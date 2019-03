Kolmoismurhaajalle taas uusi murhatuomio – rikollisvaikuttaja Raimo Anderssonin pahoinpitely jatkui puolitoista tuntia

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Veli Matti Huohvanaisen elinkautiseen vankeuteen neljännestä murhasta. Uhrina oli rikollisvaikuttaja Raimo Andersson, joka kuoli viime huhtikuussa.

Huohvanainen on aiemmin tuomittu elinkautiseen vankeuteen kolmesta murhasta, jotka tapahtuivat vuonna 1999. Andersson puolestaan istui yhä tuomiota alamaailman palkkamurhasta, joka tapahtui vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa.

Andersson kuului palkkamurhan aikaan M.O.R.E.-liivijengiin. Alamaailmassa metsuri-lempinimellä tunnettu Huohvanainen puolestaan on ollut lähellä lepakkoliigaksi kutsuttua Bats-jengiä. Molemmat ovat olleet merkittäviä henkilöitä suomalaisessa alamaailmassa.

Huohvanainen pahoinpiteli huhtikuussa Anderssonia tämän kotipihalla puolitoista tuntia muun muassa lyömällä ja potkimalla, osan ajasta turvakengillä. Huohvanainen myös poltti Anderssonia tupakalla ja tupakansytyttimellä. Lopulta Huohvanainen raahasi Anderssonin eteiseen ja poistui tekopaikalta.

Tontilla oli valvontakameroita, minkä vuoksi omakotitalon pihan pahoinpitelystä jäi tarkkaa todistusaineistoa. Väkivaltaa edeltäneenä iltana Huohvanainen ja Andersson istuivat samassa seurueessa ravintolassa ja jatkoivat pienellä porukalla Anderssonin kotiin. Pahoinpitelyn aikaan he olivat tontilla kaksin.

Oikeus tuomitsi teon murhana väkivallan raakuuden ja julmuuden vuoksi. Suunnitelmallisuutta ei oikeuden mukaan ollut, vaan teko alkoi pahoinpitelynä joka eteni henkirikokseksi.

– Uhrille on aiheutettu pitkäaikaista ja voimakasta kärsimystä, ja tekoa on pidettävä henkirikokseksikin raakana ja julmana.

Oikeus päätteli tallenteista, että teko näytti henkilökohtaiselta. Jostain syystä Huohvanainen soitti Anderssonin puhelimeen useita kertoja yön aikana, vaikka he olivat samassa paikassa.

Huohvanaisen versiona oli, että hän luuli Anderssonia humalassa vieraaksi mieheksi ja yritti saada tämän pois tontilta.

– Todennäköisin vaihtoehto on, että Huohvanaiselle ja Raimo Anderssonille on tullut riitaa ja Huohvanainen on hyvinkin tiennyt uhrinsa olevan Raimo Andersson. Täyttä varmuutta Huohvanaisen tietoisuudesta ei kuitenkaan ole saatavissa, oikeus katsoi.

Yhteyttä palkkamurhan tutkintaan ei löytynyt

Anderssonin nimi oli ennen kuolemaa esillä mediassa, koska poliisi alkoi tutkia uudestaan Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhajuttua. Palkkamurhan vuoksi on tuomittu jo ennen uutta tutkintaa Andersson ja kaksi muuta suomalaista sekä teon ruotsalainen tilaaja.

Palkkamurha tapahtui Saaraksi kutsutun naisen asunnossa. Huumepoliisin entisellä päälliköllä Jari Aarniolla oli käräjätuomion mukaan seksisuhde Saaraan virka-ajalla. Uudessa tutkinnassa pääepäiltyinä ovat Aarnio sekä M.O.R.E.- ja United Brotherhood -jengissä johtoasemissa aiemmin ollut Keijo Vilhunen. Epäilynä on, että Aarnio olisi tiennyt murhasta ja jättänyt sen estämättä ja Vilhunen olisi osallistunut teon järjestelyihin.

Aarnio ja Vilhunen kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Molemmat ovat valittaneet myös Aarnion huume- ja virkarikosjutun käräjätuomiosta, joka toi heille vankeusrangaistukset muun muassa törkeistä huumerikoksista. Hovioikeuden on määrä antaa tuomionsa asiassa toukokuussa.

Anderssonia ehdittiin kuulustella ennen hänen kuolemaansa Vuosaaren palkkamurhajutun uusissa kuulusteluissa ja poliisi tutki hänen henkirikosjutussaan, olivatko kuulustelut syynä Anderssonin kuolemaan. Tutkinnassa poliisi ei löytänyt viitteitä siitä, että palkkamurhajuttu olisi vaikuttanut väkivaltaan.

Myös syyttäjä Mika Appelsin sanoi medialle murhajutun istunnon tauolla, että Anderssonin murha ei ole ainakaan toistaiseksi näyttäytynyt suunniteltuna alamaailman välienselvittelynä vaan enemmänkin humalaisten toimintana.

– Huohvanaisen teolle ei ole löytynyt pitemmän aikavälin motiivia, myös oikeus totesi.

