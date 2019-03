Jäteyhtiöitä epäillään ympäristörikoksista Lapissa – tutkinnassa teollisuusjätteen käsittelijä ja pilaantuneiden maiden puhdistuslaitos

Lapissa on syyteharkinnassa kaksi tapausta, jotka koskevat jätteenkäsittelylaitosten toimintaa.

Lapin syyttäjänvirastossa on vireillä kaksi tapausta, jotka koskevat Lapissa toimivien jätteenkäsittelylaitosten toimintaa. Molemmissa tapauksissa toiminnanharjoittajia epäillään ympäristön turmelemisesta ja uudemmassa tapauksessa myös ympäristönsuojelulain rikkomisesta.

Lapin poliisi kertoi keskiviikkona, että se on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa Lapissa toimivaa jätteenkäsittelylaitosta epäillään ympäristön turmelemisesta ja ympäristönsuojelulain rikkomisesta. Vielä tässä vaiheessa sekä poliisi että syyttäjä vaikenevat siitä, mistä laitoksesta on kyse.

– Kyse on yritystoiminnan yhteydessä syntyvästä jätteestä, mutta ei kunnallisesta toimijasta eikä kotitalouksissa syntyvästä jätteestä, kertoo tutkinnanjohtaja Tuomo Seikkula Lapin poliisilaitokselta.

Kemissä tutkinnassa Savaterran laitos

Aiemmin syyteharkintaan on edennyt myös toinen jätteenkäsittelylaitosta koskeva tapaus. Se päätyi poliisilta syyttäjälle viime syksynä. Kyseessä on rovaniemeläinen Savaterra-yhtiö, jota epäillään ympäristön turmelemisesta Kemissä. Yhtiöllä on Kemin Holstinharjulla laitos, joka puhdistaa pilaantuneita maita.

– Ympäristön turmelemisesta on epäiltynä yhtiön toimitusjohtaja ja työmaapäällikkö. Yhtiön epäillään päästäneen lähialueelle hiukkaspäästöjä, jotka ovat näkyneet lumen päällä mustana pölynä, kertoo kihlakunnansyyttäjä Mikko Valanne.

Tutkintapyynnön yhtiön toiminnasta teki Lapin ELY-keskus sen jälkeen, kun se oli tehnyt valvontakäynnin pilaantuneiden maiden käsittelyasemalle joulukuussa 2016.

– Syyteharkintaan menee vielä aikaa enkä lupaa syyteharkinnan valmistuvan ainakaan ennen pääsiäistä, sanoo Valanne.

Savaterra on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa 2017 antamasta ympäristöluvasta, jossa tiukennettiin joitakin jätteenkäsittelylaitoksen lupamääräyksiä.

Lähialueen asukkaat ovat kannelleet laitoksesta

Kemin Holstinharjulla toimivan laitoksen lähialueen asukkaat ovat kannelleet eduskunnan oikeusasiamiehelle Lapin ELY-keskuksen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Kemin kaupungin ympäristöviranomaisen toiminnasta, joka koskee Savaterran laitoksen toiminnan valvontaa.

Lähialueen asukkaiden mielestä viranomaiset eivät ole puuttuneet yhtiön toimintaan, vaikka sen toiminnasta on ilmoitettu ja valitettu useampaan otteeseen Lapin ELY-keskukseen. Oikeusasiamiehen viime kuussa antaman vastauksen mukaan kantelu ei ole johtanut toimenpiteisiin. Se katsoo vastauksessaan, että laitosta valvovan Lapin ELY-keskuksen toiminnassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä.