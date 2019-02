Venäjä-joki tulvii Kaliforniassa – viinitiluksia, taloja ja autoja veden alle

Sonomassa San Franciscosta noin sata kilometriä pohjoiseen voi enää liikkua kanootilla tai veneellä.

Venäjä-joki (Russian River) on tulvinut keskiviikosta lähtien niin pahasti, että ainakin 2 000 rakennusta on jäänyt veden alle. Joen pinta on noussut 13,7 metriin.

Pelastusviranomaiset ovat määränneet 3 600 ihmistä jättämään kotinsa. Sen lisäksi evakuointimääräys koskee muitakin joen läheisyydessä sijaitsevia kyliä.

Guernevillen kylä on ollut tulvien keskipisteenä. Kylässä asuu yhteensä noin 4 500 ihmistä.

Ainakin 60 ihmistä on evakuoitu, sillä he eivät päässeet itse pois alueelta. Pelastusoperaatioita on tehty veneiden lisäksi myös helikoptereilla. Kenenkään ei ole tähän mennessä kerrottu saaneen vammoja tulvan aikana.

Sonoma on viinialuetta, ja Reutersin videokuvissa myös viinipeltoja on jäänyt veden alle.

Viimeksi Venäjä-joki tulvi näin pahasti vuonna 1995, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu. Tuolloin joen pinta nousi 14,6 metriin.

Sonoman piirikunnan sheriffi on seurannut tilannetta Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Tulvatilanteen odotetaan laantuvan torstaina.

Kalifornian osavaltiota ovat viime kuukausina koetelleet maastopalot. Viime marraskuussa maastopaloissa kuoli kymmeniä ihmisiä ja kateissa on satoja. Alueelle odotetaan myös mutavyöryjä.

Lähteet: Reuters