Pääministeri Sipilä: Eduskunnalla on "kaikki edellytykset" saada sote valmiiksi

Sipilän mielestä sote- ja maakuntauudistusta ei voi tehdä osissa, vaan se on tehtävä kerralla – ja nyt.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että eduskunnalla on "kaikki edellytykset" saada sote- ja maakuntauudistus valmiiksi ennen vaalikauden loppumista.

Sipilä kommentoi uudistuksen tilannetta tänään kirjanjulkistustilaisuudessaan.

– Kivijalkalait ovat olleet eduskunnassa kaksi vuotta, viimeisetkin yli vuoden. Viime kesänä tehdyt lisäyksetkin ovat olleet sisällä yli puoli vuotta, hän sanoi.

Sipilän mukaan uudistus on saatava nyt valmiiksi, eikä sitä ole mahdollista tehdä pienemmissä osissa.

– Se tarkoittaisi vähintäänkin täydentävää hallituksen esitystä, eikä siihen riitä enää aika.

Uudistusta sorvaavassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa syntyi eilen riitaa, kun asiantuntijakuulemiset päätettiin keskeyttää hallituspuolueiden edustajien voimin. Puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli tuolloin poissa kokouksesta.

Sipilä ei ota valiokunnan työskentelyyn kantaa.

– Kuulin, että aika paljon siellä on jo kuultu asiantuntijoita. Valiokunta tekee itse päätöksensä, välillä äänestämällä, jos asioista ei olla yhtä mieltä. Mutta jätän eduskunnan tehtäväksi johtaa valiokuntia, hän sanoo.

Puhtaat paperit notifioinnille

Sote- ja maakuntauudistuksen yhdeksi kipukohdaksi on noussut niin kutsuttu EU-notifionti eli se, onko valinnanvapauslaista tehtävä valtiontukia koskeva ennakkoilmoitus EU:lle.

Toimittajat kysyivät tänään Sipilältä, tekikö hallitus virhearvion, kun se ei lähtenyt aikanaan notifiointimenettelyyn. Nyt aikaa ei enää ole.

Sipilän mukaan notifointia ei tarvita, vaan oikeusvarmuusilmoitus riittää.

– Oikeusvarmuusilmoitus komissiolle tehdään ja se oli juuri se, mitä perustuslakivaliokunta mietinnössään edellytti, hän sano.

Oikeusvarmuusilmoitusmenettelyä käyttämällä lait voidaan Sipilän mukaan saattaa voimaan, vaikka ilmoitus olisi vielä komission käsittelyssä.

Asiasta on kuitenkin ollut erimielisyyttä. Esimerkiksi Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio totesi Ylen haastattelussa, että oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifioinnin kautta.

Sipilä ei lähde perustuslakivaliokuntaa tai -asiantuntijoita moittimaan. Hänen mukaansa politiikka on pystytty pitämään pois tällä vaalikaudella valiokunnasta.

– Puutteena on perustuslakiasiantuntijoiden määrä. Meillä on heitä aika pieni joukko, pitäisi ehkä olla enemmän. He ovat olleet lujilla, kun ovat tehneet lausuntoja omien töidensä ohella.

Juttua on täsmennetty klo 14.01 notifioinnin ja oikeusvarmuusilmoituksen osalta.

