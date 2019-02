Helsingissä todettu uusi tuhkarokkotapaus – Aikuinen henkilö sairastui vanhasta rokotuksesta huolimatta

Terveystalon Helsingin vastaanotolla on paljastunut uusi tuhkarokkotapaus. Helsingin kaupungin epidemiologian yksikkö vahvisti torstaina, että tuhkarokko löydettiin aikuiselta henkilöltä.

Henkilö oli saanut tuhkarokkorokotuksen seitsemänkymmentäluvulla mutta suoja ei ollut riittävä. Helsingin kaupungin infektiolääkäri Hannele Kotilaisen mukaan joissakin tapauksissa vanhimmat rokotukset eivät ole riittäviä, minkä vuoksi tartunta on mahdollinen. Nykyinen MPR-rokote antaa riittävän suojan.

Tuhkarokolle altistuneita on kolmisenkymmentä. Altistuneisiin kuuluvat samanaikaisesti vastaanotolla olleet henkilöt. Näistä osa on saanut kehotuksen ottaa rokotuksen suuren tartuntavaaran vuoksi. Kehotus koskee erityisesti henkilöitä, jotka eivät ole varmoja, ovatko he sairastaneet tuhkarokon tai saaneet rokotuksen. Oman rokotuksen voi tarkistaa kotikunnasta.

Tuhkarokko tarttuu helposti huoneilman välityksellä tai pintojen kautta. Tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu. Ihottuma alkaa 3-5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Tartunnasta ensioireiden alkuun kestää yleensä yhdeksästä yhteentoista vuorokautta.

– Tartuntaa epäilevän kannattaa soittaa terveysasemalle etukäteen ennen hoitoon hakeutumista, Kotilainen sanoo.

Yleensä Suomessa sairastuu alle viisi ihmistä tuhkarokkoon mutta esimerkiksi vuonna 2017 sairastuneita oli 11.

