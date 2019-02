Sinisten kansanedustaja Ari Jalonen kokoomuksen vaalilistalle ennennäkemättömällä järjestelyllä

Jalosen ja kokoomuksen järjestely on erikoinen: hän jatkaa sinisessä eduskuntaryhmässä mutta eroaa puolueesta. Jos hän tulee valituksi eduskuntaan, hän siirtyy kokoomuksen tiedotteen mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmään ja oman tiedotteensa mukaan myöhemmin takaisin sinisiin.

Sinisen tulevaisuuden kansanedustaja Ari Jalonen lähtee eduskuntavaaleihin kokoomuksen ja RKP:n yhteiseltä listalta sitoutumattomana. Hän eroaa sinisestä tulevaisuudesta mutta jatkaa puolueen eduskuntaryhmässä.

Jalonen on sinisten ainoa valtakunnallisesti tunnettu poliitikko Satakunnassa. Hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi eduskuntaan Satakunnasta sinisten omalta listalta on pidetty olemattomina.

"En ole loikkari"

Ari Jalosen on odotettu tekevän vaaliliiton kokoomuksen kanssa, mutta nyt tehty järjestely on erikoinen. Jalonen nimittäin jatkaa tämän vaalikauden loppuun sinisten eduskuntaryhmässä mutta jos hän tulee valituksi eduskuntaan, hän siirtyy kokoomuksen ryhmään – ja sitten oman tiedotteensa mukaan lopulta takaisin sinisiin.

Sininen tulevaisuus on hyväksynyt ratkaisun. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo toivovansa, että Jalonen pääsee eduskuntaan ja siirtyy kokoomuksen kautta takaisin siniseen tulevaisuuteen. Tällaista järjestelyä voi pitää varsin erikoisena.

– En ole loikkari vaan sitoutumaton kokoomuksen listalla. Meillä on tarkka sopimus, Jalonen korostaa Ylelle.

Jaloselle loikkausasia on poikkeuksellisen arka, koska häntä on syytelty loikkariksi entisen puolueensa perussuomalaisten riveistä. Hän on aiemmin useissa haastatteluissa vakuuttanut Ylelle, että ei loikkaa tai vaihda puoluetta.

"Orpo pääministeriksi"

Porilaiskansanedustaja perustelee erikoislaatuista vaaliliittoa myös sillä, että hän haluaa omalta osaltaan olla varmistamassa nykyisen hallituspohjan jatkoa ja kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon nousua pääministeriksi.

– Jos tämä ratkaisu vaikuttaa osaltaan siihen että demarit ja vasemmistoliitto saavat Satakunnassa vähemmän edustajapaikkoja, niin olen tyytyväinen, Jalonen sanoo

Vaikea uusia paikkaa

Kaksi kautta eduskunnassa istuneen Ari Jalosen mahdollisuuksia päästä läpi kokoomuksen vaalilistalta voi pitää varsin vaatimattomina.

Kokoomuksella on tällä hetkellä Satakunnasta yksi kansanedustajan paikka. Se tavoittelee näissä vaaleissa vaalilistalleen RKP:n ja Jalosen kanssa peräti kolmea kansanedustajaa, mutta se vaatisi Satakunnassa lähes 30 prosentin kannatusta. Kaksi kansanedustajaa on realistisempi toive.

Kokoomuksen listalla on useita tunnettuja ehdokkaita, muun muassa entiset kansanedustajat Sampsa Kataja, Anne Holmlund ja Jouni Lehtimäki sekä entinen Porin apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, ammattiopisto Winnovan rehtori Juha Vasama, lehtori Mari Kaunistola ja raumalainen ministerien erityisavustajana toiminut Matias Marttinen.

Kuntavaalituloksen perusteella Jalosen kannatus on ollut kaukana kokoomuksen kärkinimistä.

