3 000 opiskelijaa joutui evakkoon, kun rakennuksessa havaittiin halkeamia – löysikö Metropolia uudet tilat Nokian suojista?

Opiskelijakunnan mukaan Leppävaaran opiskelijat ovat ottaneet muuton pääosin hyvin vastaan, koska tiedotus on toiminut mallikkaasti.

Osa ammattikorkeakoulu Metropolian Leppävaaran-kampuksen opiskelijoista on jäämässä ilman lähiopetusta vähintään kuukaudeksi. Oppilaitos neuvottelee parhaillaan kampuksen siirtämisestä väistötiloihin kolmen kilometrin päähän Nokian tiloihin EspoonKaramalmille.

Siirtyminen alkaisi kuitenkin vasta huhtikuun alussa. Sillä välin osa opiskelijoista on siirretty Myllypuron kampukselle Helsinkiin ja Myyrmäen kampukselle Vantaalle. Tieto- ja viestintätekniikan sekä tuotantotalouden opiskelijat puolestaan jatkavat opintojaan etänä siihen asti kun väistötilat löytyvät.

Metropolian Leppävaaran kampus suljettiin viime kuussa pahojen rakenteellisten vaurioiden kuten halkeamien ja painumien takia.

Opiskelijat ovat ottaneet tilanteen rauhallisesti

Myös Metropolian opiskelijakunnan Metkan hallituksen varapuheenjohtaja Kiia Wilander on opiskellut käyttökieltoon asetetulla Leppävaaran kampuksella. Wilanderin mukaan Leppävaaran opiskelijat ovat ottaneet muuton hyvin vastaan, koska tiedotus on toiminut mallikkaasti ja opiskelijat on pidetty ajan tasalla tilanteesta.

Samoilla linjoilla on hallituksen puheenjohtaja Linda Lindgren.

– Olisin luullut, että tästä olisi tullut isompi haloo, sanoo Lindgren.

Leppävaaran talotekniikan ja maanmittauksen opintoja oltiin joka tapauksessa siirtämässä Myllypuron kampukselle lähitulevaisuudessa. Nyt muuttoa vain aikaistettiin.

– Talotekniikan ja maanmittauksen opiskelijat olivat varautuneet muuttoon, joten he osasivat ottaa sen hyvin. Myyrmäkeen ja kokonaan etäopetukseen siirtyvät ovat ehkä vähän enemmän näreissään, Lindgren sanoo.

Ei pitäisi vaikuttaa opiskelijoiden valmistumiseen

Metropolian varatoimitusjohtajan Simo Mustilan mukaan Leppävaaran kampuksen yllätyssulkeminen ei vaikuta opiskelijoiden valmistumiseen tai opintojen etenemiseen.

– Aikataulusta otetaan muulla tavoilla kiinni, hän sanoo.

Mustilan mukaan neuvottelut Karamalmin väistötiloista ovat parhaillaan käynnissä. Jos asiasta päästään päätökseen, ensimmäinen osa opiskelijoita muuttaa Karamalmin tiloihin 1. huhtikuuta ja loput 1. elokuuta 2019.

Mustilan mukaan Metropolian tämän hetken suunnitelmana olisi olla Karamalmilla kolmesta viiteen vuotta.

Lue lisää: Rakenteissa vakavia vaurioita: Ammattikorkeakoulu Metropolian 3 000 opiskelijan kampus suljetaan mahdollisimman nopeasti

Metropolia sulkee Leppävaaran kampuksen jo maaliskuun alussa