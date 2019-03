Huawei on tänään jo yhtä suuri kuin Nokia ja Ericsson yhteensä – mutta onko kiinalaisyhtiö turvallisuusriski?

– Prism prism on the wall, who is the trustworthiest of them all?

Tämäpä piristävää. Kiinalaisen teknologiajätti Huawein hallituksen puheenjohtaja Guo Ping päätti siteerata Prinsessa Ruususta telealan tärkeimmässä tapahtumassa.

Kerro kerro kuvastin....

– Jos ette tiedä mitä tuo tarkoitti, kysykää Edward Snowdenilta.

Tiistaiaamun tilaisuuden yleisöä riimittely naurattaa. PRISM on Yhdysvaltain viranomaisten käyttämä vakoilutyökalu, jonka Snowden paljasti vuonna 2013.

Tänä talvena Yhdysvallat väittää kiinalaisen Huawein vakoilevan verkkolaitteillaan länsimaisia kännykänkäyttäjiä Kiinan hallituksen lukuun.

Lorulla Ping haluaa muistuttaa, että minkäänlaisia todisteita kiinalaisyhtiön tekemästä vakoilusta ei ole esitetty. Yhdysvaltalaisviranomaisten harjoittamasta vakoilusta sen sijaan on paljonkin todisteita.

– Sanon tämän nyt niin selvästi kuin mahdollista: Huawei ei ole koskaan asentanut verkkolaitteisiinsa takaovia, eikä tule koskaan asentamaan. Emmekä anna kenenkään muunkaan tehdä sitä meidän laitteisiimme.

Tämän lupauksen Ping myös heijastaa valtavin keltaisin kirjaimin seinälle selkänsä taakse.

Huawein "kiertävä puheenjohtaja" Guo Ping vastaa vakoiluväitteisiin. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Vakoiluväitteitä ja järjetön määrä rahaa

Telealan vuosittaiset MWC-suurmessut järjestettiin tällä viikolla Espanjan Barcelonassa perin poikkeuksellisissa tunnelmissa. Yksi syy on juuri kiinalaisiin kohdistetut vakoilusyytökset.

Toisaalta kyse on rahasta.

Seuraavien vuosien aikana teleoperaattorit käyttävät satoja miljardeja euroja viidennen sukupolven langattomaan verkkoteknologiaan, joka tulee kymmenkertaistamaan kännykkäverkkojen nykyiset huippunopeudet.

Kiinalainen Huawei on tänään kännykkäverkkojen ylivoimainen markkinajohtaja. Tutkimusyhtiö Dell’Oron mukaan se on telealan verkkolaitteiden myyjänä noin kaksi kertaa suurempi kuin Nokia ja Ericsson yhteensä.

Juha-Matti Mäntylä /Yle

Yle kysyi asiantuntijoilta, miten kiinalaisjätti päihitti pohjoismaiset kilpailijansa.

Ja onko Huaweita syytä pelätä.

"Se olisi liiketoiminnan loppu"

Tutkimusyhtiö Dell'Oron vanhempi analyytikko Dave Bolan on seurannut telealan kehitystä vuosikymmeniä. Hän ei usko, että Huawei vakoilisi asiakkaitaan.

– Kukaan ei ole todistanut, että vakoilua olisi tapahtunut. Ja jos sellaista tapahtuisi, se olisi Huawein liiketoiminnan loppu, Bolan sanoo.

– He ovat olleet tällä alalla luotettava toimittaja, ja heidän asiakkaansa ovat myös olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun – aivan samalla tavoin kuin Ericssonin ja Nokiankin asiakkaat.

Dave Bolan, Dell'Oro Juha-Matti Mäntylä / Yle

Dave Bolan huomauttaa, että mikä tahansa hallitus voisi lahjoa minkä tahansa yrityksen työntekijän asentamaan verkkoihin vakoilutyökaluja.

Kännykkäliikennettä voitaisiin seurata myös valetukiasemilla.

– Toki tällainen työkalu toimii vain rajatulla aluella, Bolan sanoo.

Saman huomion tekee Oulun yliopiston professori Ari Pouttu. Vakoilu verkkolaitteiden kautta on periaatteessa mahdollista, mutta kiinnijäämisen riski olisi suuri ja seuraukset ankarat.

– Operaattorit tarkkailevat omassa verkossaan tapahtuvaa liikennettä tekoälypohjaisilla työkaluilla. Jos siellä jotain kummaa on, se tunnistetaan, Pouttu sanoo.

– Vakoilu on toki mahdollista, mutta pidän sitä äärimmäisen epätodennäköisenä.

Professori Ari Pouttu, Oulun yliopisto

Voittako Nokia, jos Huawei häviää?

Jos Yhdysvallat saa tahtonsa läpi ja Eurooppaan viritellään Huawei-boikotteja, monen operaattorin suunnitelmat menevät uusiksi.

– Käytössä olevien laitteiden korvaaminen olisi operaattoreille kallista ja aikaa vievää. Se rampauttaisi operaattorit ja vaikuttaisi 5G-julkaisuihin, sanoo Dave Bolan.

Operaattorit ovat jo ilmaisseet huolensa. Jättioperaattori Vodafonen toimitusjohtaja Nick Read arvioi, että laitteiden vaihtaminen olisi "hyvin, hyvin kallista" ja voisi viivästyttää Euroopan 5G-verkkoja noin kaksi vuotta (siirryt toiseen palveluun).

Operaattorit ostavat verkkonsa useammalta kuin yhdeltä toimittajalta. Niitä pelottaa vaihtoehto, jossa markkinoilta poistuisi kolmas laitetoimittaja.

Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm ja Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri vakuuttavat, ettei Euroopassa kärsittäisi verkkolaitepulasta (siirryt toiseen palveluun). Kilpailijoiden liiketoiminnalle Huawei-boikotti voisi toki olla eduksi.

Huawein kyberturvan suomalainen johtaja

Mika Lauhde toimii Huawein kyberturvallisuusjohtajana ja samaan aikaan mm. Europolin neuvonantajana tietoturva-asioissa.

Huawein organisaatiossa ei ole monikaan ulkomaalainen noussut korkeammalle kuin suomalainen Mika Lauhde.

Hän on toiminut puolentoista vuoden ajan jättiyhtiön kyberturvallisuusjohtajana. Hän sparraa yhtiön johtoryhmää sekä liiketoimintajohtajia, ja käy samalla neuvotteluja eri maiden hallitusten kanssa.

– Minulla on rationaalinen lähestymistapa. Sanon asiakkaille, että jos on huolia, ratkaistaan ne. Tähän asti ongelma on ollut se, ettei kukaan ole voinut kertoa, mikä se huoli konkreettisesti on.

Huawein johtajat toistavat samaa viestiä. Kyse on Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kauppapolitiikasta.

– Meidän on annettava hallitusten hoitaa omat asiansa. Kun ne pääsevät sopimukseen, yksityiset yritykset voivat tehdä liiketoimintaan, Lahde sanoo.

Mika Lauhde korostaa, etteivät Huawei-syytökset ole Nokian tai Ericssoninkaan etu. Hän antaa esimerkiksi australialaisoperaattorin, joka laittoi 5G-investoinnit kokonaan jäihin (siirryt toiseen palveluun).

– Se tarkoittaa, etteivät Nokia tai Ericssonkaan myy siellä mitään. Kaikki normaalit operaattorithan rakentavat aina monen valmistajan ympäristöjä.

USA:n kampanja kangertelee

Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti ovat sulkeneet oven Huawein edestä. Viime päivinä kiinalaisyhtiön johto on kuitenkin saanut lukea myös hyviä uutisia.

Yhdysvaltain kampanjointi Huaweita vastaan ei ole kantanut Euroopassa toivottua hedelmää.

Saksan tietoturvaviranomaiset ovat todenneet, että vakoiluväitteiden tueksi ei ole esitetty todisteita (siirryt toiseen palveluun). Englannin kyberturvallisuuskeskus on ilmoittanut, että Huawein muodostama riski on “hallittavissa” (siirryt toiseen palveluun).

Tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin ohi.

Viikonloppuna Yle kertoi, että Suomen puolustusvoimat ei ota Huaweita kriittisiin järjestelmiinsä. Vastaavan päätöksen on tehnyt brittioperaattori BT (siirryt toiseen palveluun).

"Loukkaus suomalaista osaamista kohtaan"

Huawei kampanjoi voimakkaasti vastatakseen tietoturvahuoliin.

Mika Lauhde kertoo yhtiön avaavan ensi viikolla Brysseliin kyberturvakeskuksen, jossa Euroopan maiden hallitusten ja teleoperaattoreiden edustajat pääsevät tutustumaan yhtiön käyttämään koodiin.

– Vastaava keskus meillä on ollut Isossa-Britanniassa jo kahdeksan vuoden ajan, Lauhde sanoo.

– Haluaisimme, että kilpailijatkin tekisivät niin. Silloin olisimme kaikki samalla viivalla.

Mika Lauhde sanoo, että Huawein laitteiden komponenteista yli puolet tulee Kiinan ulkopuolelta – ja monet yhtiön ulkomaiset kilpailijat käyttävät enemmän kiinalaisia osia kuin se.

Huawein suomalaisjohtaja kaivaa esiin kännykkänsä ja kertoo, että sen sisältä löytyvän modeemin tietoturva on kehitetty yhtiön Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa.

– Jos joku epäilee sen tietoturvaa, se on loukkaus suomalaista osaamista kohtaan.

5G-verkkoja voidaan hyödyntää teollisuusrobotiikassa. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Fakta: Sukupolvenvaihdoksista suurin Viidennen sukupolven langattomissa verkoissa voi ladata teräväpiirtoelokuvan kännykkäänsä reilussa puolessa minuutissa. – 5G on teknologiana täysin mullistava verrattuna aiempiin sukupolviin, sanoo Nokian johtaja Rauno Jokelainen. Tiedonsiirtonopeus kymmenkertaistuu noin gigabittiin per sekunti. Verkon viive putoaa murto-osaan entisestä. Se mahdollistaa mm. itseohjautuvien autojen ja teollisuusrobotiikan kehityksen. Yhteyksiä voidaan säätää käyttötarpeen ja virrankulutuksen mukaan. Näin 5G voidaan upottaa jopa miljardeihin laitteisiin ja sensoreihin.

Miten tässä näin pääsi käymään?

Huawei on lähes yhtä suuri kuin Nokia ja Ericsson yhteensä. Kiinalaisyhtiön osuus telealan verkkolaitekaupasta on lähes viisinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Miten näin pääsi käymään?

Dell'Oron analyytikko Dave Bolan muistuttaa, että Kiinan osuus verkkolaitemarkkinasta on noin 25–30 prosenttia, ja Huawei on kiinalaisoperaattoreiden hovihankkija.

– Se on antanut Huaweille skaalaedun ja kustannustehokkuuden, jota he hyödyntävät myydessään tuotteita muualla.

Huaweilla on merkittävä markkinaosuus Euroopassa, Lähi-Idässä, Etelä-Amerikassa.

Moni arvioi, että Huawei kykenee Kiinan valtion myötävaikutuksella tekemään alan houkuttelevimmat rahoitustarjoukset. Nokiaa ja Ericssonia sen sijaan sitoo Eurooppalainen sääntely.

Tämän edun on todennut (siirryt toiseen palveluun)myös Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

"Kaikki samalla viivalla"

Kymmenen vuotta sitten kiinalaisyhtiöiden kerrottiin kilpailevan hinnalla. Onko pohjoismaisilla teleyhtiöillä yhä jäljellä teknistä etumatkaa?

– En sanoisi, että näistä yrityksistä kukaan olisi toistansa jäljessä. Jokaisen laitetoimittajan on päätettävä, miten tuotteensa hinnoittelee, Dell'Oron Dave Bolan sanoo.

– Ainakin sen mukaan mitä minä kuulen, Huawei tuntuu teknologiamielessä toimittavat vastaavaa teknologiaa kuin muut.

Hieman yllättäen, Nokian johtaja Rauno Jokelainen on samoilla linjoilla. 5G-kisaa ei tässä vaiheessa käydä teknologisella rintamalla.

– Teknologiassa kukaan ei pysty ottamaan kovin paljon kaulaa muihin. Standardit määrittelevät tarkasti ne raamit, joissa toimitaan, Jokelainen sanoo.

– Tällä hetkellä käydään kisaa aikaa vastaan. Verkon rakentamisnopeus ja toimituskyky on kaiken a ja o.