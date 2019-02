"Olen maannut patjalla ja tuijottanut metsää" – Lauri Tähkä on opetellut tylsistymään

– Minulla on usein tylsää. Se on inhimillistä ja kuuluu elämään, kertoo Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut muusikko Lauri Tähkä.

Nykyihmisen arkea hallitsee valtava ärsyketulva ja nopea reagointi niihin. Tylsyydestä on tullut lähes tuntematon käsite, kun pienetkin tyhjät hetket voi täyttää esimerkiksi älypuhelimen selaamisella.

Tyhjään tuijottamisen taito

Tylsyys on kuitenkin perustunne, joka johtaa parhaimmillaan luovien ja uusien asioiden syntyyn. Aivot tarvitsevat rauhaa ärsykkeiltä kyetäkseen luovaan ajatteluun. Tähkä on opetellut tietoisesti jouten oloa.

– Olen maannut pitkiä aikoja patjalla ja vain tuijottanut ikkunasta näkyvää metsää. Se on vaikeaa, kun on aina elänyt niin, että pyrkii keksimään jotain tekemistä. Taiteen tekemisessä pitää kuitenkin olla niitä hetkiä, jolloin vain voivottelee ja valittaa tylsyyttä, Tähkä kertoo.

Laulujen terapeuttinen voima

Metsän tuijottelun lisäksi Tähkä on viimeistellyt uusinta levyään Meidän tulevat päivät, joka ilmestyy maaliskuun alussa. Uusissa lauluissa kuuluu Tähkän eletty elämä.

– Eteläpohjalaisuus palaa edelleen rinnassa, mutta sitä ei enää tarvitse alleviivata. Olen vuosien mittaan löytänyt itsestäni yhä lisää herkkyyttä ja pehmeyttä. Olen aina laulanut henkilökohtaisista asioista ja tämän uuden levyn myötä olen mennyt syvemmälle itseeni.

Suomen suosituimpiin artisteihin kuuluvalle Tähkälle laulunteko on elämäntapa.

– Laulaminen on minun tapani puhua ja kertoa elämän tärkeistä asioista. Laulujen teko on terapeuttista ja minulla on edelleen vahva halua päästä ihmisten eteen esittämään kappaleitani.

Katso Lauri Tähkän koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenasta.

