Tutkija kummastelee kansanedustaja Jalosen hoipertelua puolueiden välillä: "En muista vastaavaa Suomen historiasta"

Tästä on kyse Kansanedustaja Ari Jalonen eroaa sinisistä ja lähtee kokoomuksen listalla eduskuntavaaleihin sitoutumattomana.

Tämän vaalikauden Jalonen jatkaa sinisessä eduskuntaryhmässä, ensi vaalikaudella hän on luvannut olla jäsenenä sekä kokoomuksen että sinisten ryhmissä.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää Jalosen toimintaa hyvin erikoisena.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan Sinisen tulevaisuuden kansanedustajan Ari Jalosen torstainen ilmoitus siirtymisestä kokoomuksen sitoutumattomaksi ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa on eräs omituisimmista Suomen poliittisessa historiassa.

Jalonen kertoo jatkavansa tämän vaalikauden loppuun sinisten eduskuntaryhmässä mutta eroavansa puolueesta. Sinisissä on hyväksytty erikoinen järjestely.

Jos Jalonen tulee valituksi eduskuntaan, hän siirtyy kokoomuksen eduskuntaryhmään – ja sitten omien sanojensa mukaan lopulta takaisin sinisiin, kun kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon valinta pääministeriksi on varmistettu.

–En voi sanoa varmaksi, että vastaavaa ei olisi koskaan tapahtunut, mutta menettely on hyvin poikkeuksellinen. Ilkeämielisesti tulkiten Jalonen tekee loikan ja suunnittelee uutta loikkaa. Yleensä ei ole edustajan intresseissä pohtia tällaisia asioita julkisuudessa etukäteen, Jokisipilä kummastelee.

Jokisipilä myös hämmästelee Jalosen väitettä, että kyse ei olisi loikkauksesta. Hän ei osaa arvioida, mistä muusta voisi olla kyse, kun edustaja tekee tällaisia siirtymiä puolueiden välillä.

Mitä käy, jos Jalonen valitaan?

Markku Jokisipilä arvioi, että myös muille puolueille Jalosen ja kokoomuksen suhde herättäisi varmasti pohdintaa, jos porilainen tulisi valituksi eduskuntaan.

Tutkija Markku Jokisipilä. Carolus Manninen / Yle

Perinteisesti hallituksen muodostajaksi on valittu suurimman eduskuntaryhmän vaaleissa saaneen puolueen puheenjohtaja, mutta jos kokoomus olisi suurin yhdellä paikalla Jalosen ansiosta, muut puolueet eivät välttämättä tunnustaisi kokoomuksen asemaa.

– Saattaa olla, että Jalosen viittaama siirtymä kokoomuksesta sinisiin tarkoittaisi, että hän siirtyisi hallituksen riveistä oppositioon. Tämä voisi heiluttaa tasapainoa eduskunnassa. Sinisten eduskuntaryhmän syntyminen on ylipäätään nykyisten kannatuslukemien valossa epävarmaa, ja lähes varmaa on, että he eivät ole realistinen kandidaatti hallitukseen, Jokisipilä sanoo.

"Sinisten ympärillä paljon negatiivista"

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että muidenkin sinisten kansanedustajien mielessä voi herätä ajatus lähteä jonkin muun puolueen riveissä vaaleihin.

– En hämmästyisi, jos joku sinisistä tekisi vastaavan tempun lähipäivinä.

Jokisipilä arvioi, että Ari Jalosen ja kokoomuksen vaaliliitto ei tuo positiivista myöskään kokoomukselle, joka on Satakunnasta vaaliliitossa myös RKP:n kanssa.

– Sinisten ympärillä on käyty paljon negatiivista keskustelua perussuomalaisten hajoamisesta lähtien. Kokoomus tavoittelee Jalosen mukaan ottamisella asemiensa parantamista Satakunnassa, joka on pieni vaalipiiri kahdeksalla kansanedustajallaan, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilä arvioi, että Ari Jalosen siirtyminen kokoomuksen sitoutumattomaksi ehdokkaaksi ja tämän lupaama siirtymä eduskuntaryhmästä toiseen kertoo poliittisen kulttuurin muutoksesta. Aiemmin vastaavia ilmiöitä ei ole nähty.

Kansanedustajuus kovan työn takana

Spekulaatio Ari Jalosen asemasta huhtikuussa valittavassa eduskunnassa saattaa jäädä akateemiseksi teoretisoinniksi, sillä kokoomuksen listalla on useita kovia nimiä.

Kokoomuksessa luotetaan siihen, että Jalonen jää puolueen omien, jäsenkirjan omistavien ehdokkaiden taakse. Viime eduskuntavaaleissa (siirryt toiseen palveluun) perussuomalaisia tuolloin edustanut Jalonen sai vielä 5 753 ääntä, mutta jo kuntavaaleissa vuonna 2017 hänen äänimääränsä romahti (siirryt toiseen palveluun) aiemmasta.

Vasta tämän jälkeen perussuomalaisten hajoaminen vei Jalosen hänen poliittisen oppi-isänsä Timo Soinin vanavedessä sinisiin. Nähtäväksi jää, minkä puolueen riveissä hänen taipaleensa eduskunnassa päättyy.

