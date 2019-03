Kouluja ei enää rakenneta vesisateessa – elementeistä tehty rakennus valmistuu sisätiloissa alle puolessa vuodessa ja siirtyy tarvittaessa uuteen paikkaan

Elementit-E Oy:n tehtaalla valmistetaan Espooseen uutta Aarnivalkean koulua. Sen sijaan että koulu rakennettaisiin paikan päällä, koulun rakennusosia eli moduuleja tehdään 150 kilometrin päässä Kouvolassa.

Kun osat lähtevät keväällä tontille, on koulu liitosten yhdistämistä ja viimeistelyä vaille valmis. Osien on oltava tarkkaan mitattuja, sillä muuten ne eivät sovi toisiinsa.

– Periaatteessa yksi 60- tai 80 -neliömetrin kokoinen moduuli on jo itsessään kuin pieni rakennus. Ne liitetään toisiinsa levyillä, jonka jälkeen talotekniikka yhdistetään toisiinsa. Silloin siitä saadaan suurempi kokonaisuus, kertoo puurakentamiseen erikoistuneen Elementit-E Oy:n johtaja, rakennusneuvos Veli Hyyryläinen.

Koulua voi pystyttämisen jälkeen siirtää, laajentaa tai pienentää.

– Liikkuva koulu on käsitteenä tuttu, eli että ihmiset liikkuvat, mutta tässä tapauksessa myös koulua voidaan siirtää sen elinkaaren aikana, Hyyryläinen sanoo.

Viime vuonna Elementit-E Oy valmisti kymmenkunta tällaista koulua. Yhteensä he ovat toimittaneet niitä useita kymmeniä.

– Liikuteltavuus on kustannustehokasta tilojen tarvitsijoille, sillä yhteiskunta muuttuu. Saattaa olla, että yhdellä alueella on ensiksi päiväkotilaisia, alakoululaisia ja yläkoululaisia, mutta väestön vanhetessa asutusalueet keskittyvät uuteen paikkaan. Silloin rakennus voidaan siirtää sinne, missä tarvetta on, Hyyryläinen toteaa.

Yksi moduuli on kooltaan 60-80 neliömetriä. Tiina Karppi / Yle

Valmis koulu alle puolessa vuodessa

Moduuleista rakentaminen on teollista rakentamista. 3 000 neliömetrin suuruisen koulun rakentamiseen kuluu yhteensä neljästä viiteen kuukautta. Pääasiassa rakentaminen tapahtuu sisällä tehtaassa.

– Aina kun sääolosuhteet ovat huonot, ajattelen, että meidän tilanteemme on todella hyvä täällä sisätiloissa, rakennusneuvos Veli Hyyryläinen sanoo.

Rakennuksen varsinainen pystytys tontille kestää vajaan viikon, minkä jälkeen viimeistelyyn kuluu vielä noin kaksi kuukautta. Hintaa tämän kokoiselle koululle tulee karkeasti 6-7 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Jos rakennusta halutaan jälkeenpäin siirtää, talotekniset laitteet irrotetaan takaperoisesti siten, että moduulit ovat kuljetettavissa erikseen. Uudella paikalla ne jälleen pystytetään ja talotekniikan järjestelmät palautetaan. Siirto on tehtävissä muutamassa kuukaudessa, esimerkiksi koululaisten kesäloman aikana.

– Aikaisemmin on ollut niin, että kunnat ovat hankkineet lyhyisiin ja vähän pidempiinkin tarpeisiin vuokrarakennuksia tai muita lyhytkestoisia ratkaisuja. Aika paljon on kuitenkin ollut epäonnistumisia erilaisten parakki- ja koppiratkaisujen takia, Veli Hyyryläinen sanoo.

Helilän koulun väistötilat rakennettiin Kotkaan viime vuonna noin neljässä kuukaudessa. Pyry Sarkiola / Yle

Tähtäimessä 30 prosentin kasvu

Elementit-E Oy:n johtaja Veli Hyyryläisen mukaan pysyviksi jäävien tilojen kysyntä on kasvanut. Hänen mukaansa moduuleista rakennetun koulun käyttöikä on vähintäänkin 50 vuotta, jopa lähemmäs sataa.

Hän arvelee myös, että teollinen rakentaminen tulee kasvattamaan suosiotaan.

– Jos mietitään autoteollisuutta, niin ei kukaan enää vie kyläsepälle piirrustuksia ja sano, että tekisitkö minulle auton, vaan kyllä ne ovat tehtaalla tehtyjä. Uskoisin, että rakennuksetkin ovat yhä enemmän tehtaalla tehtyjä tulevaisuudessa.

Koulujen lisäksi Elementit-E Oy valmistaa moduuleista muun muassa päiväkoteja, hoivakoteja ja muita toimitiloja. Yritys avasi perjantaina uuden tehtaan Kouvolaan suuremman vierelle, mikä mahdollistaa tuotannon lisäämisen. Alihankkijat mukaan lukien se työllistää kaksikymmentä uutta työntekijää.

Uudessa tehtaassa keskitytään muun muassa WC-tilojen ja muiden enemmän aikaa tarvitsevien tilojen tekemiseen, mikä on tähän asti jarruttanut tuotantolinjalla.

Viime vuonna Elementit-E Oy:n tehtaalla valmistettiin noin 15 000 rakennusneliömetriä. Tällä hetkellä tuotantotahti on noin 1 600 neliömetriä kuukaudessa eli kuusi tilaelementtiä viikossa.

– Tavoitteemme tälle vuodelle on 20 000 neliömetriä, eli noin 30 prosentin kasvu, Veli Hyyryläinen kertoo.