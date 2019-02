Pohjois-Korean ulkoministeri kiistää Trumpin puheet: Vähempikin pakotteiden purku olisi riittänyt

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti Kim Jong-unin kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, että sopimuksen laadinta kariutui Pohjois-Korean vaatimukseen kaikkien pakotteiden purkamisesta.

– Käytännössä he vaativat pakotteiden purkamista kokonaisuudessaan, emmekä voineet suostua siihen. He olivat valmiita purkamaan ison osan ydinlaitoksistaan, mutta me emme voineet luopua kaikista pakotteista siitä hyvästä, sanoi Trump.

Kokouksen kulusta kuultiin myöhään illalla Pohjois-Korealta toisenlainen versio.

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong Ho kiisti Trumpin väitteet: Pohjois-Korealla oli realistinen ehdotus, mutta Trum vaati maata tekemään enemmän kuin purkamaan Yongbyonin ydinaselaitoksensa.

Rin mukaan maa oli valmis purkamaan ydinasemateriaalin tuotantonsa ja sallimaan amerikkalaisten tarkastukset, vastineeksi pakotteiden osittaiselle purkamiselle.

Rin mukaan maa oli ollut valmis myös keskeyttämään pysyvästi ydinkokeet.

Lähteet: AFP, Reuters