Arvopaperikeskuksessa on miljoonien edestä vanhoja puhelinosakkeita, joiden omistajasta ei ole tietoa – osa rahoista voi jäädä nostamatta

Useimmat sijoittajat ovat jo reagoineet maksuttoman osakkeiden säilyttämisen loppumiseen Arvopaperikeskus Euroclear Finlandissa. Aiemmin säilytyspalvelu on ollut sijoittajalle ilmainen ja kulut on peritty yhtiöiltä, joiden osakkeista on kyse.

Arvo-osuusjärjestelmää koskevan lakimuutoksen takia enää yhtiöiden ei tarvitse enää maksaa osakkeiden säilytyksen kuluja. Parin vuoden siirtymäaika päättyi helmikuun lopussa.

Ilmaistileillä on ollut muun muassa vanhoja maakunnallisten puhelinyhtiöiden osakkeita. Keskus ei aio säilyttää näitä arvopapereita enää tulevaisuudessa, vaan myy ne itse, elleivät omistajat ilmoittaudu.

Euroclearin viestintäjohtajan Pekka Isosompin mukaan keskuksen tileillä on vielä siirtämättä esimerkiksi noin tuhat kuopiolaisen Osuuskunta KPY:n arvo-osuustiliä. Nykyhinnoilla se tarkoittaa, että tileillä makaa vähintään 2,4 miljoonan euron omaisuus.

– Kokonaisuus näyttää hyvältä. Päivittäin meiltä siirtyy 400–500 tiliä pois. Jokainen tili käydään läpi ja katsotaan millaisia tapauksia on, kertoo Isosomppi.

Tilisiirron ehtii tehdä edelleen, vaikka Euroclearin maksuttoman arvo-osuustilin tilisopimus on rauennut. Silti vanhat tilit ovat edelleen olemassa ja asian voi hoitaa kevään kuluessa.

– Tilisiirto ei ole vielä myöhäistä. Asiakas voi yhä mennä omaan pankkiinsa ja pyytää arvo-osuustilin siirtoa sinne, sanoo Pekka Isosomppi.

Kaikkiaan Euroclearissa oli maksuttomia asiakastilejä noin 55 000. Niistä siirtämättä on noin 9 000. Talven aikana siirtotahti on kiihtynyt huomattavasti.

Näin käy, jos omistajaa ei tavoiteta

Arvopaperikeskus Euroclear Finland selvittää yhä maksuttomien tilien omistajia. Tileillä olevien osakkeiden realisointi alkanee aikaisintaan ensi kesänä.

Keskus suosittaa omistajia siirtämään arvo-osuustilinsä pankkiin myös siinä tapauksessa, että asiakas haluaa myydä omia osakkeitaan.

– Tilin siirto ensin pankkin ja osakemyynti sen jälkeen tulee asiakkaalle varmasti edullisemmaksi, arvioi viestintäjohtaja Pekka Isosomppi.

Jos arvopaperikeskus ei tavoita arvo-osuustilin omistajaa, se voi myydä arvopaperit itse. Omistaja saa rahat kuluilla vähennettynä, kunhan hänen tilinumeronsa on keskuksen tiedossa.

Muussa tapauksessa rahat talletetaan aluehallintovirastoon, josta omistaja voi nostaa rahat vielä kymmenen vuoden ajan.

– Sitä, mitä rahoille tapahtuu kymmenen vuoden kuluttua, en suoraan osaa sanoa. Laki liikkeenharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jäänyt omaisuus on se, jota tässä noudatetaan, Isosomppi kertoo.

"Moni on katsonut, että tässä tilanteessa kannattaa myydä osuudet pois"

Arvo-osuustilimuutos on heijastunut myös KPY:n arvo-osuuksien kauppaan. Privanet-pankkiiriliikkeen mukaan lakiuudistus on lisännyt myynti-intoa.

Aluejohtaja Risto Gråstenin mukaan KPY:n arvo-osuuksien myyjiä on ollut talven aikana poikkeuksellisen paljon, tosin kovin piikki on jo mennyt ohi. Ostohinta on ollut noin 2 200–2 400 euroa yhtä entistä puhelinosaketta kohden.

– KPY:n osuudet ovat liikkuneet hyvin, ne myydään käytännössä saman päivän aikana. Jos osuudet siirtää arvopaperikeskuksesta omaan pankkiin, kulut nousevat väistämättä. Moni omistaja on katsonut, että tässä tilanteessa on kannattanut myydä osuudet pois, sanoo Gråsten.

Myynti-intoon on vaikuttanut myös se, että useilla KPY:n osuudet ovat olleet ainoa arvopaperisijoitus. KPY:n entinen puhelinosake on nykyään 100 kappaletta Osuuskunta KPY:n arvo-osuuksia. Myyjistä iso osa on iäkkäämpää väkeä ja esimerkiksi kuolinpesiä.

Gråstenin mukaan ostajat ovat tyypillisesti pohjoissavolaisia suursijoittajia. KPY:n osuuksista on maksettu vuosittain noin kuusi prosenttia osuuskorkoa. Tasainen ja varma tuotto vetää sijoittajia.

Pelkästään vuonna 2018 Privanet pankkiiriliikkeen Kuopion toimistossa KPY:n osuuksien vaihto oli lähes kymmenen miljoonaa euroa.