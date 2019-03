Nordea perustaa uuden chat- ja videopalveluihin keskittyvän yksikön Turkuun – "Neuvoja halutaan saada juuri silloin, kun se asia tulee mieleen "

Nordea avaa uuden, ison asiakaspalveluyksikön Turkuun vuonna 2020 syksyllä Kupittaalle valmistuvaan AMK:n kampusrakennukseen.

Yksi kokonainen kerros tulee Kupittaan AMK-rakennuksesta Nordean käyttöön ja työntekijöitä sinne tulee noin 150.

Samankokoisia asiakaspalveluyksiköitä Nordealla on ennestään vain Helsingissä ja Oulussa. Pienempiä asiakaspalveluyksiköitä on taas useampia.

Nordean liiketoimintajohtaja Miikka Salminen kertoo että rekrytoinnit Turkuun on jo aloitettu.

– Olemme aloittaneet rekrytoinnin jo talven aikana, ja nyt on jo palkattu noin 30 uutta työntekijää. Rekrytointi jatkuu yhä. Yksikkö aloittaa toimintansa Turussa toisissa tiloissa jo aikaisemmin ja muuttaa sitten heti Kupittaalle, kun on vain valmista. Tavoite on, että kahden vuoden kuluttua Varsinais-Suomessa on toistasataa uutta Nordean työntekijää.

"Investointi on merkittävä"

Turku valikoitui paikaksi monestakin syystä.

– Vertailimme pitkään eri kaupunkeja. Sellaisia kaupunkeja, joissa on yliopisto, ammattikorkeakoulu ja kaksikielisiä opiskelijoita ei itseasiassa ole montaa. Lisäksi Turun seudulla on paljon muitakin työpaikkoja, joten jos joku perhe muuttaa tänne Turkuun Nordean työn perässä, niin puolisokin voi saada helposti töitä. Näillä kriteereillä Turku osoittautui hyväksi, jopa ylivertaiseksi vaihtoehdoksi.

Investointi uuteen yksikköön on Salmisen mukaan merkittävä. Tarkkoja euromääriä Salminen ei kuitenkaan kerro.

– Olemme Turun Teknologiakiinteistöjen omistamassa rakennuksessa vuokralla. Investointi on merkittävä.

Video- ja chat-palvelujen lisääminen liittyy asiakkaiden muuttuneeseen pankkikäyttäytymiseen, kertoo Salminen.

– Palvelujen kysyntä kohdistuu yhä enemmän neuvontaan ja palveluun, jota saadaan etänä. Eli neuvoja halutaan saada juuri silloin, kun se asia tulee mieleen ja asiaa kysytään esimerkiksi älypuhelimen kautta. Tämä etänä tapahtuva palvelu kasvaa merkittävästi. Meillä on jo nyt viikkotasolla 75 000 chat- tai videopuhelua tai keskustelua, ja kun tämä kasvaa, niin me haluamme olla siinä myös mukana - mieluummin hieman etukenossa, kuvailee Miikka Salminen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.