“Jo 10–12-vuotiaat tytöt kokeilevat lääkkeitä alkoholin kanssa” – joka viides suomalainen luopuisi kaikkien huumeiden rangaistavuudesta

Huumeiden käyttö lisääntyy Suomessa ja asenneilmapiiri muuttuu yhä sallivammaksi etenkin kannabiksen suhteen. Asia selviää tällä viikolla julkaistusta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Yleisimmin kokeiltu tai käytetty huume Suomessa on edelleen kannabis. Kokeilut ovat yleistyneet runsaasti, ja nyt jo joka neljäs suomalainen on kokeillut kannabista.

Luku on kaksinkertaistunut kahdeksassa vuodessa.

Nuorilla aikuisilla kannabiskokeiluja on selkeästi eniten. Heistä jo lähes puolet on ainakin joskus käyttänyt kannabista.

Tampereen psykiatria- ja päihdekeskuksen apulaisylilääkäri Pekka Salmelan arvion mukaan Tampereella suurin syy hakeutua päihdehoitoon on kannabis.

Lääkkeiden väärinkäyttö kaksinkertaistui

Päihdetutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaista jo yksi neljästä on kokeillut huumeita elämänsä aikana.

Tosiasiassa kokeilut tarkoittavat pitkälti kannabista, THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoo.

– Nuorilla tytöillä näkyy kannabiksen lisäksi perinteisesti lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö, Hakkarainen kertoo.

Kannabiksen jälkeen toiseksi yleisintä onkin suomalaisilla lääkkeiden väärinkäyttö. Jopa seitsemän prosenttia on kokeillut lääkkeitä päihdyttäviin tarkoituksiin.

Luku on kaksinkertaistunut 1990-luvulta.

Nuorten kohdalla myös Pirkanmaalla lääkkeiden väärinkäyttö ja päihdeongelmat polarisoituvat. Entistä useampi nuori ei käytä päihteitä ollenkaan. Sitten on heitä, jotka käyttävät, mitä saavat ja jo lapsuudesta alkaen.

– Jo 10–12-vuotiaat tytöt kokeilevat lääkkeitä alkoholin kanssa. Perinteisesti tällainen sekakäyttö on Pirkanmaallakin korostunut juuri tytöillä, Salmela kertoo.

20 prosenttia laillistaisi kannabiksen

Suomalaiset suhtautuvat selkeästi entistä sallivammin kannabikseen. 40 prosenttia suomalaisista ajattelee, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista. Joka viidennen mielestä kannabiksen voisi jo laillistaa.

Yli 70 prosenttia sallisi kannabiksen lääkekäytön. Tutkimusprofessori Hakkarainen ja apulaisylilääkäri Salmela ovat yhtä mieltä siitä, että entistä sallivampi ajattelu johtaa myös kokeiluihin.

– Kun maailmalla uutisoidaan, että USA ja Kanada laillistavat kannabiksen, toki se vaikuttaa meilläkin asenteisiin ja sitä mukaa myös kokeilun lisääntymiseen, Hakkarainen toteaa.

Kovien huumeiden kokeilu kaksinkertaistunut

Vuoden 2018 kyselyn mukaan 20 prosenttia suomalaisista olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta.

Esimerkiksi amfetamiinin kokeilu on Suomessa kaksinkertaistunut kahdeksassa vuodessa kahdesta prosentista reiluun neljään prosenttiin.

Apulaisylilääkäri Salmelan mukaan päihdetutkimuksen luvut pitävät Pirkanmaallakin paikkansa: myös Pirkanmaalla huumeita käytetään enemmän kuin aiemmin.

– Toisaalta on turha ajatella, että huumeiden yleistyminen olisi vain suurten kaupunkien asia. Kun ei tarvitse etsiä aineita kadulta, vaan netistä saa jo kaiken, huumeongelma laajenee kaikkialle Suomessa, Salmela toteaa.

40 prosenttia pirkanmaalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista kertoi viime vuoden kouluterveyskyselyssä (siirryt toiseen palveluun), että omalla paikkakunnalla on helppo hankkia huumeita.

– Ongelma on, kun nuori tilaa netistä jotakin, eikä edes tiedä mitä saa. Vaarallisinta on, kun nuori kokeilee yksin netistä tilaamaansa ainetta. Hän jää illalla yksin huoneeseensa ja löytyy aamulla kuolleena. Tällaisia tapauksia on Pirkanmaallakin enemmän nyt kuin aiemmin juuri tämän verkkovälittämisen vuoksi, Salmela kertoo.

