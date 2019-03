Rysky Riiheläisen kolumni: Moskova saapuu Brysseliin ja muita viestejä Kremlistä

Viime viikolla kävi ilmi, että ranskalainen, äärioikeistolainen europarlamentaarikko Aymeric Chauprade palkkasi harjoittelijaksi venäläisen Elizaveta Peskovan.

Asiasta nousi kohu, koska nuori nainen on Kremlin tiedottajan Dimitri Peskovin tytär ja Peskov puolestaan on Putinin sisimmän lähipiirin hyvin pitkäaikainen jäsen.

Kremlissä tiedettiin varmasti, että Peskovin tyttären lähettäminen europarlamenttiin tulee herättämään huomiota. Asetelman taustalla on, että Venäjä on mobilisoinut yhteiskuntaansa (siirryt toiseen palveluun)poliittiseen sotaan länttä ja varsinkin sen erilaisia yhteistyörakenteita vastaan. Venäjällä EU:n itäisen kumppanuuden ohjelmaa (siirryt toiseen palveluun) ja muita vastaavia rakenteita demokratian, oikeusvaltion ja vapaan kaupan levittämiseksi katsotaan vastaavaksi vihamieliseksi toiminnaksi.

Venäjän ja lännen suhteet koostuvat tällä hetkellä pitkälti tämän vastakkainasettelun eri ulottuvuuksista. Kun joku kulkee silmää räpäyttämättä Venäjän vallan keskuksesta, autoritäärisestä Kremlistä, unionimaiden demokraattisen vallankäytön ytimeen Brysselissä, on asetelma dramaattinen. Vaikutelmien ja viestien ammattilaisena Dimitri Peskov on varmasti ymmärtänyt tilanteen täysin.

Elizaveta Peskova ei ole vain nuori, eteenpäin elämässä pyrkivä ihminen.

Ensimmäisenä nousi huoli siitä, oliko Peskova päässyt käsiksi salaisiin tietoihin. Häntä tuskin kuitenkaan lähetettiin tiedustelutehtävään, vaikka hänen edustajansa kuuluukin parlamentin ulkoasiainvaliokuntaan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan. Vakoojia Venäjällä riittää Brysselissä muutenkin (siirryt toiseen palveluun).

Ennemmin voi ajatella, miten tällainen vallan ytimestä saapuva yhteiskunnallinen poptähti voi solmia yhteyksiä.

Tapauksen voi luokitella Venäjän vaikuttamisoperaatioksi ja siinä yhdistyy monta tyypillistä piirrettä Venäjän toimille länttä vastaan.

Ensinnäkin tilanteessa käytetään hyväksi länsimaisten yhteiskuntien ominaisuuksia niitä itseään vastaan. Tässä tapauksessa avointa yhteiskuntaa, jossa oikeudet ja vapaudet ovat suuria ja valvonta vähäistä. Omien rajojensa sisäpuolella Venäjä tukahduttaa sananvapauden, mutta käyttää sitä surutta hyväkseen siellä missä sitä on. Se yllyttää kansanryhmiä vaatimaan poliittisten vapauksien avulla itsenäisyyttä, mutta on itse kieltänyt laissa separatismin.

Toisekseen asiat tapahtuivat yhteistyössä läntisen kumppanin kanssa. Äärioikeistolaista Chaupradea on aiemmin käytetty muun muassa niin sanottuna "kansainvälisenä vaalitarkkailijana" Krimin laittomassa kansanäänestyksessä 2014 (siirryt toiseen palveluun). Chaupraden tapaan läntisen Euroopan äärioikeisto on isolta osin halukas yhteistyöhön Kremlin kanssa (siirryt toiseen palveluun). Kyse on jaetuista arvoista ja EU-vastaisuudesta. Tuoreena esimerkkinä tästä toimivat Putinin ihailijana tunnettua Italian sisäministeri Matteo Salvinia kohtaan esitetyt epäilykset (siirryt toiseen palveluun). Juuri ilmestyneen kirjan tietojen mukaan hän olisi Moskovan matkalla neuvotellut Venäjän valtiolta puolueelleen kolme miljoonaa dollaria kampanjarahaa eurovaaleihin.

Kolmas tyypillisyys on, että tapaus on vahvasti symbolinen ja herättää taatusti huomiota. Elizaveta Peskova ei ole vain nuori, eteenpäin elämässä pyrkivä ihminen. Hän on Putinin Venäjän edustaja, joka käveli muitta mutkitta sisälle vastustajana tai jopa vihollisena pidetyn Euroopan unionin sisimpään. Tämä tapaus palvelee sekä EU-vastaisen MEPin että Venäjän tavoitteita saada EU näyttämään heikolta ja hataralta. Sekin on varmasti tarkkaan mietitty, että tällainen tapaus tuskin lisää äänestysintoa tulevissa EU-vaaleissa.

Neljäntenä toistuvana piirteenä asiaa seuraa tutuksi tullut täyskielto siitä, että mitään väärää tai sopimatonta olisi edes tapahtunut. Sinällään tässä tapauksessa ei rikottu lakeja, mutta vahingossa tällaista ei tapahdu. Kuten niin monesti aiemminkin, oli Dimitri Peskovin tehtävänä jälleen kieltää kaikki: “Kyse on tavallisesta opiskelijasta ja tavallisesta työharjoittelusta”.

Kun kyse on vakavammista asioista tähän lisätään vielä vaatimus todisteiden esittämisestä. Viimeksi tämän “ei pidä ollenkaan paikkaansa, esittäkää todisteet” -litanian pääsi suomalaisista kuulemaan ulkoministeri Timo Soini, kun hän tapaamisessa ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa nosti esiin Venäjän pohjoisessa harjoittaman GPS-häirinnän.

Peskovan toimiminen EU-parlamentissa oli jälleen yksi viesti Venäjältä. Niitä viestejä on lähetetty hävittäjäkoneilla, haastattelulausunnoilla, valheilla, hermomyrkyllä ja hyvin monella muullakin tavalla.

Niihin viesteihin vastaamme parhaiten pitämällä tyynesti, mutta tiukasti kiinni omista arvoistamme, laeistamme ja kansainvälisen yhteistyön sääntöpohjaisuudesta.

Janne "Rysky" Riiheläinen

Kirjoittaja on joensuulainen bloggari, joka on aktiivinen turvallisuuspolitiikan keskustelija. Riiheläinen on vapaa toimija, joka ei ole sidottu mihinkään asemaan, organisaatioon tai ajatussuuntaan.