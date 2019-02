5-vuotiaat lapset alkoivat kilpailla moottoripyörillä – Suomen moottoriliiton toimitusjohtaja pelkää vanhempien toteuttavan omaa unelmaansa

Imatralla entisen jäähallin sisällä päristelevät 5–8-vuotiaat motocrossjunnut. Harjoituksissa käy viikoittain lähes 15 lasta vanhempineen. Poikien joukossa on myös pari tyttöä. Rohkeimmilla kuskeilla pienen moottoripyörän nopeus voi nousta jopa lähelle 40 kilometrin tuntinopeutta.

Keltainen lippu heiluu; yksi lapsista on kaatunut mäen nyppylän jälkeen. Lippu on merkki muille kuljettajille siitä, että edessä on vaara. Silloin hyppyjä ei saa tehdä ja kaatumispaikka pitää ohittaa varoen.

Isä juoksee paikalle, siirtää motocrosspyörän syrjään, nostaa lapsen syliin ja tuo hänet varikolle. Ikää lapsella on 7 vuotta. Lapsen silmäkulmista valuu kyyneleet. Isä ottaa hellästi kypärän lapsen päästä pois ja kyselee mihin sattuu. Eikä aikakaan, kun isä päräyttää 50-kuutioisen pyörän taas käyntiin, vesseli hyppää satulaan ja matka jatkuu.

Kaatumiset ovat yleisiä motocrossharjoituksissa. Punainen lippu on merkki ajaa radalta heti varikolle. Imatran moottorikerhon pikkujunnujen valmentaja Jarmo Vesterinen käskee lapset juomatauolle ja haukkaamaan raitista ilmaa.

Kunnolliset ajovarusteet ovat tärkeitä. Kypärä, niskatuki, ajohanskat, kyynär- ja polvisuojat ja ajopaita ovat yleisimmät varusteet.

Jarmo Vesterinen auttaa kypärän poikansa Reinon päähän. Emma Pietarila / Yle

Isät tärkeässä roolissa

8-vuotias Jali Päivinen on harrastanut motocrossia jo neljä vuotta. Motocrosspyörä on Jalin muistin mukaan vaihtunut jo kahdeksan kertaa. Lapset kasvavat ja taidot kehittyvät, ja siksi pyörä pitää vaihtaa. Nyt alla on nyt 65-kuutioinen pyörä. Isällä on tärkeä tehtävä harjoituksissa.

– Iskä auttaa pyörän käynnistämisessä, huoltaa ja kuljettaa pyörää, kertoo Jali Päivinen.

6-vuotiaalla Iina Suikkasella on kokemusta jo monista moottoriurheilulajeista. Motocrossin lisäksi Iina ajaa kartingia ja minimotoa. Reipas tyttö ehtii myös laskettelemaan, hiihtämään ja luistelemaan. Iinalla on selkeä vastaus siihen, mikä motocrossissa on parasta.

– Saa ajaa kovaa ja hypätä.

6-vuotias Iina Suikkanen on harrastanut moottoriurheilua jo useamman vuoden. Emma Pietarila / Yle

Porukan juniori on 5-vuotias Reino Vesterinen, joka seuraa isoveljensä Matias Vesterisen ajojälkiä. Veli on antanut pikkuveljelleen jo ajovinkkejä.

– Kun ajat hyppyriin, niin jarru päälle. Kun menet isossa kurvissa, niin munat tankkiin, kertoo Reino ja hurahtaa takaisin radalle.

Seitsemänvuotias Sulo Kallio kertoo, että harjoituksissa tehdään muutakin kuin ajetaan.

– Katsotaan ajolinjoja, ajoasentoja ja pohditaan, kuinka kovaa voi ajaa kurviin. Lisäksi välillä harjoitellaan lähtöjä, opastaa Sulo Kallio.

Vanhemmat seisovat radan varrella keltaiset liput mukanaan. Kaatumisia tapahtuu usein ja silloin vanhempien tehtävä on heiluttaa lippua varoitukseksi muille, että edessä on lapsi kaatunut. Vanhemmat, usein isät, käyvät nostamassa pyörät pystyyn ja käynnistävät ne uudelleen, kunhan ovat ensin rohkaisseet jälkikasvunsa takaisin pyörän selkään ja tarkastaneet, ettei lasta ole sattunut.

Vanhemmat seuraavat lastensa harjoituksia radan varrella ja auttavat tarvittaessa. Emma Pietarila / Yle

Monipuolinen liikunta vahvistaa motoriikkaa

Harjoitukset ovat vain kerran viikossa ja silloin tarkoitus on, että lapset saavat ajaa mahdollisimman paljon. Toiminta on leikkimielistä. Valmentaja Jarmo Vesterinen sanoo, että on erityisen tärkeää, että lapset liikkuvat monipuolisesti.

Motocrossissa motoriikka on tärkeää. Liikunnan pitää olla monipuolista. Lasten on tärkeää harrastaa mahdollisimman paljon muita lajeja korostaa Vesterinen.

– Leikkiminen, erilaiset pallopelit, trampoliinilla hyppiminen. Ne kaikki kehittävät motoriikkaa, joka on erityisen tärkeää motocrossajajalle.

Imatran moottorikerholla on muutama motocrosspyörä ja varusteet, jolla halukkaat voivat kokeilla lajia.

Pikkumotocrosspyörät maksavat 1 000–4 000 euroa ja varusteet noin 500 euroa.

Jali Päivinen on harrastanut lajia jo neljä vuotta. Emma Pietarila / Yle

Pienten lasten kilpaileminen jakaa mielipiteitä

Viime vuonna Suomessa alettiin kilpailla 50-kuutioisten moottoripyörien sarjassa. Nuorimmat kuskit ovat vasta 5-vuotiaita. Näin nuorten lasten kilpaileminen ei saa kaikilta varauksetonta tukea. Pikkujunnujen valmentajalla on selkeä mielipide asiaan

– Totta kai se on hyvä asia. Muualla maailmassa on ajettu jo kymmeniä vuosia pienillä moottoripyörillä kilpaa. Joka lajissa aloitetaan aina vaan aikaisemmin. Se on nykypäivää, jos aiotaan saada Suomesta ammattiurheilijoita, korostaa junnuvalmentaja Jarmo Vesterinen.

Sen sijaan lajin kattojärjestön Suomen moottoriliiton toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist suhtautuu varauksella pienten lasten kilpailutoimintaan. Moottoriliiton lajiryhmät ovat lähteneen sallimaan lasten kilpailemisen muun maailman tyyliin. Ljungqvist perää vanhempien vastuuta asiassa.

– Riski on siinä, että jotkut vanhemmat alkavat itse urheilemaan lastensa kautta ja lapsi on vaan väline, sanoo Kurt Ljungqvist.

– Vanhempien voimakkaat tunteet eivät saa johtaa lapsen harjoittelua. Lapsi ei saa olla vain se väline, jolla vanhempi toteuttaa omaa unelmaansa.

Ljungqvistin mukaan lajiryhmät valvovat tarkasti, mitä kentällä tapahtuu ja puuttuvat epäkohtiin tarvittaessa välittömästi.

Imatralla harjoitustunnin päätteeksi vanhemmat rientävät lastensa luokse. Jokaisen lapsen vanhempi kehuu omaa jälkikasvuaan, kuinka hyvin harjoitukset tänään menivät.

– Hei tänään meni paljon paremmin kuin viimeksi. Tosi hienosti otit tuon kurvin, jossa viimeksi kaaduit. Oletpa sinä kehittynyt nopeasti.