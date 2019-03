Petteri Orpo iloitsee terveydestään: "Ei lääkitystä, ei murheita" – Myös Sipilä kertoi Ylelle terveystilanteensa: "Erittäin hyvä"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne palasi tänään kahden kuukauden pituiselta sairauslomaltaan eduskuntaan ja puolueensa johtoon.

Rinne vakuutti aamulla sairauslomansa jälkeisessä ensimmäisessä televiosiohaastattelussa Ylellä, että terveystilanne on hyvä.

– Olen ollut viime kolme viikkoa Kiljavalla kuntoutuksessa. Läkäri totesi, että olen työkykyinen 1.3. lähtien kansanedustajan ja vastaaviin tehtäviin, joka pitää sisällään ministerin ja pääministerin tehtävät, Rinne sanoi.

Rinne kertasi vielä aamulla tapahtumia, jotka veivät hänet sairauslomalle ja joiden seurauksena hän menetti joksikin aikaa liikkumiskykynsä.

– Ensin keuhkokuume, sitten teho-osasto Espanjassa. Sen jälkeen Suomeen takaisin, ja silloin todettiin sepelvaltimotauti ja ahtautuma, joka pallolaajennettiin saman tien. Siitä lähtien kuntoutusta.

Yle kysyi Rinteeltä, tulisiko myös muiden pääministeriehdokkaiden kertoa omasta terveystilanteestaan julkisesti.

– Taidan olla tällä hetkellä ainoa pääministeriehdokas, joka on kertonut terveydentilastaan, Rinne totesi.

Orpo ja Sipilä sanovat "kyllä" terveystietojen julkistamiselle

Yle kysyi, mitä mieltä kokoomuksen ja keskustan puheenjohtajat olisivat siitä, jos myös he julkistaisivat terveystietonsa.

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei vastusta terveystietojensa kertomista.

– Pääministerin tehtävä on kova ja vaativa. Nyt meillä on edessä tuoreella pääministerillä puolen vuoden Euroopan Unionin puheenjohtajuustehtävä. Samaan aikaan on hallituksen vetäminen. Olen valmis kyllä omat terveystietoni julkaisemaan, Orpo sanoo.

Mikä teidän terveystilanteenne on?

– Minusta terveydentilanne on erinomainen. Minä olen tässä tiukan työn ohella yrittänyt pitää säännöllisesti kunnostani huolta. Se on se, mikä auttaa jaksamaan.

Teillä ei ole mitään sairauksia, jotka olisivat esteenä pääministerin tehtävälle?

– Minulla ei ole minkäänlaista sairautta tiedossa. Ei lääkitystä, ei murheita. Onneksi, Orpo toteaa.

Myös pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä suhtautuu terveystietojen kertomiseen myönteisesti.

– Kyllä se minulle hyvin sopii. Kyllähän tämä kovaa hommaa on. Pitkiä päiviä ja aika vähän vapaapäiviä, Sipilä sanoo.

Sipilä sairasti vuonna 2013 keuhkoveritulpan, joka uusiutui vuonna 2014.

Mikä teidän terveystilanteenne on tällä hetkellä?

– Terveys on erittäin hyvä, sanoo Juha Sipilä.