Mielenosoittaja kiipesi rakenteisiin kultakaivoksella ja rikastamolla, poliisi määräsi matkustuskiellon – oikeusoppinut ihmettelee

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi, että matkustuskielto on kova toimenpide kansalaistottelemattomuudesta.

Poliisi on määrännyt matkustuskieltoa kahdelle kaivosyhtiö Dragon Miningin toimintaa vastustavalle mielenosoittajalle.

Toiselle mielenosoittajalle määrätty matkustuskielto koskee kaikkiaan viittä kuntaa. Ylen haltuunsa saaman asiakirjan mukaan kyseinen henkilö ei saa oleskella Lempäälän, Akaan, Nokian eikä Sastamalan alueella. Toisen matkustuskielto koskee Ylen tietojen mukaan Valkeakoskea ja Sastamalaa.

Poliisin mukaan alueet on rajattu siten, että mielenosoittajat eivät voisi häiritä Dragon Miningin toimintaa. Viime aikoina mielenosoittajat ovat useaan otteeseen estäneet töitä Valkeakosken Kaapelinkulman kaivosalueella ja myös Sastamalan Stormissa sijaitsevalla rikastamolla.

Laajaan matkustuskieltoon määrätty on matkustuskieltopäätöksen mukaan kiivennyt Valkeakoskella muun muassa kallioporakoneen rakenteisiin, jolloin koneen kuljettajan on pitänyt lopettaa työnteko. Sama henkilö on kiivennyt Sastamalan rikastamon alueella murskaamon rakenteisiin.

Oikeusoppinut pitää kovana toimenpiteenä

Poliisin mukaan matkustuskiellon pohjarikos on pakottaminen, josta voidaan tuomita maksimissaan kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan on olemassa useampia korkeamman oikeuden ratkaisuja, joissa vastaavista teoista on tuomittu juuri pakottamisena.

Matkustuskiellon määräämistä Tolvanen pitää kuitenkin poikkeuksellisena, vaikka lain mukaan se on mahdollinen.

– En ole koskaan ennen kuullut, että toiminnan estämiseen olisi käytetty matkustuskieltoa. Yleensä niitä on käytetty väkivaltarikoksissa, vapauteen kohdistuvissa rikoksissa ja toistuvissa omaisuusrikoksissa, Tolvanen sanoo.

Lain mukaan pidättämiseen oikeutettu virkamies voi määrätä rikoksesta todennäköisin syin epäillyn matkustuskieltoon, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja on syytä epäillä esimerkiksi, että henkilö jatkaa rikollista toimintaa.

Tolvasen mukaan matkustuskielto on kova toimenpide, sillä yleensä mielenosoituksiin liittyvästä pakottamisesta selviää sakolla.

– Ei näistä kansalaistottelemattomuuksista ole sakkoja enempää koskaan tuomittu. Siinä pitäisi sitten oikeasti olla kyse väkivallasta, Tolvanen sanoo.

Matkustuskiellon rikkominen voi johtaa vangitsemiseen

Poliisin päätös matkustuskiellosta on kahden kuukauden mittainen. Siihen määrätyn on ilmoittauduttava kerran viikossa poliisiasemalla.

Jos mielenosoittajat rikkovat matkustuskieltoa, poliisi voi ottaa heidät kiinni ja jopa esittää vangitsemista.

Viiden kunnan alueelle määrättyä matkustuskieltoa Tolvanen pitää laajana.

– Tuntuisi luontevalta, että päätös koskisi vain nimenomaisia työntekopaikkoja. Muiden kuntien alueella sen voimassaoloa voi hyvin kysyä. Liikkumisvapaus on kuitenkin Suomessa vahva perusoikeus.

Jos tapaus riitautettaisiin, tuomioistuin joutuisi pohtimaan suhteellisuusperiaatetta eli sitä, onko pakkokeino oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

– Siihen en yksiselitteistä vastausta osaa antaa, mutta suhteellisuusperiaate on kyllä painava, Tolvanen sanoo.

Hän pitää päätöstä oikeudellisesti kiinnostavana, vaikka sanookin, että ei ole erityisesti kansalaistottelemattomuuden kannattaja, eikä halua ketään yllyttää.

– Olisi hyvä, että joku veisi tämän tuomioistuimeen, niin asiasta saataisiin päätös.

Poliisi: matkustuskielto yleinen työväline

Matkustuskiellon määrännyt Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Antti Uusipaikka sanoo, että poliisille matkustuskielto on melko yleinen työväline.

– Matkustuskielto on vapauteen kohdistuvista rangaistuksista selkeästi lievin. Pyritään siihen, ettei tarvitse henkilön vapauteen kajota sen enempää. Vaihtoehtona olisi se, että esitetään vangitsemista, Uusipaikka sanoo.

Usean kunnan alueelle ulottuvaa matkustuskieltoa poliisi perustelee kaivoksen ja rikastamon välisillä kuljetuksilla.

Poliisin mukaan matkustuskieltoon määrätty on riitauttanut matkustuskiellon. Asia on tulossa Pirkanmaan käräjäoikeuden käsittelyyn Tampereella jo lähipäivinä. Poliisi pitää pakkokeinokäsittelyä hyvänä.

– Hyvä, että nämä herättävät keskustelua, Uusipaikka sanoo.