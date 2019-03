Taksi Tampereen kaikkiin kyyteihin enimmäishinnat – taustalla kilpailuviraston muuttunut ohjeistus

Pirkanmaalla toimiva taksien tilausvälitysyhtiö Taksi Tampere ottaa käyttöön enimmäishinnoittelun kaikissa kyydeissään. Taksikilpailun vapauttamisen jälkeen asiakkaita on huolestuttanut erityisesti epäselvyys siitä, mitä kyyti lopulta maksaa.

Taksi Tampere -tunnuksella ajavissa autoissa on nyt yläraja hinnoille. Esimerkiksi lähtömaksu on päiväsaikaan arkena 5,30 euroa. Myös kilometri- ja avustajaveloitukset luetellaan hinnastossa. Hinta on sama, otettiin taksi sitten tilaamalla tai lennosta.

Muutos perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston helmikuun alussa antamaan päivitettyyn ohjeistukseen taksialalle (siirryt toiseen palveluun). Virasto on linjannut, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin.

Enimmäishinnoittelu käytössä myös muualla Suomessa

Aiemmin kilpailu- ja kuluttajavirasto linjasi, että yhtenäistä hinnoittelua ei saa olla. Suomen Taksiliiton järjestöpäällikkö Katja Saksa sanoo, että muutos on otettu tyytyväisenä vastaan tilausvälitysyhtiöissä kautta Suomen.

– Tätä on toivottu ja muutkin tilausvälitysyhtiöt ovat ottaneet sen käyttöön, nyt kun se on mahdollista. Taksi Helsinki on yksi esimerkki, Saksa sanoo.

Saksan mukaan yhtenäinen enimmäishinnoittelu on käytössä myös mm. Otaxilla Pohjois-Pohjanmaalla.

Myös Tampereella uskotaan, että muutos on hyvä asia asiakkaiden kannalta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä. Täsmennys selkeyttää tilannetta asiakkaan näkökulmasta merkittävästi, sanoo Taksi Tampereen toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi tiedotteessa.

Aiemmin mikäli asiakas on ottanut taksin tolpalta tai kadulta, taksiyrittäjä joutui määrittämään taksimatkan hinnan itse.

Taksi Tampereen käyttämät enimmäishinnat eivät nyt muutu.

Voit keskustella aiheesta alla. Keskustelu suljetaan perjantaina kello 22.00.