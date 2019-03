Herätys: Mielikuvat keskustasta historiallisen huonoja, SDP:n Rinne töihin sairauslomalta, pakkassäätä koko maassa

Puoluebarometri ennakoi keskustalle synkkää kevättä

Keskustan imago kyntää pohjamudissa puolueiden teettämässä puoluebarometrissa. Kuuden suurimman puolueen vertailussa keskusta on pudonnut viimeiseksi. Parhaat arviot kansalaisilta saa suurin oppositiopuolue SDP. Mielikuvat vihreistä ovat parantuneet selvästi viime syksystä.

Antti Rinne palaa kahden kuukauden sairauslomalta

Antti Rinne Jarno Kuusinen / AOP

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sairastui jouluna ja jäi yli kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle. Nyt hän palaa takaisin töihin ja tapaa aamulla puolueen eduskuntaryhmän ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Rinne on Ylen Aamu-tv:n suorassa haastattelussa.

Harkitsetko muuttoa ulkomaille paremman palkan perässä?

Jyrki Lyytikkä / Yle

Suomesta on muutettu työn perässä etenkin Ruotsiin kautta aikain. Muutama vuosikymmen sitten Ruotsiin lähdettiin työttömyyttä pakoon. Nyt motiivina lienee enemmänkin paremmin palkattu työ – eikä vain Ruotsissa vaan myös Norjassa ja Tanskassa. Mutta jääkö naapurimaissa palkasta enemmän rahaa käteen myös elinkustannusten jälkeen? Asia selviää oheisella laskurilla muutamalla klikkauksella.

Koululaisten maksuttomat matkat vähentävät eriarvoisuutta, sanoo tutkija

Antti Lähteenmäki / Yle

Koululaisten yhdenvertaisuutta pyritään parantamaan Uudellamaalla, HSL-alueella, tarjoamalla opettajan kanssa kulkeville koululaisryhmille ilmainen joukkoliikenne koulupäivien aikana. Näin koulut voivat hyödyntää paremmin esimerkiksi museoiden ja liikuntapaikkojen palveluita. Kaupunkimaantieteen tutkija uskoo, että koululaisryhmien maksuttomalla joukkoliikenteellä voidaan vähentää eriarvoistumista.

Lehti: Trump runnoi vävylleen korkeimman tason turvaluokituksen

Jared Kushner Michael Reynolds / EPA

Myrsky vasta Vietnamista palanneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ympärillä jatkuu. Sanomalehti New York Times(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että Trump määräsi viime vuonna Valkoisen talon kansliapäällikön John F. Kellyn myöntämään vävylleen Jared Kushnerille korkean tason turvaluokituksen. Määräyksellään Trump ohitti tiedusteluviranomaisten ja Valkoisen talon asianajajan huolet.

Maaliskuu alkaa pakkassäässä koko maassa

Yle

Viikonloppu alkaa etelässä aurinkoisena, pohjoisessa sataa paikoin lunta. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa tänään aurinkoinen. Pakkanen heikkenee hieman aamun lukemista. Lapissa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa hieman lunta.

