Autoala tyrmää poliisin ja liikenneopettajien väitteet uuden kevytauton vaarallisuudesta: "Uhkakuvat eivät perustu faktoihin"

Tästä on kyse Autoala on vastannut kritiikkiin, jota asiantuntijat ovat esittäneet kevytautojen tulosta liikenteeseen.

Liikenneopettajat ja poliisi ovat kritisoineet lakia, joka sallii 15-vuotiaalle mahdollisuuden ajaa kevytautoa mopoautokortilla ilman yhtäkään pakollista ajotuntia.

Autoalan mielestä kevytautot ovat turvallisia useiden teknisten ominaisuuksiensa vuoksi

Autoala puolustaa sinnikkäästi nopeusrajoitettuja henkilöautoja eli niin sanottuja kevytautoja, jotka tulevat Suomessa liikenteeseen marraskuun alussa 2019.

Viime päivinä muun muassa liikenneopettajat ja poliisi ovat kritisoineet Ylen haastattelussa sitä, että 15-vuotiaat nuoret pääsevät uudenlaisen kevytauton rattiin ilman pakollisia ajotunteja. Heidän mielestään nuorten heikko ajokokemus on riski liikenneturvallisuudelle, sillä kevytauton ajo-oikeuteen riittää mopoautokortti.

Autoalan Tiedotuskeskus on julkaissut tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa puolustetaan kevytautot sallivaa lakimuutosta. Autoalan mielestä laista julkisuudessa esitetyt uhkakuvat eivät perustu faktoihin.

Tiedotteessa muistutetaan muun muassa, että eduskunta oli päätöksessään lähes yksimielinen ja että lainvalmistelussa kuultiin laajasti eri asiantuntijoita.

Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus.

Tekniikka ehkäisee onnettomuuksia

Kevytautoja on perusteltu niiden paremmalla turvallisuudella esimerkiksi mopoautoihin verrattuna. Kokenut liikennepoliisi Ilkka Kantola Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta sanoi kuitenkin Ylelle, että kevytautot voivat saada aikaan pahaa jälkeä esimerkiksi suojatiellä tapahtuvassa törmäyksessä.

Autoalan Tiedotuskeskus muistuttaa, että onnettomuuksia voidaan välttää ja lieventää muun muassa kevytautojen ajonvakautusjärjestelmän, lukkiutumattomien jarrujen ja keulan muotojen avulla. Lisäksi turvallisuutta parantaa automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, joka on tulossa pakolliseksi varusteeksi uusiin autoihin.

Kritiikkiin pakollisten ajotuntien puuttumisesta autoala vastaa, että käytännössä mopoautokortin suorittaminen edellyttää autokoulussa tai opetusluvalla ajettuja ajotunteja. Mopoautokorttitutkinnossa kuljettajaopetusta on neljä teoriatuntia, ja tutkintovaatimuksena on hyväksytyt suoritukset teoria- ja ajokokeesta.

Kevytauto Kevytauton suurin sallittu omamassa saa olla 1 500 kiloa. Sähköauton maksimipaino on 1 800 kiloa. Henkilöauton muutos kevytautoksi edellyttää muutoskatsastusta. Kevytautoja verotetaan kuten henkilöautoja. Kevytauton maksiminopeus on 60 kilometriä tunnissa. Kevytautossa pitää käyttää mopoautoistakin tuttua hitaan ajoneuvon kolmiota.

Liikenneopettaja: "15-vuotias saa kuvaannollisesti ladatun aseen"

Kotkalainen liikenneopettaja Niina Ukkonen sanoi Ylen haastattelussa, että 15-vuotiaalla jo pelkästään kävellen ja pyöräillen liikkumalla kertynyt kokemus liikenteestä on vähäistä, koska ikää on vasta niin vähän. Vanhempien tulisi ukkosen mukaan ymmärtää, että kevytauto on tavallisen henkilöauton kokoinen kulkuneuvo, vaikka sen korkein sallittu nopeus onkin 60 kilometriä tunnissa.

– Tärkeintä olisi, että vanhemmat ymmärtäisivät, että 15-vuotias saa tässä kuvaannollisesti ladatun aseen käteensä ilman kokemusta ja pakollista ajo-opetusta. Sillä saa tuolla liikenteessä todella pahaa jälkeä aikaan, sanoi liikenneopettaja Niina Ukkonen.

Autotuojat ja -teollisuus ry on liikenneopettajan kanssa täysin toista mieltä.

– Väite on nurinkurinen. Nuorelle ja kokemattomalle kuljettajalle kevytauto on ehdottomasti parannus nykytilaan, jossa haja-asutusalueiden ja pikkukaupunkien nuoriso taittaa matkansa mopolla, mopoautolla tai jopa maataloustraktorilla, toteaa tiedotteessa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Kevytautolla tarkoitetaan kulkuneuvoa, jonka maksiminopeus on 60 kilometriä tunnissa ja maksimipaino 1 500 kiloa. Kevytautoksi muutettavan henkilöauton tulee olla ensirekisteröity vuonna 2015 tai sen jälkeen.

Kevytautojen tulosta keskusteltiin perjantaina myös Ylen Aamu-tv:ssä. Aiheesta puhuivat Pyöräliiton varapuheenjohtaja Marjut Ollitervo sekä Sini Wirén Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lue seuraavaksi: Nuori pääsee kohta kevytauton rattiin ilman ajo-opetusta – asiantuntija lataa suorat sanat: "15-vuotias saa kuvaannollisesti ladatun aseen"