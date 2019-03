Mitä tehdä, kun maksettu sohva ei tulekaan ja kalustekauppa laittaa ovet säppiin? Kuluttajalla on oikeudet, joskin rajalliset

Tästä on kyse Osa asiakkaista ei ole saanut huonekaluliikkeeseen enää yhteyttä, vaikka osin tai kokonaan maksettua tuotetta ei ole toimitettu ajallaan.

Asiakkaat ovat kääntyneet kuluttajaviranomaisen puoleen, koska yritys ei ole suostunut purkamaan kauppaa.

Rikosilmoituksen tekeminen ei välttämättä auta, mutta luottokortin käyttämisestä on etua kaupan mennessä mönkään.

Kymmenet Suomen Sänkytukun asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä kuluttujaviranomaiseen, kun luvattua tuotetta ei ole toimitettu. Osa asiakkaista ei ole saanut huonekaluliikkeeseen enää yhteyttä, kun on yrittänyt selvittää asiaa.

Lahdessa Suomen Sänkytukku sulki myymälänsä tammikuun puolivälin tienoilla. Oveen ilmestyneessä lapussa oli puhelinnumero, josta ei kukaan vastannut. Ylekin kokeili numeroa helmikuun alkupuolella, mutta numero ei ollut käytössä.

Tilat Sänkytukun Lahden myymälälle vuokrannut J. Kärkkäinen ei tiennyt yrityksen lähdöstä etukäteen, vaan asia ilmeni vuokranantajalle vasta, kun kalusteliike laittoi lapun luukulle.

Helmikuun alussa Suomen Sänkytukun nettisivuilla oli vielä useampaan myymälään puhelinnumerot, mutta yksikään niistä ei toiminut. Sänkytukun takana on yritys nimeltä Eurolla Oy.

Myyntijohtaja: "Joitain asiakkaita toimitusajat ovat yllättäneet"

Lähetimme Eurolla Oy:n toimitusjohtaja Harri Toivaiselle sähköpostilla kysymyksiä Sänkytukun tilanteesta helmikuun loppupuolella. Postiin vastasi Petteri Nuutinen, joka ilmoittaa LindkedIn-profiilissa olevansa myyntijohtaja Sänkytukulla.

Puhelinhaastattelusta hän kieltäytyy vedoten kiireisiin myyntityössä.

Miksi liikkeiden puhelinnumeroihin ei vastaa kukaan? Miksi jotkut asiakkaat eivät ole saaneet tilaamiaan tuotteita, vaikka ovat jo maksaneet niistä?

– Liiketoimintaamme on kuulunut pop-up-myymälät, jotka olemme sulkeneet. Asiakkaita palvelemme Vantaan myymälässä, joka on päämyymälämme. Joillekin asiakkaille on valitettavasti tuotteiden toimituksessa sattunut virheitä joita on syntynyt, kun liikkeitä on laitettu kiinni. Yhdessä yhteistyöyritysten kanssa olemme hoitaneet kaikki tiedossa olevat virheet.

– Joitain asiakkaita tuotteiden toimitusajat ovat yllättäneet. Kaikille asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta vaihtaa tuote tai perua kauppa. Näissä toimitusmäärissä virhetapausten määrä hyvin pieni verrattuna alaan yleisesti, Nuutinen vastaa sähköpostilla.

Nuutisen mukaan liikkeen sulkemisen ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä.

– Pop-up-myymälät sulkeutuvat aina jossain vaiheessa, ja tämä on tuotu hyvin selkeästi esille mainonnassamme viimeisen seitsemän vuoden ajan.

Rahat pitäisi saada takaisin, jos myyjä rikkoo sopimusta

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulee usein yhdeydenottoja kuluttajilta, jotka ovat tilanneet kalusteen ja maksaneet sen kokonaan tai osin, mutta huonekalu ei olekaan tullut kotiin tai liikkeeseen sovitussa ajassa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Mika Hakamäen mukaan se, että tavarasta maksetaan jo etukäteen, on kalustekaupassa yleistä. Se kuitenkin sisältää aina kuluttajalle riskin.

– Monesti markkinointia vauhditetaan ymmärtääkseni sillä, että luvataan alennusta, kun maksat tuotteen heti siinä. Ehkä tietyissä tilanteissa ihan tarkoituksellisestikin annetaan ylioptimistisia toimitusaikoja kuluttajalle, hän kuvailee.

Kuluttajavirasto suosittelee, että tavarasta maksetaan vasta, kun se saadaan. Tällöin yrityksen mahdollinen suorituskyvyttömyys ei kaadu kuluttajien maksettavaksi.

Esimerkiksi Suomen Sänkytukkua koskevissa yhteydenotoissa monet asiakkaat kertovat ostaneensa yritykseltä sängyn, sohvan tai muita huonekaluja. Kun niitä ei ole kuulunut vaikkapa sovitussa viiden viikon toimitusajassa, he ovat pyytäneet kaupan purkua.

Asiakkaat ovat kääntyneet kuluttajaviranomaisen puoleen siksi, ettei yritys ole suostunut purkamaan kauppaa. Rahat pitäisi kuitenkin saada takaisin, jos myyjä rikkoo selvästi sopimusta.

Kysyimme myös Eurolla Oy:n toimitusjohtajalta sähköpostilla, millaisen vastauksen he haluaisivat antaa pettyneille kuluttajille. Petteri Nuutinen kirjoittaa takaisin, etteivät he halua vastata.

– Koska olemme hoitaneet kaikki kaupat asiakkaidemme kanssa Suomen lain mukaan, Nuutinen viestittää.

Nuutinen perustelee niukkoja vastauksiaan myös mahdollisella yrityskaupalla.

Yhteysongelmat kielivät talousvaikeuksista

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Mika Hakamäen mukaan kuluttajan pitäisi pystyä saamaan yhteys yhtiöön, jos tilauksia ei ole toimitettu. Jos myyjäliike ei järjestä asiakaspalvelua niin, että kuluttaja voisi helposti, yksinkertaisesti tai kustannuksitta reklamoida tuotteesta, menettelee yritys sopimattomasti.

Kuluttajien raportoimat ongelmat voivat olla merkki siitä, että yrityksellä ei ole kaikki kunnossa.

– Taloudelliset ongelmat heijastuvat usein lisääntyvinä toimitusvirheinä, kuluttajien yhteydenottojen välttelyinä, moninaisina selittelyinä, ongelmien vähättelyinä ja lopulta jopa kuluttajien syyllistämisenä, kun nämä peräävät oikeuksiaan.

Jos yritys kohtelee asiakkaita huonosti tai jättää yhteydenotot huomiotta, on Hakamäen mukaan usein odotettavaa, ettei yrityksellä ole enää kauan toimintaedellytyksiä.

Vaikka yksittäinen toimipiste suljettaisiin, kuluttajan pitää saada yhteys vaikkapa yrityksen pääkonttoriin. Asiakas tekee sopimuksen aina pääyrityksen kanssa.

Luottokortti helpottaa, rikosilmoitus ei välttämättä auta

Kun kauppa ei suostu palauttamaan rahoja, vaikka tuotetta ei ole saatu luvatussa ajassa, kuluttajan asema on hankala. Jos ostaja on maksanut tuotteen luottokortilla, hän voi kääntyä luottokorttiyhtiön puoleen sopimusrikkomuksen vuoksi.

Suomen Sänkytukun tapauksessa kuluttajat ovat turvautuneet jopa rikosilmoituksiin. Esimerkiksi Hämeen poliisi ja Lounais-Suomen poliisi ovat saaneet viime aikoina muutamia Eurolla-yhtiöön kohdistuvia rikosilmoituksia.

Ne eivät kuitenkaan ole johtaneet rikostutkintaan joko siksi, että ilmoittaja onkin saanut rahansa takaisin tai siksi, että poliisi katsoo kyseessä olevan siviilioikeudellinen sopimusriita.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Mika Hakamäki kehottaa kuluttajia tekemään taustayötä. Huonekaluliikkeiden luotettavuutta voi tutkia etukäteen internetistä, esimerkiksi katsomalla mitä muut kuluttajat kirjoittavat myyjäyrityksestä keskustelupalstoilla.

Ennakkomaksamisen riskit olivat laajalti esillä joulun jälkeen, kun lelujätti Top Toy ilmoitti konkurssistaan. Ongelmia aiheutti se, että moni oli ostanut joululahjaksi lahjakortin lelukauppaan, mutta liike suljettiin paikkakunnalla, ennen kuin lahjansaaja oli ehtinyt tehdä ostoksensa.

