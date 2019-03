Suomalaiset elävät keskellä aarretta, joka korvaa öljyn ja paljon muuta – Listasimme kiinnostavimmat tuotteet, joita tutkitaan nyt

Tästä on kyse Puuta voi käyttää paljon muuhunkin kuin sellu- ja lankkuteollisuuteen.

Puusta saa lähes kaikkia niitä tuotteita, joita tehdään nyt öljystä. Se voi korvata myös osan kaivannaistuotteista.

Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan huolissaan, riittääkö puutuotteiden kehittämiseen riittävästi tutkimusrahaa tulevalla hallituskaudella.

”Sitä, mitä et voi kasvattaa, on kaivettava”

Tämä tunnettu kaivosmiesten sanonta on heittämässä häränpyllyä. Suomessa ja maailmalla tutkitaan yhä kiihtyvämpään tahtiin, miten öljyä ja kaivannaistuotteita voitaisiin korvata kasveilla.

Suomalaiset elävät öljystä tehtyjen tuotteiden ympäröiminä. Katso eteesi ja näet pieniä muoviesineitä kaikkialla: vaatteiden napeissa, kankaiden kuiduissa, lamppujen varjostimissa. Jos olet ulkona, näet autojen tiivisteitä, renkaita, ovenkahvoja, asfalttia.

WWF:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2016 tuotettiin uutta muovia yhteensä 396 miljoonaa tonnia, eli 53 kiloa maapallon jokaista ihmistä kohden.

On aika monta vuosikymmentä kiinniotettavana. Risto Korpinen

Suomella on valtava resurssi, jota voidaan hyödyntää öljytuotteiden ja kaivannaisten korvaamisessa, sanoo tohtori Risto Korpinen Luonnonvarakeskuksesta.

– Kun metsiä hoidetaan kestävästi ja järkevästi, meillä on ehtymätön raaka-ainevarasto, josta saadaan tehtyä hyödykkeitä.

Korpisen mukaan hyödykkeitä ovat muun muassa tavarat ja kemikaalit, joita ihmiset tarvitsevat jokapäiväisessä elämässä.

Listasimme yhdeksän kiinnostavaa tuotetta, mitä puusta saa. Ja yhden ekstran.

Eroon öljystä: Liehuvia mekkoja, polttoainetta, supereristeitä

1/10 Kangasta puusta

Ioncell-menetelmällä voi valmistaa kangasta esimerkiksi puusta, jätetekstiileistä, sanomalehdistä tai vanhoista pahvilaatikoista. Eeva Suorlahti / Aalto

Monet kankaat tehdään öljypohjaisista keinokuiduista tai vettä tuhlaavasta puuvillasta. Suomessa kehitetyistä puupohjaisista kankaista pisimmällä on koivusta tehty Ioncell -kangas, jota on nähty muun muassa itsenäisyyspäivän juhlissa Jenni Haukion päällä.

Lisäksi Paltamoon suunnitellaan tehdasta, jonka päätuote mahdollistaisi viskoosin valmistamisen ilman myrkyllistä rikkihiiltä. Äänekoskella on jo valmistumassa tämän vuoden lopussa koetehdas, joka valmistaa tavallisesta paperisellusta täysin uudenlaista kuitua.

2/10 Sahanpurusta liikennepolttoainetta

St1:n Kajaanin bioetanolitehdas on rakennettu suljetun sellutehtaan kuorimoon. Timo Sihvonen / Yle

Jo nyt dieselpolttoainetta tuotetaan suuria määriä (siirryt toiseen palveluun) (Neste) jätteistä, mutta ei lähellekään liikenteen tarvitsemia määriä. Biopolttoaineita valmistetaan ruokakasveista, mutta myös sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvästä mäntyöljystä (siirryt toiseen palveluun) (UPM).

Tällä hetkellä Kajaanissa valmistetaan bioetanolia sahanpurusta ensimmäisenä maailmassa. Prosessin kehittely on kuitenkin ollut huomattavasti ennakoitua vaikeampaa.

3/10 Styroksia parempi nanopuueriste

Styrox saa vahvan haastajan tulevaisuudessa puupohjaisesta eristeestä. Antti Haanpää / Yle

Marylandin yliopistossa on kehitetty (siirryt toiseen palveluun) styroksia huomattavasti parempi eriste poistamalla puusta sidosaine lingiini. Se on tutkimusryhmän mukaan 30 kertaa vahvempaa kuin styroksi. Valmistusmenetelmä aiotaan kaupallistaa tutkijoiden perustaman yrityksen kautta.

Nanosellu on hyvin pieneksi jauhettua selluloosaa. Sitä pidetään yhtenä lupaavimmista raaka-aineista muun muassa muoviongelman ratkaisuun, mutta sen tuottaminen on toistaiseksi hyvin kallista. Nanosellua voidaan käyttää lähes rajattomasti muun muassa pakkauksiin, eristeisiin, kemikaaleihin, kalvoihin, vaahtoihin ja elektroniikan komponentteihin. Itä-Suomen yliopistossa on kehitelty (siirryt toiseen palveluun) menetelmää nanosellun valmistuksen yksinkertaistamiseksi.

Puuta lautaselle?

Likimain kaikki, mitä nyt tehdään öljystä, voidaan tehdä myös muista materiaaleista. Tutkija Risto Korpisen mukaan öljyteollisuus on jyrännyt yli sata vuotta, ja se on kehittynyt supertehokkaaksi – saanut aikaa olla ylivoimainen.

Korpinen sanoo realistina, mutta pitkin hampain, että toistaiseksi raha ratkaisee – öljystä tehdyt tuotteet ovat halvempia. Öljyn korvaamista muilla luonnontuotteilla on tutkittu vasta 30 vuotta.

– On aika monta vuosikymmentä kiinniotettavana, että päästään samaan prosessitehokkuuteen kuin öljyteollisuus.

Yrittämisestä öljyn korvaaminen ei ole kiinni. Suomessa asiaa tutkivat muun muassa VTT, Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja monet yksityiset yritykset.

Elintarvikkeilla ja lääkkeillä on hirveän hidas ja todella kallis hyväksyttämismenettely. Risto Korpinen

Puusta saa paljon muutakin kuin öljyn suoria korvikkeita. Puuta esimerkiksi syödään (siirryt toiseen palveluun) (Elintarviketieteiden seura) jo nyt pieniä määriä. Selluloosasta saatavaa sakeutusainetta käytetään yleisesti jogurteissa, majoneeseissa ja jopa hammastahnoissa.

Puusta saadaan myös erilaisia lääkinnällisiä (siirryt toiseen palveluun) (Biotalous.fi) aineita. Myös puun kuoriosasta löytyy valtava määrä (siirryt toiseen palveluun) (Luke) yhdisteitä, joita voitaisiin hyödyntää monella tavalla. Kehitettyjä tuotteita nähdään ensin eläimillä.

– Elintarvikkeilla ja lääkkeillä on hirveän hidas ja todella kallis hyväksyttämismenettely, sanoo Korpinen.

Korkeampi jalostusaste: Ruokaa, suoliterveyttä, vaivanparantajia

4/10 Puun proteiinista vastaus maailman proteiinitarpeeseen

Sahanpuru kelpaa moneen muuhunkin käyttöön kuin polttoon. Timo Sihvonen / Yle

Sahanpurusta ja kuoresta on tullut monille sahoille ongelmatuote (siirryt toiseen palveluun) (Maaseudun Tulevaisuus), koska niistä ei makseta energiatukea kuten monille muille sivutuotteille. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) purun hiilihydraateista eli sokereista jalostetaan yksisoluhiivojen ravintoa, josta puolestaan saadaan valkuaisrehua kaloille.

Risto Korpisen mukaan kaloille tarkoitettu proteiini kannattaisi syöttää suoraan ihmisille ilman kalan kautta kierrättämistä, mutta sitä ei voida tehdä vielä.

5/10 Mäntyöljystä antibioottien käytön vähentäjä

Sellusta valmistetaan rehua ja rehun lisäaineita eläimille. Jyrki Lyytikkä / Yle

Sellun valmistuksen sivutuotteena saatavasta mäntyöljystä on tehty broilerin rehun lisäaine (siirryt toiseen palveluun) (kemianteollisuus.fi), joka edistää siipikarjan suoliston toimintaa. Samalla se vähentää antibioottien käyttöä eläimille.

Mäntyöljystä on jo aiemmin saatu komponentteja muun muassa liimoihin, maaleihin ja polttoaineisiin.

Tulevaisuudessa Kemijärven biotuotetehtaassa voidaan valmistaa mikrokiteistä sellua, jota voidaan käyttää muun muassa lehmien rehuna (siirryt toiseen palveluun)(Maaseudun Tulevaisuus). (siirryt toiseen palveluun)

6/10 Sellusta apua vaivoihin

Puusta saadaan erilaisia lääkinnällisiä aineita. CC0

Kuusesta haetaan (siirryt toiseen palveluun) terveysvaikutteista ainesosaa alavirtsatieoireiden (siirryt toiseen palveluun) (Suomen metsäyhdistys) ehkäisemiseen ja hoitoon. Kuusiuutteen teho eri alavirtsatieoireisiin on osoitettu eläinkokeissa. Kuhmossa on viritteillä (siirryt toiseen palveluun) (Kainuun Sanomat) Montisera nimisen yhtiön koetehdas.

Kyseessä ei ole ainut puun ainesosasta saatava terveyshyöty. Nanoselluloosasta valmistetussa geelissä on jo kasvatettu minimaksan aihio (siirryt toiseen palveluun) (Maaseudun Tulevaisuus) Helsingin yliopistolla, jolla voidaan esimerkiksi lääketestauksia. Nanosellusta tehty geeli muistuttaa ihmisen elimistössä olevaa soluväliainetta.

Riittääkö rahaa tutkimukseen?

Koko EU:sta on tarkoitus tehdä hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomi saavuttaa tavoitteen jo 2030-luvun lopulla.

– Puu on Pohjoismaissa pääasiallinen raaka-aine. Nyt selvitetään, missä on biomassavaroja, ja miten niillä voitaisiin korvata fossiilipohjaisia tuotteita, sanoo apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa.

Suomessa on tällä hallituskaudella panostettu biotalouteen 326 miljoonaa euroa. Kaikkea ei käytetä puuhun ja metsäbiotalouteen: mukana on yli 100 miljoonan euron osuus energiaratkaisuihin ja -tukiin. Lisäksi rahaa menee ruokaketjuun ja luontopolitiikkaan.

Jos tämä meno jatkuu, ollaan päätymässä hyvään Itä-Eurooppalaiseen keskikastiin. Liisa Saarenmaa

Metsäbiotaloutta on edistetty muun muassa 34 miljoonan euron tutkimusohjelmalla ja rahoittamalla VTT:lle viidellä miljoonalla eurolla demolaitos.

Saarenmaan mukaan hallituskauden vaihdos herättää huolta ministeriössä.

– Jos tällaista ekstrapanostusta ei saada, kehitystyötä ei voida viedä alkuunkaan tässä mittakaavassa eteenpäin.

Saarenmaa muistuttaa, että Suomessa ollaan jäljessä tutkimusrahan määrässä. Siksi on tärkeää, että puunjalostusteollisuus saa kassavirtaa vientituotteista, kuten sellusta. Silloin on mahdollisuus laittaa rahaa tuotekehittelyyn.

– Tutkimus ja kehittämisvarojen osuus bruttokansantuotteesta on laskenut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Jos tämä meno jatkuu, ollaan päätymässä hyvään itäeurooppalaiseen keskikastiin. Se ei ole meidän tavoitteemme.

Kokonaan uutta: Lentokoneen siipiä, puhtaampia kaivoksia, kenkiä

7/10 Hiilikuitua puusta

Boeing 787 Dreamliner -lentokoneessa on hiilikuitukomposiitista valmistetut siivet. Wikimedia Commons

Öljypohjaisista aineista valmistettu hiilikuitu on paras materiaali tuotteisiin, joiden täytyy kestää rasitusta, mutta olla samalla kevyitä. Esimerkiksi Formula 1 -autojen rungossa hiilikuitua on käytetty jo kymmeniä vuosia. Nyt Suomessa kehitetyllä menetelmällä (siirryt toiseen palveluun) (Tiedetuubi) hiilikuitua valmistetaan sellusta ja lingiinistä.

Suomessa on myös maailman ensimmäinen tehdas, joka tuottaa kuivattua lingiiniä kemianteollisuudelle. Tällä hetkellä lingiinillä korvataan öljypohjaisia fenoliliimoja.

8/10 Vedenpuhdistus kaivoksilla ja kaupungeissa

Rautapitoista kaivoksen prosessivettä vasemmalla, keskellä nanosellusta tehtyä geeliä ja oikealla geeliä, joka on reagoinut vasemmalla olevan prosessiveden kanssa. Salla Venäläinen

Nanosellulla voidaan esipuhdistaa kaivosten jätevesiä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin yliopisto) metalleista ja sulfaatista. Helsingin yliopiston ensimmäiset kokeet tehtiin Sotkamossa, Terrafamen kaivosalueella. Nanosellujen hyödyntämiselle vedenpuhdistuksessa on saatu patentit.

Myös yhdyskuntajätevesien puhdistamista kokeillaan Helsingissä. Esimerkiksi paljon puhuttanut mikromuovi voidaan kerätä jätevesistä puun kuoresta saatavalla aktiivihiilellä (siirryt toiseen palveluun) (Tekniikka&Talous).

9/10 Nanosellusta puukengät

Sellusta valmistettuja merkkikenkiä voisi tulla markkinoille aikaisintaan 4–5 vuoden kuluttua. Saara Kinnunen

Uuden ajan puukengät eivät ole hollannikkaat tai sota-ajan paperikengät. Aalto-yliopiston tutkimuksessa etsittiin keinoja valmistaa kuluttajatuotteita jauhetusta tai käsitellystä sellusta.

Nanoselluloosasta tehtiin muun muassa retkituolin, polkupyörän ja kenkien prototyypit. Markkinoille kuluttajatuotteita odotetaan vasta muutaman vuoden kuluttua.

10/10 Saatavilla metsästä jo nyt

Pelkkä metsässä oleskelu parantaa fiiistä. Mostphotos / LianeM

Vaikka uusien tuotteiden kehitystyö on hidasta, metsien tuomista hyödyistä voi nauttia varsin vähällä vaivalla.

Menemällä metsään (siirryt toiseen palveluun) (Työtehoseura).

Mikä kehitteillä olevista tuotteista on sinusta hyödyllisin? Keksitkö lisää tapoja, joilla puuta voidaan hyödyntää? Jutun keskusteluosio on auki kello 22.00 saakka.

Lisää aiheesta:

"Sinä päivänä autot lakkaavat ruostumasta" – Näillä aloilla kannattaisi tehdä innovaatioita

Vuosia suunniteltu bioöljytehdas toteutuu – uusia työpaikkoja jopa 100, tuotanto alkaa Lieksassa vuonna 2020