Ensin meni yksi, sitten toinen, sitten kolmas – surkea episodi aamuliikenteessä sai koulubussin kuljettajan mitan täyttymään: "Olisin mielelläni jäänyt peiton alle, kun näin ajokelin"

Kokeneen linja-autonkuljettajan mielestä talviliikenne pikkuteillä on suorastaan vaarallista.

Ensin ojaan luisui koulubussi, jossa ei ollut kyydissä kuljettajan lisäksi muita. Parikymmentä minuuttia sen jälkeen kellahti ojaan toinen linja-auto, jossa oli kaksi aikuista ja kahdeksan koululaista.

Kukaan ei loukkaantunut, mutta koulubussin matkustajat odottivat tunnin ajan pelastajia kyljellään olevassa bussissa. Ja kun paloauto oli saapumassa paikalle, sekin luisteli saman tien ojaan.

Vaikeat olosuhteet ovat olleet Varkauden Harjurannan kylän asukkaille tuttu asia, mutta torstaiaamun tapahtumaketju oli omalla tavallaan kaiken huippu. Toista koulubussia ajanut Sami Hakkarainen arvasi jo aamuvarhaisella ikkunasta katsoessaan, että enteet olivat huonot.

Tammikuussa hiekoitusauto kävi, kun bussi liukui paikaltaan ojaan. Ari Järvinen

– Olisin mielelläni jäänyt kotiin nukkumaan, [kun näin, millainen ajokeli oli], hän kertoo.

Hakkaraisen bussissa ei vielä ollut koululaisia, kun se luisui ojaan hieman ennen aamuseitsemää. Toisessa onnettomuusbussissa matkustajia oli yhteensä yhdeksän – tai lopulta kymmenen, kuten linja-autonkuljettaja Ari Järvinen tarkentaa.

– Tulin mäkeä alas ja sitten bussissa oli yksi matkustaja lisää eli minä. En mahtanut mitään, siellä oli liukkaampaa kuin luistinradalla.

"Aikataulut on, mutta niitä ei pystytä noudattamaan"

Ilmatieteen laitos oli perunut varoituksen huonosta ajokelistä Pohjois-Savoon ja myös valtakunnallisen Liikennetilannepalvelun mukaan (siirryt toiseen palveluun) ajokeli oli aamulla pääteillä hyvä. Sivuteillä tilanne oli kuitenkin jälleen kerran toinen.

– Meidän kylällä on tapahtunut useita kertoja ojaan suistumisia tänä talvena, kertoo Harjurannan kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Riika Paukkonen.

Harjurannassa asuu Paukkosen mukaan kuutisensataa ihmistä. Kylän koululaiset lähtevät kuljetuksilla joko Könönpellon tai Kangaslammin koulujen suuntaan, asuinpaikasta riippuen. Kaupungin keskustaan on parinkymmenen minuutin ajomatka, mutta huonolla kelillä kyläläiset tekevät etätöitä kotoaan, jos sellainen vain on mahdollista.

Siellä on sääennusteetkin menneet pieleen. Vesa Partanen

Kyläläiset ovat antaneet palautetta huonosta tienhoidosta Varkauden kaupungille ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Bussinkuljettaja Hakkarainen kertoo olleensa yhteydessä myös Tienkäyttäjän linjaan ja kouluihin.

– Aikataulut on, mutta niitä ei pystytä noudattamaan. Tänäänkin peruttiin minun tietääkseni kaksi bussivuoroa, Hakkarainen kertoo.

ELY selvittää, oliko talvihoito sopimuksen mukaista

Harjurannantiellä, jossa koululaiset joutuivat onnettomuuteen, teiden talvihoitoluokka on III. ELY-keskuksen kunnossapitopäällikkö Vesa Partanen sanoo selvittävänsä nyt, onko urakoitsija hoitanut tietä niin hyvin kuin sopimukseen kuuluu.

– Kolmannen talvihoitoluokan tie on sellainen, jossa toimenpideaika on valtavan pitkä siitä, kun liukkaus havaitaan. Mutta kun siellä on koulukuljetuksia, urakoitsijalla olisi ollut velvoite hiekoittaa aamulla, Partanen kertoo.

– Siellä on sääennusteetkin menneet pieleen. Ennusteen mukaan olisi pitänyt pakastua jo yöllä ja sateen tulla lumena, mutta se tulikin vetenä. Urakoitsija oli poistanut sohjon, mutta ei ollut hiekoittanut.

Toista aamun onnettomuusbussia ajanut Ari Järvinen sanoo, että liikenne sivuteillä on talvisin suorastaan vaarallista.

– Tammikuussa hiekoitusauto kävi, kun bussi liukui paikaltaan ojaan. Sen jälkeen sitä ei ole näkynyt, hän sanoo.

"Tie oli kunnossa, vaikka vehkeet olivat huonommat"

Harjurantalaisia edustava Riika Paukkonen toivoo, että talvihoitoluokkaa nostettaisiin. Hiekoitusta, suolausta ja polanteiden poistoa tarvittaisiin useammin kuin nykyään. Vaihtoehtoisesti kyläläiset haluaisivat, että edes olosuhteiden valvontaa parannettaisiin.

– Silloin sääoloihin voitaisiin reagoida nopeammalla aikataululla.

Olisin mielelläni jäänyt kotiin nukkumaan. Sami Hakkarainen

Ajatus on hyvä, mutta käytännössä mahdoton toteuttaa, sanoo ELY-keskuksen Vesa Partanen. Jo nyt Pohjois-Savon ELY-keskuksessa on aluevastaavia, joilla on valvottavanaan yli 2 000 kilometriä maanteitä.

Tämän harjurantalaiset, kuten monet muutkin Suomen sivuteillä liikkuvat tietävät tietysti ennestään: rahaa kunnossapidon tai valvonnan parantamiseen ei ole helppo löytää. Sen vuoksi bussinkuljettaja Sami Hakkarainen haluaisikin nähdä virkamiehet ja päättäjät tutustumassa sivuteiden olosuhteisiin paikan päällä.

– Kunnossapito ei ole huonontunut täällä, vaan koko maassa. Ennen tie oli kunnossa, vaikka vehkeet olivat huonommat, väittää puolestaan kollega Ari Järvinen.

Maanteiden kunnosta huolehtivat ELY-keskukset. Kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. ELY-keskukset tilaavat maanteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla.