Maailmantuskaa ja villejä unelmia – kuvisluokkaan unohdetut aarteet pääsivät päivänvaloon

Eläkkeellä oleva kuvataideopettaja Saila Sippola herkistyy, kun hän esittelee Villa Väinölän seinille ripustettuja töitä. Takana on 30 vuoden ura Etelä-Pohjanmaalla Alajärven lukion ja yläkoulun opettajana.

– Kyllä, nämä ovat minulle tärkeitä töitä.

Sippola on koonnut taidenäyttelyn koululle vuosien varrella unohtuneista oppilaiden töistä. Ne pääsivät päivänvaloon, kun Sippola jäi viime kesänä eläkkeelle ja joutui tyhjentämään luokkansa.

Luokkaan oli kertynyt valtava määrä oppilaiden töitä. Osa on unohdettu sinne vahingossa, osa tarkoituksella.

– Joskus oppilaat sanoivat, että ei heillä ole tilaa kotona tällaisille töille. He pyysivät, että säilytä sinä ne ja pidä niistä huolta.

Näyttely on rakennettu niin, että Villa Väinölään on saatu kuvisluokan tunnelmaa. Mirva Ekman / Yle

Villejä unelmia ja maailmantuskaa

Sippolan mukaan hyvin pieni osa kaikista unohdetuista töistä on nyt esillä museon seinillä. Apuna näyttelyn kokoamisessa on ollut Nelimarkka-museon vs. museolehtori Anri Gorski.

Näyttely on vahvasti paikallinen, mutta samalla koskettaa laajasti, arvioi Gorski. Näyttely on aikamatka omaan nuoruuteen, kuvisluokan tunnelmiin.

– Vaikka tämä on koulutaidetta, niin on hienoa, että kun se on nyt nivottu tällaiseen museokontekstiin, täällä on valtavasti kantaa ottava taidetta esillä sekä hyvin henkilökohtaisia, tunteikkaita ja syviä aiheita, pohtii Gorski

Erityistä arvoa Gorski antaa myös sille, että näyttelyyn on koottu töitä pitkältä ajalta. Niin pitkältä, että samalta seinältä voi löytää äidin ja tyttären työt.

Kuvataiteessa voi olla oma itsensä, siinä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Saila Sippola

– Tämä on myös historiallinen näyttely ja avaa monenlaisia näkökulmia nuorten ihmisten elämään.

Nuoruuteen kuuluu iloa ja villejä unelmia mutta myös murhetta ja maailmantuskaa. Se näkyy näyttelyn töissä. Saila Sippola tietää, että mielen myllerrykset liittyvät juuri yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten elämään.

– Oman paikan löytäminen ja itsensä näkeminen osana maailmaa ei ole helppoa.

– Kuvataiteessa voi olla oma itsensä, siinä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Voi ajatella vapaasti ja pitää ajatella vapaasti, voi luottaa omaan ajatukseensa ja tuoda sitä esiin niin paljon kuin pystyy tai haluaa, pohtii Sippola kuvataiteen merkitystä paikkaansa etsiville nuorille.

Sininen tyttö pysäyttää katseellaan. Mirva Ekman / Yle

Sininen tyttö

Nuorilla on myös sanomisen vimma ja halu parantaa maailmaa. Moniin teoksiin sisältyykin viesti.

Saila Sippola osoittaa valokuvateosta, jossa siniseksi itsensä värjännyt tyttö murehtii vihreäksi muuttuneen kotijärvensä kohtaloa.

– Tämä teos syntyi silloin, kun Alajärveen tuli ensimmäisen kerran levä. Se järkytti meitä kaikkia ja koulussa olimme tietysti tosi huolestuneita. Yhdeksäsluokkalaisten ryhmän kanssa tehtiin teos ja tutkielmia, jossa yritettiin löytää keinoja vaikuttaa järven tilaan, selvittää Sippola Sinisen tytön taustaa.

Onko järven tila nyt parempi?

– On kyllä. Tämä teos sai myös julkisuutta aikanaan. Se päätyi aukeaman leveydelle paikallislehteen. Oltiin otettuja siitä, että se, mitä nämä ysiluokkalaiset sanoivat, tuli kuulluksi ja nähdyksi.

Näyttelyn kokoaminen on ollut Saila Sippolalle tunteikas matka. Mirva Ekman / Yle

Aika teosten päästä kotiin

Saila Sippola on pitänyt haltuunsa uskotuista teoksista hyvää huolta. Nyt on tullut kuitenkin aika luopua niistä. Hän haastaa vanhat oppilaansa tutustumaan näyttelyyn ja viemään omat työnsä kotiin.

– Nämä, jotka ovat seinillä, saa mukaan kolmen viikon päästä, mutta varastosta työt voi viedä kotiin heti. Sieltä voi omia töitä tulla etsimään aina kun Villa Väinölä on auki.