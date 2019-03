Ratista käryäminen voi yllättää viihdekäyttäjän – "Yhden kannabissätkän polttaminen näkyy verenkierrossa jopa 10 tuntia"

Huumekuski on juoppoa herkempi riskinotolle ja rattiraivolle.

Huumekuski on juoppoa herkempi riskinotolle ja rattiraivolle. Andres Cristaldo / EPA

Harva tietää, että kannabis on yksi pisimpään kehossa pysyvä huumaava aine, sanoo ylilääkäri Markus Partanen.

Yhä useampi rattijuoppo ajaa huumeiden, lääkkeiden tai molempien vaikutuksen alaisena. Esimerkiksi pohjalaisteillä huumeratit lisääntyivät viime vuonna selvästi. Pelkästään alkuvuonna 2018 pohjalaisteillä jäi kiinni 250 huumerattijuoppoa, kasvua edellisvuodesta oli 65 prosenttia.

Ylen haastattelema ylikomisario Janne Kangas pelkää, että tällä kasvuvauhdilla huumekuskeja on pohjalaisliikenteessä pian yhtä paljon kuin perinteisiä rattijuoppoja.

Sama ilmiö (siirryt toiseen palveluun) on nähtävissä eri puolella Suomea. Huumerattijuoppojen osuus (siirryt toiseen palveluun) poliisin tietoon tulleista rattijuopoista on lisääntynyt 2010-luvulla (Liikenneturva). Toissavuonna jo noin kolmannes kaikista kiinni jääneistä rattijuopoista kärähti huumeista.

Keskusrikospoliisin laboratorioon tuli jo toissavuonna 7600 verinäytettä, joista paikallispoliisi halusi tutkittavaksi huume- ja lääkeainepitoisuudet. Määrä on lähes tuhat tapausta enemmän kuin sitä edellisenä.

Kannabis varastoituu kehon rasvasoluihin

A-klinikka Oy:n avohoitopalveluiden ylilääkäri Markus Partanen uskoo, että kasvua selittää osaltaan niin sanotun viihdekäytön lisääntyminen.

– Yhden kannabissätkän viikonloppuna polttava viihdekäyttäjä ei välttämättä tule edes ajatelleeksi, että vaikutus näkyy verenkierrossa jopa 10 tuntia tai pidempäänkin, vaan lähtee rattiin.

Kannabiksen vaikutuksen akuutti kesto riippuu Partasen mukaan ennen kaikkea käyttöannoksesta. Myös sillä on merkitystä, mistä lajikkeesta on kyse ja miten aineen on käyttänyt.

– Hidas puoliintumisaika johtuu kannabiksen aineenvaihduntatuotteista, jotka varastoituvat kehon rasvasoluihin. Siksi kannabis näkyy kauan veressä ja virtsassa, Partanen kertoo.

Vakikäyttäjältä mies ottaisi ajo-oikeuden kokonaan pois.

– Kun päivittäin kannabista käyttävä lopettaa käytön kokonaan, huumeseula on puhdas vasta 4–6 viikon kuluttua, Partanen kertoo.

Huumausaineet ovat Suomessa laittomia, joten poliisin ratsiassa käry käy pienimmästäkin huumeviitteestä.

Poliisin käyttämä huumepikatesteri. Päivi Seeskorpi / Yle

Huumekuski on juoppoa herkempi riskinotolle ja rattiraivolle

Kaikki päihdyttävät aineet heikentävät kuskin reaktiokykyä ja auton hallintaa.

Ylilääkäri Markus Partasen mukaan huumekuski on liikenteessä usein juoppokuskia alttiimpi rattiraivolle ja riskinotolle.

– Esimerkiksi amfetamiini, kokaiini, ekstaaasi ja metamfetamiini vaikuttavat impulsiivisuuteen. Ne saavat kuskin ottamaan helpommin suuria riskejä eli ajamaan valtavaa ylinopeutta ja ohittelemaan vaarallisesti, Partanen kertoo.

Miehen mukaan huumekuskit myös ärsyyntyvät herkästi, jos muu liikenne ajaa edellä hitaasti. Rattiraivo yhdistettynä impulssiivisuuteen on hengenvaarallinen yhdistelmä maanteillä.

– Alkoholikin saa tällaista aikaan, mutta huumeet vielä enemmän, Partanen sanoo.

A-klinikan avohoitopalveluiden ylilääkäriä huolettaa huumeiden käytön lisääntyminen ja arkipäiväistyminen.

– Esimerkiksi kannabis vaikuttaa ajokykyyn enemmän kuin käyttäjät haluavat edes myöntää. Se passivoittaa ja hidastaa reaktiokykyä. Kolariherkkyys ja pidemmällä matkalla rattiin nukahtamisen riski kasvaa jo yhden sätkän jälkeen, Partanen sanoo.