, haurastumisia, sulapaikkoja, puikkoontumisia ja uveavantoja syntyy Lapinkin vesistöjen jääpeitteessä joka talvi. Perämeren rannikolla vedenkorkeuden voimakas vaihtelu on omiaan synnyttämään vaaranpaikkoja nopeasti. Oma vaikutuksensa voi olla menneen viikon lämpöaallollakin.

Reaaliaikaista karttatietoa on käytännössä mahdotonta ylläpitää, mutta jäätilannetta voi seurata esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen sivulta (siirryt toiseen palveluun) tai Järvi&meriwikistä (siirryt toiseen palveluun), johon voi lähettää myös omia havaintojaan.

Soppelan mukaan "viidakkorumpu" on yksi hyvä keino levittää tietoa jäätilanteen muutoksista ja vaarallisista paikoista. Tälle viidakkorummulle pelastuslaitos haluaa Facebookiin tekemällään tarjota lisäalustan, jotta tieto leviäisi mahdollisimman laajasti. Juuri nyt kelkkailukausi Lapissa alkaa olla kiivaimmillaan, kun pakkaset ovat hellittäneet, kevätaurinko paistaa ja hiihtolomakausi on käsillä.