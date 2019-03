Epäilyt Michael Jacksonin pedofiliataipumuksista jälleen esiin – kaksi ex-fania kertoneet tapahtumista dokumentissa ja televisiossa

Kymmenen vuotta sitten kuollutta poptähti Michael Jacksonia vastaan on jälleen esitetty syytöksiä muun muassa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Wade Robson ja James Safechuck ovat kertoneet televisiossa sekä uudessa dokumenttielokuvassa Jacksonin käyttäneen heitä useita kertoja seksuaalisesti hyväkseen.

Robson ja Safechuck puhuivat kokemuksistaan myös tänä vuonna Sundancen elokuvajuhlilla ensimmäistä kertaa esitetyssä Leaving Neverland -dokumentissa. Dokumentti nosti (siirryt toiseen palveluun) puheenaiheeksi epäilyt siitä, että Jackson oli pedofiili.

Neljä tuntia pitkä dokumenttielokuva on tulossa myös suoratoistopalvelu HBO:lle.

Jacksonin perikunta on nostanut kanteen HBO:ta vastaan ja kiistänyt miesten syytökset. Perikunnan mukaan väitteille ole kunnon todisteita. Perikunta on vedonnut siihen (siirryt toiseen palveluun), että molemmat miehet ovat todistaneet Jacksonin puolesta aiempia hyväksikäyttösyytöksiä vastaan vuosia sitten.

Miehet ovat sanoneet ymmärtäneensä (siirryt toiseen palveluun) mitä heille tapahtui vasta saatuaan omia lapsia.

CNN:n kertoi (siirryt toiseen palveluun) perjantaina, että seuraavaksi miehet on kutsuttu puhumaan tv-tähti Oprah Winfreyn keskusteluohjelman erityisjaksoon.

Kuvailuja seksuaaliteoista ja manipuloinnista

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) Victoria Derbyshire -ohjelmassa miehet kertoivat, että hyväksikäyttöä tapahtui satoja kertoja.

Robson, 36, kuvaili laulajan hyväksikäyttäneen häntä 7-vuotiaasta alkaen Jacksonin Kaliforniassa sijaitsevassa Neverland-kiinteistössä. Miehen mukaan pop-tähti yritti myös raiskata hänet 14-vuotiaana.

Jacksonin Neverland-kiinteistö Santa Ynezissa vuonna 2003. Armando Aroriyo / EPA

Safechuck, 40, puolestaan paljasti Jacksonin hyväksikäyttäneen häntä 10-vuotiaasta 14-vuotiaaksi asti.

BBC:lle miehet kuvailivat, miten Jackson manipuloi heidät uskomaan, että juuri he ovat laulajalle tärkeitä.

Robsonin mukaan Jackson oli vakuutellut, että he "rakastavat toisiaan ja näin kuuluu tehdä". Laulaja olisi myös sanonut, että jos poika kertoo tapauksista eteenpäin, heidän ystävyytensä loppuu.

Safechuck puolestaan kertoo saaneensa laulajalta 10-vuotiaana opastusta seksin harrastamiseen. Hänen mukaansa Jackson opetti häntä myös suutelemaan. Seksuaaliset teot jatkuivat tämän jälkeen vuosia.

Safechuck kuvaili myös, miten laulaja soluttautui perheen ystäväksi. Tämän jälkeen Safechuck eristettiin omista vanhemmistaan.

Leaving Neverland -dokumenttielokuvassa on haastateltu myös miesten perheenjäseniä. Ohjaaja Dan Reedin mukaan hän haluaa (siirryt toiseen palveluun) ravistella myös käsitystä kulteista, joita julkisuuden henkilöiden ympärillä usein on.

Syytöksistä osa sovittiin

Jacksonia syytettiin (siirryt toiseen palveluun) lapsen hyväksikäytöstä vuosina 1993 ja 2004. Ensimmäinen oikeustapaus sovittiin rahalla.

Neverland ratsattiin vuonna 2003 osana uusia lasten hyväksikäyttösyytteitä. Tutkimuksen aikana poliisi löysi tiluksilta ison määrän pornografiaa ja kuvia alastomista lapsista. Lopulta Jackson vapautettiin syytteistä vuonna 2005.

Tuntematon mies myi uutislehteä Neverland-kiinteistön portilla oikeuden päätöksen jälkeen vuonna 2005. Connie Aramaki / EPA

Jackson kuoli 50-vuotiaana sydänkohtaukseen kesäkuussa 2009. Hän on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä artisteista maailmassa.

Kaliforniassa Jacksonin Neverland on myynnissä 31 miljoonalla dollarilla. Neljä vuotta sitten sitä yritettiin myydä yli 100 miljoonalla.

Yhdysvaltalaismedioille puhuneen välittäjä Kyle Forsythin mukaan hintaa on alentanut kuivuus, joka on piinannut aluetta viime vuosina. Hänen mukaansa nyt on paras aika myydä kiinteistöä.

Lähteet: STT, AFP, AP