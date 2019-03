IL: Olli Lindholm haudataan sukuhautaan Pomarkkuun, Porin naapurikuntaan

Jarno Kuusinen / All Over Press

Muusikko Olli Lindholm haudataan sukuhautaan Pomarkun vanhalle hautausmaalle. Asiasta kertoo Iltalehdessä (siirryt toiseen palveluun) hänen äitinsä Helmi Lindholm.

– Olli pääsee sukuhautaamme Pomarkkuun, missä on myös Ollin isovanhempien viimeinen leposija. Sinne on haudattu myös sisareni ja Ollin täti. Ollin isän tuhkat on haudattu Turkuun, Helmi Lindholm sanoo lehdessä.

Olli Lindholm syntyi ja kasvoi Porissa. Hän vietti varhaisia lapsuusvuosiaan myös Pomarkussa. Viime vuosikymmenet hän asui Tampereella.

– En koe olevani tamperelainen. Olen porilainen jätkä, jolla on pomarkkulaiset kengät, LIndholm luonnehti itseään Ylen haastattelussa.

Yö-yhtyeen laulaja ja keulahamo kuoli yllättäen sairauskohtaukseen kotonaan Tampereella 54-vuotiaana helmikuun puolivälissä..

Laulajan muistoa kunnioitetttiin sadoilla kynttilöillä Porin torilla. Kaupungissa oli myös suruliputus.

Kynttilämeri täytti Porin torin Olli LIndholmin muistoksi. Jenni Joensuu / Yle

Viime viikolla Yö-yhtye julkisti facebook-sivuillaan toiveensa littyen hautajaisiin.

"Ollin saattelee viimeiselle matkalleen hänen lähipiirinsä. Toivomme kunnioitettavan omaisten toivetta saada hyvästellä Olli rauhassa läheisten kesken."