Pelastajat tarvitsevat erityistaitoja, kun sähköauto palaa latauspisteellä – jännite voi mennä koriin ja olla vaaraksi auttajalle

Pelastuslaitosten työntekijöitä koulutetaan hallitsemaan tilanteet, joissa autoissa on vaihtoehtoisia voimalähteitä.

TurkuVarsinais-Suomen pelastuslaitoksella työskentelevä paloesimies Roni Sillanmäki istahtaa sähköautoon. Hän etsii tottuneesti kojelaudasta merkin, joka kertoo, että kyseessä on sähköauto. Pohdimme sähköautojen turvallisuutta onnettomuustilanteessa.

– Autosta ei kuulu sen käydessä mitään ääntä, joten onnettomuuspaikalle tulijan on katsottava kojelaudasta, onko auto päällä. Tässä näkyy vihreä autonkuva ja power-sana, näyttää Sillanmäki.

Vihreä autonkuva kojelaudassa kertoo, että auto on sähköauto. Minna Rosvall / Yle

Tärkeintä onkin varmistua, millainen auto on kyseessä, sillä sähköautossa kulkee jännitettä. Se tosin yleensä menee pois päältä, kun turvatyynyt laukeavat. Sähköiskun saaminen on kuitenkin teoriassa mahdollista.

– Jos jänniteakustot ovat vaurioituneet ja näkyvillä, jännite voi päästä korirakenteeseen. Korkeajänniteakusto on esimerkiksi takaluukussa tai takapenkin alla. Sieltä johdot kulkevat yleensä pohjarakenteissa. Pienessä onnettomuudessa niiden kanssa ei joudu tekemisiin, kertoo Sillanmäki.

Tulipalo latauspisteellä on uhka

Traficomin tilastojen mukaan täyssähköautojen määrä on lisääntynyt vuoden aikana noin tuhannella. Yhteensä niitä oli vuoden 2018 lopussa noin 2 600. Myös latauspisteitä on ilmaantunut eri puolille maata. Pääkaupunkiseudulla on latauspisteitä 170 ja Turun seudullakin noin 50. (siirryt toiseen palveluun)

Paloesimies Roni Sillanmäki muistuttaa, että tulipalosta ilmoitettaessa tulisi muistaa kertoa, jos kyseessä on sähköauto.

– Autokatoksissa sijaitsevat kauppakeskusten latauspisteet aiheuttavat vaaratilanteen. Jos auto on kiinni latauksessa, se kannattaisi kertoa. Kun me ehdimme paikalle, näkyvyys voi olla niin heikko, ettemme huomaa latauksen olevan käynnissä, kertoo Sillanmäki.

Koska auto ei pidä mitään ääntä, se voi olla käynnissä ja lähteä liikkeelle, jos jalka osuu polkimeen. Roni Sillanmäki

Paloesimiehen mukaan tällaisissa tilanteissa jännite voi päästä koriin ja aiheuttaa vaaratilanteen myös pelastajille. Yleisesti ottaen Sillanmäki on sitä mieltä, että kaikkien pitäisi uskaltaa auttaa onnettomuuden uhreja. On kuitenkin vaikeaa olla koskematta auton rakenteisiin, jos tutkii potilasta.

– Turvatyynyt saattavat myös laueta tai tyhjä jo kertaalleen täyttynyt tyyny saattaa täyttyä uudelleen, kertoo Sillanmäki.

Taksina käytettävä sähköauto edestä. Etuosassa ei ole reikiä kuten polttomoottoriautossa. Minna Rosvall / Yle

Käsijarru päälle, mutta ei kurkita konepellin alle

Sähköauto saattaa aiheuttaa vaaraa pelastushenkilökunnalle ja myös auttamaan ryntääville autoilijoille, jos auton akusto vaurioituu kolarissa. Käytännössä jännitteinen kolari on kuitenkin erittäin harvinainen.

Varsinais-Suomen alueella on jouduttu irrottamaan potilasta hybridi- tai sähköautosta vasta muutaman kerran parin viime vuoden aikana. Pelastusviranomaisten mukaan koko maassa vuosittain noin kaksikymmentä potilasta joudutaan irrottamaan sähköautosta.

Valtaosa pelastuslaitoksen työntekijöistä koulutetaan hallitsemaan pelastaminen onnettomuuksissa, joissa on vaihtoehtoisia voimanlähteitä. Koulutus on ollut käynnissä muutaman vuoden ajan. Koulutuksessa painotetaan, että on tärkeää estää auton liikkeellelähtö.

– Koska auto ei pidä mitään ääntä, se voi olla käynnissä ja lähteä liikkeelle, jos jalka osuu polkimeen, neuvoo paloesimies Roni Sillanmäki.

Etsimme hetken aikaa käsijarrua esimerkkiautostamme. Se löytyy lopulta alhaalta vasemmalta. Sillanmäki painaa turvakengällään jarrun alas ja toteaa, että eri malleissa jarrut ovat eri paikoissa.

Konepellin alle paloesimies ei kannusta kurkkimaan.

– Sinne ei kannata mennä missään tapauksessa, jos ei tiedä, mitä on tekemässä. Meilläkin on koulutuksessa tarkkaan määritelty, mitkä sulakkeet mahdollisesti otetaan pois ja mihin ei saa missään tapauksessa koskea, varoittelee Sillanmäki.

Taksiautoilija Pekka Mauro ja esteetön sähkötaksi. Minna Rosvall / Yle

Kokenut sähköautoilija ei pelkää

Turkulainen taksiautoilija Pekka Mauro on ajanut ladattavilla hybrideillä noin neljä vuotta. Nyt käyttöön on tullut esteetön täyssähköauto, jota hän esittelee innokkaasti. Mauro on tutustunut huolellisesti turvallisuusasioihin.

Hän kertoo nähneensä Amsterdamin automessuilla auton poikittaisen läpileikkauksen eikä usko, että sähkö hyppisi ylös akuista. Ajoakut olivat auton alla oranssissa terässäiliössä.

Taksiautoilija pitää sähköautoa jopa turvallisempana kuin polttomoottoriautoa, sillä sähköautosta ei tule nesteitä ulos.

– Sähköauton voi tunnistaa auton ulkopuolelta tällaisista sinisistä väreistä, joita on tässä lampun ympärillä, tai zero emission -merkistä, jossa on sinistä mukana. Sähköauton maski on ummessa toisin kuin polttomoottorissa, vinkkaa Mauro.

Sähköauton tunnistaa muun muassa zero emission -merkistä. Minna Rosvall / Yle

Äänettömyys on riski jalankulkijoille

Sähköauton latauspisteen luona taksiautoilija Pekka Mauro näyttää, miten auto ladataan. Hän ottaa seinästä pistoolin ja painaa sen auton etuosassa olevan luukun alle.

– Lataaminenkin on mielestäni turvallista. Siniset valot kojelaudalla kertovat, kun säiliö on täynnä. Suurin turvallisuusriski on auton äänettömyys. Jalankulkijat eivät aina huomaa, kun sähköauto lähestyy, pohtii Mauro.

Lähdemme heittämään pienen lenkin Mauron uudella autolla. Ajoneuvo on lähes äänetön. Taksiautoilija kertoo, että se hämmästyttää asiakkaita eniten. Mauro uskoo sähköautojen yleistyvän.

– Autokauppiaiden mukaan ainoa ongelma ovat pitkät toimitusajat. Sähköautoa voi joutua odottamaan jopa vuoden.