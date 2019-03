Väkivallasta kärsiville perheille tulossa lisää paikkoja turvakoteihin – perhepaikkoja on kuitenkin edelleen liian vähän

Suomalaisten turvakotien perhepaikkojen määrä kasvaa tänä vuonna yli 20 paikalla. Perhepaikkojen määrä lisätään 179 paikasta 202 paikkaan.

Perhepaikkojen määrä nousee Vantaan turvakodissa kuudella perhepaikalla ja Kotkan turvakoti Villa Jensenissä neljällä paikalla. Helsinkiläisessä Turvakoti Monassa perhepaikkoja lisätään neljällä. Keski-Suomen ensi- ja turvakotiin Jyväskylään tulee tänä vuonna kaksi uutta perhepaikkaa. Lisäksi kuluvan vuoden aikana avataan uusi seitsemänpaikkainen turvakoti Äänekoskelle Keski-Suomeen.

Perhepaikkoja toivotaan lisää edelleen

Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua ensisijaisesti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

Turvakotiverkosto on laajentunut vuodesta 2015 lähtien, jolloin vastuu turvakotipalvelun rahoituksesta siirtyi valtiolle. Tänä vuonna turvakotitoiminnalle myönnettiin kaksi miljoonaa euroa lisärahaa.

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä kertoo, että lisää panostuksia turvakoteihin tarvitaan myös jatkossa.

– Turvakotien määrän lisäämiseen on ihan selkeä tarve, koska Suomi on kiusallisesti yksi Euroopan, voisiko sanoa kielteisessä mielessä, johtavia maita perhe- ja lähisuhdeväkivallan yleisyydessä, Riitta Särkelä sanoo.

Särkelä muistuttaa erityisesti naisiin kohdistuvien perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteiden yleisyydestä Suomessa.

– Meillä on kansainvälisen tutkimuksen mukaan sellainen arvio, että Suomessa joka kolmas nainen 15 ja 74 ikävuoden välillä joutuu lähisuhteissaan perhe- ja lähisuhdeväkivallan kohteeksi, Riitta Särkelä kertoo.

Tulevaisuudessa ensi- ja turvakotien liiton mukaan ihanteellinen perhepaikkojen lukumäärä olisi 500.

Kotkassa Villa Jensenin turvakodissa perhepaikkojen määrä nousee seitsemään huhtikuussa. Antti-Jussi Korhonen

Kotkalaisessa turvakoti Villa Jensenissä paikkamäärän nousu otettu vastaan hyvillä mielin.

Uudet tilat aukeavat huhtikuun alussa.

– Me haluamme, että uusissa tiloissa asiakas tuntee olonsa turvalliseksi. Haluamme, että tilat Kotkassa olisivat kodinomaiset eikä niinkään laitosmaiset, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualuepäällikkö Riikka Mauno kertoo.

Turvakotipalveluita tarvitseva voi hakeutua turvakotiin mihin kaupunkiin tahansa riippumatta omasta asuinpaikastaan. Viime vuoden keväällä uutisoitiin turvakotien täyttymisistä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Kotkassa perhepaikkoja tarjotaan ensisijaisesti kymenlaaksolaisille. Villa Jensenissä perhepaikkojen täyttöasteen arvellaan jäävän alle 50 prosentin.

– Turvakoti on tarkoitettu akuuttiin kriisivaiheeseen. Silloin on oleellista se, että paikkoja on aina tarjolla, sanoo ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.

Kotkasta palveluja on tarkoitus tarjota muun muassa Helsinkiin.