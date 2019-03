Kokoomus ehdottaa Unkarin Orbánin puolueen erottamista Euroopan kansanpuolueesta

Erottaminen otetaan asialistalle 20. maaliskuuta, jos sitä vaatii seitsemän EPP:n jäsenpuoluetta. Tarvittava joukko on jo miltei koossa.

BrysselKokoomus ehdottaa virallisesti Unkarin valtapuolueen Fideszin sulkemista ulos Euroopan kansanpuolueesta EPP:stä, johon molemmat kuuluvat. Puheenjohtaja Petteri Orpo on lähettänyt EPP:n johdolle kirjeen asiasta.

Kokoomuksen mielestä pääministeri Viktor Orbánin Fidesz on mennyt liian pitkälle ja rikkoo EPP:n arvoja vastaan.

Fidesz on viime viikkoina ollut esillä julistekampanjansa takia. Kampanja syyttää EU:ta ja komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria esimerkiksi maahanmuuton edistämisestä. Unkaria vastaan on myös aloitettu menettely oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen takia.

Kokoomuksen kolme europarlamentaarikkoa istuvat samassa EPP-ryhmässä Fideszin 11 euroedustajan kanssa.

Kokoomus on jo kuudes EPP-puolue, joka on eilisen jälkeen ehdottanut muodollisesti Fideszin erottamista tai hyllyttämistä. Jos myös Ruotsin kokoomuspuolue toteuttaa aikeensa kirjelmöidä asiasta EPP:lle, koossa on riittävä määrä puolueita ja asia täytyy ottaa pöydälle EPP:n puoluevaltuustossa Brysselissä 20. maaliskuuta.

Asialistalle ottaminen vaatii seitsemän puolueen tuen viidestä eri maasta. Ensimmäisenä ehtivät Belgian konservatiivipuolueet CD&V ja CdH sekä Junckerin oma puolue, Luxemburgin CSV. Fideszin erottamista ehdottavat myös Portugalin CDS ja Alankomaiden CDA.

Fideszin asemasta on keskusteltu EPP:ssä ennenkin, mutta erottaminen ei ole aiemmin päätynyt puoluevaltuuston pöydälle.

