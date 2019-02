Romanian korruptio ajaa koulutettuja ihmisiä ulkomaille – "Haluan, että veroillani maksetaan eläkkeitä ja opettajien palkkoja"

Maastamuutto on iso ongelma, sillä jo yli neljä miljoonaa romanialaista on lähtenyt maasta.

BukarestEdessä on loputtomiin autoja eikä liikenne etene lainkaan. Yhtäkkiä Radu Terciu kääntää rattia ja suuntaa sivukadulle. Siellä matkaa jatkuu kerrostalojen kuoppaisten takapihojen kautta.

– Täällä pääsemme eteenpäin, mutta pääkadulla liikenne seisoo, Radu selittää outoa reittivalintaansa. Myös muut autoilijat ovat keksineet saman reitin, joten kerrostalojen takapihoille muodostuu ruuhkaa.

Radu Terciu on ohjelmistotuotannon insinööri, joka työskentelee kansainvälisessä it-alan yrityksessä. Hänellä on Bukarestissa mielenkiintoinen työ ja hyvä palkka, mutta silti hän pohtii maastamuuttoa.

– Täällä poliitikkoja ei kiinnosta mielipiteesi. Romanian yhteiskunnallisen tilanteen takia koulutetut ihmiset muuttavat maihin, joissa heidän osaamistaan arvostetaan, Radu sanoo.

Radu Terciulla on hyväpalkkainen ja mielenkiintoinen työ, mutta silti hän suunnittelee muuttavansa pois Romaniasta. Jouni Soikkeli / Yle

Teknologia jakaa Romaniaa

Viime vuosina Romaniassa on ollut töitä tarjolla, sillä kansainväliset tietotekniikkayhtiöt ovat tulleet maahan ryminällä. Kielitaitoiset ja koulutetut romanialaiset ovat haluttua työvoimaa, joten it-jätit ovat perustaneet maahan kehitysosastojaan ja asiakaspalvelukeskuksiaan.

– Olemme lähellä Länsi-Eurooppaa ja työvoima on täällä halpaa. Teemme parempaa työtä ja koodimme on puhtaampi kuin Aasian maissa, Radu selittää Romanian vetovoimaa.

Hän on itse tyytyväinen työpaikkaansa ja pitää Bukarestin vilkkaasta kaupunkikulttuurista. Keskustassa on lukuisia trendikkäitä baareja ja pienpanimoita, joissa tyylikkäät, nuoret bukarestilaiset näpräävät kännyköitään ja nauttivat elämästä.

– Teknologinen kehitys jakaa maatamme. Osa kansasta haluaa edistystä, mutta toiset haluavat pysyä paikallaan. Näiden kahden ryhmän välillä on jännitteitä, Radu analysoi maansa tilannetta.

Kaupungeissa eletään länsimaista elämää, mutta tyhjentyvällä maaseudulla äänestetään uskollisesti kommunistipuolueen perillistä, sosiaalidemokraattista puoluetta PSD:tä. Puolue voitti vuoden 2016 parlamenttivaalit, vaikka monet sen johtavat poliitikot ovat ryvettyneet korruptiossa.

– He lupasivat rakentaa teitä ja kehittää Bukarestia. Tänne piti rakentaa sairaaloita ja lastentarhoja, jotta ihmiset pysyisivät täällä ja hankkisivat lapsia. Luvatuista 2 000 lastentarhasta on rakennettu vain kaksi – ja niidenkin rakennustyöt ovat yhä kesken.

Korruptio ärsyttää nuoria

Koulutettuja, nuoria kaupunkilaisia maan poliittinen tilanne ärsyttää. He eivät voi ymmärtää vanhemman sukupolven suvaitsevaa suhtautumista korruptioon.

– Me kommunismin jälkeen syntyneet emme ymmärrä sitä. En osaa mennä sairaalaan ja viedä hoitajalle suklaata. Haluan yhteiskunnan, jossa sairaalaan mennään sovittuun aikaan ja maksetaan siitä verojen kautta, Radu painottaa.

Moni romanialainen onkin äänestänyt jaloillaan ja muuttanut ulkomaille. Työikäisistä romanialaisista peräti viidennes on muuttanut maasta sen jälkeen kun Romania liittyi Euroopan Unioniin vuonna 2007. Kaikkiaan ulkomailla asuu yli neljä miljoonaa romanialaista.

Hallitsevassa sosiaalidemokraattisessa puolueessa myönnetään, että maastamuutto on vakava ongelma. Keinot puuttua siihen ovat kuitenkin vähissä.

Romanian entinen Eurooppa-ministeri Victor Negrescu uskoo, että maan hyvä talouskehitys houkuttelee paluumuuttajia. Jouni Soikkeli / Yle

Yksi PSD:n ministeri aiheutti kohun ehdottamalla, että romanialaisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen pitäisi rajoittaa. Maan entinen Eurooppa-ministeri Victor Negrescu uskoo, että Romanian hyvä talouskehitys houkuttelee paluumuuttajia.

– Taloutemme on yksi Euroopan unionin nopeimmin kasvavista. Palkat ovat nousseet huomattavasti. Myös elinolosuhteet ovat parantuneet, Negrescu painottaa.

Hän kuitenkin myöntää, että aivovuoto on Romanialle ongelma. Myös perheiden tilanne on vaikea, kun vanhemmat lähtevät ulkomaille töihin. Monet joutuvat jättämään lapsensa maaseudun tyhjentyviin kyliin isovanhempien hoitoon.

– Maaseudulla on kyliä, joissa on vain vanhoja ihmisiä tai pieniä lapsia jäljellä. Kaikki työiässä olevat ihmiset ovat lähteneet, kuvailee oppositiossa olevaa Pelastakaa Romania -puoluetta (USR) edustava Serban Marinescu.

Maastamuuton takia Romaniassa on pulaa työntekijöistä. Ulkomaille on muuttanut niin korkeasti koulutettuja ihmisiä kuin rakennustyöntekijöitä ja muita ruumiillisen työn tekijöitä.

Romanian tilanne pelottaa

Monia ulkomailla asuvia romanialaisia huolestuttaa maan nykymeno. Sosiaalidemokraattien vaalivoiton jälkeen maan korruptionvastainen taistelu on ottanut takapakkia.

PSD-puolueen johdossa on poliitikkoja, jotka on tuomittu korruptiosta ja jopa vaalivilpistä. Viime vuosina puolue on ajanut rikoslakiin muutoksia, jotka lieventäisivät korruptiosta annettuja tuomioita, ja vainonnut syyttäjiä.

Elokuussa Romaniassa osoitettiin mieltä hallitusta vastaan ja vaadittiin korruptionvastaisen taistelun jatkamista. Moni ulkomailla asuva romanialainen tuli tuolloin kotimaahansa osoittamaan mieltään uudistusten puolesta.

Monet heistä eivät uskalla palata takaisin kotimaahansa ennen kuin Romania on muuttunut. Oppositiossa oleva itsenäinen kansanedustaja Oana Bizgan ei usko, että ihmiset muuttavat pois Romaniasta vain taloudellisten syiden takia.

– Yhteiskuntamme on osa ongelmaa. Ihmiset eivät luota siihen suuntaan, mihin maatamme on viime aikoina kehitetty. On sääli, että maamme hyvä kehitys on pysähtynyt, kun hallitus on mitellyt voimiaan oikeuslaitoksen kanssa, Bizgan sanoo.

Pelastakaa Romania-puolueen Marinescu korostaa, että maastamuuton taustalla on mahdollisuuksien puute. Romania on maa, jossa yhteiskunnallinen järjestelmä ja siihen liittyvä byrokratia tekee urahaaveiden toteuttamisesta vaikeaa.

– Meidän pitäisi pystyä tarjoamaan ihmisille toivoa muutoksesta. Jos ihmiset näkevät maamme kehittyvän parempaan suuntaan, he pysyvät täällä tai jopa muuttavat takaisin, uskoo Pelastakaa Romania -puolueen Marinescu.

Työikäisistä romanialaisista viidennes on muuttanut maasta sen jälkeen kun Romania liittyi Euroopan unioniin vuonna 2007. Minna Pye / Yle

Muu Eurooppa mallina

Radu Terciulla on selkeä suunnitelma. Hän aikoo odottaa seuraavien vaalien tulosta ennen kuin tekee päätöksen maastamuutosta.

– Haluan nähdä, mihin maamme kehittyy. Jos tulevien vaalien tulos ei ole sellainen kuin toivon, aion muuttaa ulkomaille, korostaa uudistusmielisten voittoa toivova Radu.

Radun ikkunalaudalla on puulle maalattu Euroopan kartta, johon hän on merkinnyt maat, joissa on vieraillut. Euroopassa matkustaminen on antanut hänelle osviittaa siitä, mihin suuntaan Romaniaa pitäisi kehittää.

– Haluan pysyä täällä ja auttaa tätä maata kehittymään. Haluaisin, että maksamillani veroilla rahoitetaan eläkkeet sekä opettajien ja lääkärien palkat.

Hän haluaisi elää niin kuin läntisessä Euroopassa eletään. Radun mielestä vanhempi sukupolvi ei tajua, että Romanian yhteiskunnan korruptio ei ole normaalia.

– Meidän pitäisi selittää isovanhemmillemme, miten asiat muissa maissa hoidetaan. Mutta me teemme liikaa töitä, emmekä ehdi kertoa heille, miten normaalit yhteiskunnat toimivat.

Radun mielestä Romanian vallanpitäjien kannattaisi kuunnella, millaista elämää nuorempi sukupolvi haluaa.

– He vain sanovat, että emme ymmärrä asioita ja että emme halua oikeita asioita. Heidän mielestään oppositio, nuoret ja Euroopan unioni ovat väärässä. Vain he tietävät totuuden, Radu kuvailee hallitsevan sosiaalidemokraattisen puolueen asennetta.

